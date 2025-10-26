Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 27 Ottobre 2025

26/10/2025 23:33 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
FRA Masters 1000 Paris – indoor hard
R64 Darderi ITA – Cazaux FRA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli ITA – Machac CZE Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Sonego ITA – Korda USA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



SVK CH Bratislava – Indoor hard
Q2 Droguet FRA – Travaglia ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

TUN CH Monastir – Hard
Q2 Carboni ITA – Cuenin FRA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Hussey GBR – Ribecai ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q2 Binda ITA – Vives Marcos ESP 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

