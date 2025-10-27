Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Bublik avanza tra le polemiche, Bergs sarà il primo avversario di Sinner a Parigi. Alcaraz debutterà contro Norrie. Ugo Humbert si ritira: al suo posto entra Valentin Royer

27/10/2025
Il campo di Parigi - Foto Patrick Boren
Il campo di Parigi - Foto Patrick Boren

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy 2025 è iniziato col botto, tra scintille e spettacolo. In una giornata movimentata, Alexander Bublik e Zizou Bergs hanno regalato due storie completamente diverse: una segnata dalla tensione e l’altra dall’ironia.

Bublik vince ma rifiuta la stretta di mano a Popyrin
Il kazako Alexander Bublik ha superato con autorità Alexei Popyrin, conquistando un posto al secondo turno del torneo parigino. Fino a qui, tutto regolare: Bublik arrivava in un buon momento di forma e il suo tennis, brillante e imprevedibile, si adatta perfettamente alle condizioni indoor di Bercy.
Ma a rendere il match strano è stato il post-partita polemico: al momento della stretta di mano, Bublik ha ignorato il suo avversario, dirigendosi direttamente verso la panchina senza neppure guardarlo.
Il motivo? Pare che l’australiano abbia esultato in modo eccessivo dopo alcuni punti vinti grazie ai nastri, un atteggiamento che non è andato giù al kazako.
Non è la prima volta che tra i due c’è tensione: anche nel loro precedente confronto a Madrid, il saluto finale era stato piuttosto freddo. Chissà che non sia nata una nuova rivalità silenziosa nel circuito ATP.

Show di Bergs: sarà lui il primo avversario di Sinner
In un’altra sfida molto attesa, il belga Zizou Bergs ha superato Alex Michelsen per 6-3, 2-6, 6-2, centrando la qualificazione al secondo turno del tabellone principale. Un successo che gli regala un premio speciale: affrontare Jannik Sinner che sarà all’esordio nel Rolex Paris Masters 2025.
Bergs, protagonista della sua migliore stagione in carriera, ha saputo regalare anche un momento di leggerezza: al termine del match, ha festeggiato imitando il celebre “Moonwalk” di Michael Jackson, tra gli applausi divertiti del pubblico. Dall’altra parte, invece, Michelsen ha reagito distruggendo la racchetta, chiudendo la scena in modo decisamente opposto.

Carlos Alcaraz è pienamente consapevole di non potersi permettere alcuna distrazione se vuole debuttare con una vittoria al Rolex Paris Masters 2025. Lo spagnolo affronta la sfida di conquistare uno dei pochi Masters 1000 che ancora mancano al suo palmarès e inizierà il suo cammino contro il britannico Cameron Norrie, attuale numero 31 del mondo, che ha superato l’argentino Sebastián Báez con il punteggio di 6-3 6-4 al primo turno. Alcaraz andrà così a caccia di un debutto convincente nell’ultimo grande appuntamento prima delle ATP Finals di Torino.

Brutta notizia per il tennis francese alla vigilia del Rolex Paris Masters 2025: Ugo Humbert è stato costretto a ritirarsi dal torneo a causa dei problemi fisici accusati nella semifinale di Basilea contro Alejandro Davidovich. Il mancino di Metz, protagonista di una stagione positiva, dovrà dunque rinunciare al Masters 1000 di casa. Al suo posto entra in tabellone come lucky loser il connazionale Valentin Royer, che affronterà proprio Davidovich al primo turno.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° Turno (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Luciano Darderi ITA vs Arthur Cazaux FRA
ATP Paris
Luciano Darderi
6
6
Arthur Cazaux
7
7
Vincitore: Cazaux
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Paris
Fabian Marozsan
6
6
Arthur Rinderknech
7
7
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Andrey Rublev RUS

ATP Paris
Jacob Fearnley
1
4
Andrey Rublev [12]
6
6
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 19:00)

ATP Paris
Giovanni Mpetshi Perricard
6
1
Grigor Dimitrov
7
6
Vincitore: Dimitrov
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Ethan Quinn USA

ATP Paris
Karen Khachanov [10]
6
6
Ethan Quinn
1
1
Vincitore: Khachanov
Mostra dettagli



Court 1 – ore 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Tomas Machac CZE

ATP Paris
Flavio Cobolli
6
6
Tomas Machac
1
4
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Sebastian Baez ARG

ATP Paris
Cameron Norrie
6
6
Sebastian Baez
3
4
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Terence Atmane FRA

ATP Paris
Aleksandar Vukic
6
2
6
Terence Atmane
4
6
4
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 15:30)

ATP Paris
Alexei Popyrin
4
3
Alexander Bublik [13]
6
6
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Brandon Nakashima USA

ATP Paris
Alexandre Muller
6
7
Brandon Nakashima
2
5
Vincitore: Muller
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:00
Daniel Altmaier GER vs Marcos Giron USA

ATP Paris
Daniel Altmaier
6
7
Marcos Giron
2
6
Vincitore: Altmaier
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Nuno Borges POR

ATP Paris
Learner Tien
6
7
Nuno Borges
2
6
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Damir Dzumhur BIH

ATP Paris
Francisco Cerundolo
6
6
Damir Dzumhur
3
3
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Zizou Bergs BEL

ATP Paris
Alex Michelsen
3
6
2
Zizou Bergs
6
2
6
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

ATP Paris
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
3
1
Alexander Erler / Robert Galloway
6
6
Vincitore: Erler / Galloway
Mostra dettagli



Court 3 – ore 13:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
ATP Paris
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
6
Sander Arends / Luke Johnson
4
2
Vincitore: Krajicek / Mektic
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Paris
Aleksandar Kovacevic
4
6
6
Miomir Kecmanovic
6
1
7
Vincitore: Kecmanovic
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Sebastian Korda USA

ATP Paris
Lorenzo Sonego
6
6
Sebastian Korda
2
3
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli

