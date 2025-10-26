Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 27 Ottobre 2025
Masters 1000 Paris – indoor hard
R64 Darderi – Cazaux Inizio 11:00
R64 Cobolli – Machac Inizio 11:00
R64 Sonego – Korda 3° inc. ore 11
CH Bratislava – Indoor hard
Q2 Droguet – Travaglia Inizio 11:00
CH Monastir – Hard
Q2 Carboni – Cuenin Inizio 11:00
Q2 Hussey – Ribecai 2° inc. ore 11
Q2 Binda – Vives Marcos 2° inc. ore 11
