Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Lima: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Marco Cecchinato

26/10/2025 08:13 15 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

PER Challenger 75 Lima – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone ARG vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Qualifier vs Qualifier
Timofey Skatov KAZ vs Gonzalo Villanueva ARG
Andrea Collarini ARG vs (8) Alex Barrena ARG

(WC) (4) Ignacio Buse PER vs Federico Agustin Gomez ARG
(JR) Miguel Tobon COL vs Qualifier
Gonzalo Bueno PER vs Alvaro Guillen Meza ECU
(Alt) Andres Andrade ECU vs (7) Hady Habib LBN

(6) Tristan Boyer USA vs Daniel Dutra da Silva BRA
Qualifier vs Nicolas Kicker ARG
Zdenek Kolar CZE vs Juan Pablo Varillas PER
Lautaro Midon ARG vs (3) Cristian Garin CHI

(5) Roman Andres Burruchaga ARG vs (WC) Alessandro Rubini PER
Marco Cecchinato ITA vs (Alt) Guido Ivan Justo ARG
(WC) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Qualifier
Qualifier vs (2) Juan Manuel Cerundolo ARG

PER Challenger 75 Lima – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Franco Roncadelli URU vs Bye
(WC) Ricardo Sebastian Ramos Vargas PER vs (10) Thiago Cigarran ARG

(2) Juan Bautista Torres ARG vs Bye
(Alt) Cristian Rodriguez COL vs (9) Ryan Dickerson USA

(3) David Jorda Sanchis ESP vs (Alt) Federico Zeballos BOL
Gabriel Schenekenberg BRA vs (7) Santiago De La Fuente ARG

(4) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs (WC) Diego Gomez PER
Patricio Alvarado ECU vs (11) Fernando Cavallo ARG

(5) Sebastian Gima ROU vs (Alt) Dakotah Bobo USA
(Alt) Boris Arias BOL vs (8) Carlos Maria Zarate ARG

(6) Juan Estevez ARG vs (WC) Fabio Manuel Zavalaga Uculmana PER
Dillon Beckles USA vs (12) Johannes Ingildsen DEN

TAG:

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Marklaar 26-10-2025 17:04

navone

cerundolo

buse
kicker

collarini
bueno
varillas
cecchinato

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nico 26-10-2025 16:22

Cerundolo

Bueno

Navone
Kicker

Barrena
Buse
Garin
Burruchaga

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 26-10-2025 15:38

BUSE

CERUNDOLO

NAVONE
VARILLAS

SKATOV
BUENO
KICKER
CECCHINATO

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 26-10-2025 15:32

Navone

Cerundolo

Buse
Boyer

Skatov
Bueno
Garin
Burruchaga

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 26-10-2025 15:25

Buse

Cerundolo

Navone
Varillas

Barrena
Bueno
Dutra
Burruchaga

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sponghi 26-10-2025 14:51

NAVONE

GARIN

BUSE
CECCHINATO

BARRENA
BUENO
BOYER
CERUNDOLO

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 26-10-2025 12:36

NAVONE

CERUNDOLO

BUSE
GARIN

SKATOV
BUENO
BOYER
CECCHINATO

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MATTEO 26-10-2025 12:22

Buse

Cerundolo

Barrena
Garin

Navone
Bueno
Boyer
Cecchinato

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 26-10-2025 11:53

Garin

Buse

Navone
Cerundolo

Barrena
Bueno
Kicker
Burruchaga

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 26-10-2025 11:29

NAVONE

GARIN

BUSE
CERUNDOLO

BARRENA
BUENO
BOYER
BURRUCHAGA

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 26-10-2025 10:48

BUSE

GARIN

NAVONE
BURRUCHAGA

BARRENA
BUENO
BOYER
CERUNDOLO

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 26-10-2025 10:48

Buse

Varillas

Navone
Cerundolo

Collarini
Bueno
Kicker
Cecchinato

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 26-10-2025 09:51

CERUNDOLO

BUSE

NAVONE
GARIN

SKATOV
BUENO
BOYER
BURRUCHAGA

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 26-10-2025 09:16

navone

garin

bueno
burruchaga

barrena
buse
kicker
cerundolo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 26-10-2025 08:28

Ceck non mollare ❗

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!