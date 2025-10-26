WTA 125 Florianopolis, Rovereto, Querétaro e Cali: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Primo Turno di Quali (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 125 Rovereto – Finale – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 16:00
(2) Oksana Selekhmeteva
vs (3) Lucrezia Stefanini
WTA Rovereto 125
Lucrezia Stefanini [3]•
0
1
1
Oksana Selekhmeteva [2]
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
1-3 → 1-4
Lucrezia Stefanini
1-2 → 1-3
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Oksana Selekhmeteva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
1-5 → 1-6
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 1-5
Lucrezia Stefanini
0-4 → 0-5
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-2 → 0-3
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
WTA 125 Florianópolis – Finali – Terra battuta
Center Court – ore 18:00
Carole Monnet
vs (5) Julia Grabher Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze vs (5) Carole Monnet / (5) Sada Nahimana
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Querétaro – Finali – Terra battuta
Estadio – ore 21:00
(1) Alicia Herrero Linana
/ (1) Valeriya Strakhova
vs Marian Gomez Pezuela Cano
/ Varvara Lepchenko Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Sara Bejlek vs Katrina Scott Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
🇨🇴 WTA 125 Cali – 1° turno Qualificazione – terra
Center Court – ore 16:30
(4) Ana Candiotto
vs Mariana Isabel Higuita Barraza Inizio 16:30
WTA Cali 125
Ana Candiotto [4]•
0
3
Mariana Isabel Higuita Barraza
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ana Candiotto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Mariana Isabel Higuita Barraza
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Mariana Isabel Higuita Barraza
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Ana Candiotto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Mariana Isabel Higuita Barraza
0-0 → 0-1
(3) Martina Okalova vs Maria Jose Sanchez Uribe
Il match deve ancora iniziare
Maria Isabel Suarez vs (8) Carla Markus
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:30
Rebeca Pereira
vs (5) Gergana Topalova Inizio 16:30
WTA Cali 125
Rebeca Pereira•
0
0
0
Gergana Topalova [5]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeca Pereira
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Gergana Topalova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Gergana Topalova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Rebeca Pereira
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Gergana Topalova
0-0 → 0-1
Sabastiani Leon vs (7) Noelia Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Isabella Ascencio Jaramillo vs (6) Antonia Vergara Rivera
Il match deve ancora iniziare
Tabellone Qualificazione
(1) Katarina Jokic
vs Bye
(WC) Isabella Ascencio Jaramillo
vs (6) Antonia Vergara Rivera
(2) Anastasia Zolotareva vs Bye
Rebeca Pereira vs (5) Gergana Topalova
(3) Martina Okalova vs Maria Jose Sanchez Uribe
(WC) Maria Isabel Suarez vs (8) Carla Markus
(4) Ana Candiotto vs Mariana Isabel Higuita Barraza
Sabastiani Leon vs (7) Noelia Zeballos
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit