WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Florianopolis, Rovereto, Querétaro e Cali: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Primo Turno di Quali (LIVE)

26/10/2025 08:52 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

ITA WTA 125 Rovereto – Finale – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 16:00
(2) Oksana Selekhmeteva RUS vs (3) Lucrezia Stefanini ITA
WTA Rovereto 125
Lucrezia Stefanini [3]
0
1
1
Oksana Selekhmeteva [2]
15
6
4
Mostra dettagli





BRA WTA 125 Florianópolis – Finali – Terra battuta

Center Court – ore 18:00
Carole Monnet FRA vs (5) Julia Grabher AUT Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO vs (5) Carole Monnet FRA / (5) Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – Finali – Terra battuta

Estadio – ore 21:00
(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Valeriya Strakhova UKR vs Marian Gomez Pezuela Cano MEX / Varvara Lepchenko USA Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Bejlek CZE vs Katrina Scott USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴 WTA 125 Cali – 1° turno Qualificazione – terra

Center Court – ore 16:30
(4) Ana Candiotto BRA vs Mariana Isabel Higuita Barraza COL Inizio 16:30
WTA Cali 125
Ana Candiotto [4]
0
3
Mariana Isabel Higuita Barraza
0
3
Mostra dettagli

(3) Martina Okalova SVK vs Maria Jose Sanchez Uribe COL

Il match deve ancora iniziare

Maria Isabel Suarez COL vs (8) Carla Markus ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:30
Rebeca Pereira BRA vs (5) Gergana Topalova BUL Inizio 16:30
WTA Cali 125
Rebeca Pereira
0
0
0
Gergana Topalova [5]
0
6
0
Mostra dettagli

Sabastiani Leon MEX vs (7) Noelia Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Isabella Ascencio Jaramillo COL vs (6) Antonia Vergara Rivera CHI

Il match deve ancora iniziare

Tabellone Qualificazione
(1) Katarina Jokic SRB vs Bye
(WC) Isabella Ascencio Jaramillo COL vs (6) Antonia Vergara Rivera CHI

(2) Anastasia Zolotareva RUS vs Bye
Rebeca Pereira BRA vs (5) Gergana Topalova BUL

(3) Martina Okalova SVK vs Maria Jose Sanchez Uribe COL
(WC) Maria Isabel Suarez COL vs (8) Carla Markus ARG

(4) Ana Candiotto BRA vs Mariana Isabel Higuita Barraza COL
Sabastiani Leon MEX vs (7) Noelia Zeballos BOL

TAG: