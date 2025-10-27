Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini perde due posti. +6 per Elisabetta Cocciaretto. Bronzetti fuori dalla top 100. +12 per Stefanini
27/10/2025 09:08 10 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (27-10-2025)
8
Best: 4
▼
-2
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
89
Best: 29
▲
6
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
822
Punti
27
Tornei
105
Best: 46
▼
-14
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
731
Punti
28
Tornei
140
Best: 99
▲
12
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
544
Punti
29
Tornei
150
Best: 150
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
491
Punti
26
Tornei
203
Best: 203
▲
9
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
356
Punti
30
Tornei
209
Best: 209
▲
9
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
350
Punti
20
Tornei
212
Best: 201
▼
-2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
22
Tornei
239
Best: 205
▲
15
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
304
Punti
22
Tornei
295
Best: 250
▼
-26
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
226
Punti
30
Tornei
324
Best: 292
▼
-4
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
24
Tornei
342
Best: 318
▼
-1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
184
Punti
18
Tornei
348
Best: 305
▼
-3
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
356
Best: 356
▲
13
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
179
Punti
19
Tornei
358
Best: 322
▼
-12
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
22
Tornei
361
Best: 310
▼
-10
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
362
Best: 362
▼
-10
Giorgia Pedone
ITA, 0
175
Punti
26
Tornei
363
Best: 363
▼
-9
Samira De Stefano
ITA, 0
172
Punti
22
Tornei
390
Best: 390
▲
2
Diletta Cherubini
ITA, 0
149
Punti
29
Tornei
396
Best: 396
▼
-17
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
26
Tornei
403
Best: 403
▲
6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
24
Tornei
431
Best: 431
▼
-3
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
451
Best: 451
▼
-6
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
476
Best: 347
▲
181
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
110
Punti
15
Tornei
481
Best: 18
▼
-1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
107
Punti
10
Tornei
484
Best: 484
▲
5
Francesca Pace
ITA, 0
107
Punti
16
Tornei
491
Best: 491
▲
27
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
102
Punti
16
Tornei
512
Best: 512
▲
11
Alessandra Mazzola
ITA, 0
97
Punti
18
Tornei
534
Best: 534
▲
4
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
550
Best: 550
▲
1
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
552
Best: 487
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
591
Best: 591
▲
18
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
16
Tornei
621
Best: 5
▼
-50
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
626
Best: 515
▲
25
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
657
Best: 657
▼
-8
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
667
Best: 143
▲
1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
59
Punti
13
Tornei
685
Best: 685
▼
-11
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
56
Punti
12
Tornei
710
Best: 710
▼
-2
Matilde Paoletti
ITA, 0
52
Punti
7
Tornei
714
Best: 658
▼
-43
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
52
Punti
13
Tornei
749
Best: 698
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
753
Best: 753
▲
31
Gaia Maduzzi
ITA, 0
46
Punti
9
Tornei
768
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
775
Best: 775
▼
-32
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▼
-4
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
808
Best: 192
▼
-4
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
818
Best: 627
▼
-10
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
12
Tornei
836
Best: 836
▼
-6
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
855
Best: 855
▼
-10
Camilla Gennaro
ITA, 0
33
Punti
13
Tornei
876
Best: 876
▼
-4
Noemi Maines
ITA, 0
30
Punti
17
Tornei
895
Best: 895
▲
25
Lavinia Luciano
ITA, 0
28
Punti
13
Tornei
963
Best: 963
▼
-3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
967
Best: 967
▼
-20
Beatrice Stagno
ITA, 0
22
Punti
5
Tornei
990
Best: 990
▲
94
Marta Lombardini
ITA, 0
20
Punti
6
Tornei
993
Best: 988
▼
-2
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
995
Best: 660
▼
-2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
20
Punti
9
Tornei
998
Best: 998
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
20
Punti
9
Tornei
1062
Best: 1062
▲
11
Eleonora Alvisi
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1105
Best: 1105
▲
162
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
14
Punti
4
Tornei
1115
Best: 1115
▼
-4
Giulia Paterno
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1127
Best: 428
▼
-7
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1136
Best: 1136
▼
-7
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1162
Best: 1162
▲
23
Barbara Dessolis
ITA, 0
12
Punti
10
Tornei
1177
Best: 1177
▼
-5
Giuliana Bestetti
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1193
Best: 1193
▲
29
Caterina Odorizzi
ITA, 0
11
Punti
9
Tornei
1214
Best: 1214
▲
53
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1249
Best: 1249
▼
-9
Angelica Sara
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1275
Best: 1275
▼
-3
Marcella Dessolis
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1296
Best: 1296
▼
-1
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1341
Best: 1341
▲
36
Francesca Gandolfi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1341
Best: 1229
--
0
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
6
Punti
4
Tornei
1370
Best: 1370
▼
-2
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1405
Best: 1405
▼
-123
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1412
Best: 1412
▼
-5
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1412
Best: 1412
▼
-44
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1445
Best: 1445
▼
-9
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1445
Best: 1445
▼
-9
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1469
Best: 1469
▼
-7
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
@ Cip (#4508322)
Classifica valida per md sarà quella dell’8 Dicembre
Ma la Paoletti dove li fa i punti se non gioca mai?
Ma no, conta ovviamente tutto, incluse le quali degli ITF per capirci. Semplicemente difendeva la semi di Guangzhou dello scorso anno ed è scesa in classifica. Recupererà dopo le posizioni (probabilmente quelle davanti hanno ancora i punti dei 125/ITF giocati lo scorso anno durante l’off-season). Dovrebbe essere tranquillamente dentro il MD dell’AO anche perché è top 80 race ma sono veramente tutte vicinissime in quell’area del ranking quindi fare bene a Chennai l’aiuterebbe non poco.
Non so in quale settimana gli AO prendano la classifica per l’entry list del main draw, se resterà solo Chennai dipenderà prima di tutto da questo, se fosse più avanti la chiusura, Lucia potrebbe giocare se lo volesse dei tornei ITF oppure i Wta 125k in Sud America
Abbastanza fastidioso sì. Quindi Lucia può solo cercare di fare bene a Chennai per evitare di dover fare le quali agli Australian Open…
Come dire le 2 facce della medaglia del tennis italiano
Nella race wta contano solo i tornei a partire dai 250. Molte giocatrici chbe le stanno davanti in classifica hanno fatto punti in tornei WTA 125k o ITF. È piuttosto fastidioso perché non si capisce l’andamento delle atlete fuori dalla top 70
Bronzetti nella Race è 82esima? Fatico a capire questa grande differenza col ranking a fine stagione…
Segnalo i best ranking di Nuria Brancaccio e Silvia Ambrosio
