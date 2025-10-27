Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri (LIVE)

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° Turno (Indoor Hard)

Luciano Darderivs Arthur Cazaux

Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech



Jacob Fearnley vs Andrey Rublev



Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov (Non prima 19:00)



Karen Khachanov vs Ethan Quinn



Court 1 – ore 11:00

Flavio Cobolli vs Tomas Machac



Cameron Norrie vs Sebastian Baez



Aleksandar Vukic vs Terence Atmane



Alexei Popyrin vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)



Alexandre Muller vs Brandon Nakashima



Court 2 – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Marcos Giron



Learner Tien vs Nuno Borges



Francisco Cerundolo vs Damir Dzumhur



Alex Michelsen vs Zizou Bergs



Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Alexander Erler / Robert Galloway



Austin Krajicek/ Nikola Mekticvs Sander Arends/ Luke Johnson

Aleksandar Kovacevic vs Miomir Kecmanovic



Lorenzo Sonego vs Sebastian Korda



