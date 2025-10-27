Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri (LIVE)
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° Turno (Indoor Hard)
Court Central – ore 11:00
Luciano Darderi vs Arthur Cazaux
Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech
Jacob Fearnley vs Andrey Rublev
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov (Non prima 19:00)
Karen Khachanov vs Ethan Quinn
Court 1 – ore 11:00
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Aleksandar Vukic vs Terence Atmane
Alexei Popyrin vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Court 2 – ore 11:00
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Learner Tien vs Nuno Borges
Francisco Cerundolo vs Damir Dzumhur
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Alexander Erler / Robert Galloway
Court 3 – ore 13:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Sander Arends / Luke Johnson
Aleksandar Kovacevic vs Miomir Kecmanovic
Lorenzo Sonego vs Sebastian Korda
TAG: Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit