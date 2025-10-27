Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri (LIVE)

27/10/2025 08:23 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° Turno (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Luciano Darderi ITA vs Arthur Cazaux FRA
Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Daniel Altmaier GER vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 13:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,