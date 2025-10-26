Challenger 75 Lima: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Marco Cecchinato
Challenger 75 Lima – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone vs Genaro Alberto Olivieri
Qualifier vs Qualifier
Timofey Skatov vs Gonzalo Villanueva
Andrea Collarini vs (8) Alex Barrena
(WC) (4) Ignacio Buse vs Federico Agustin Gomez
(JR) Miguel Tobon vs Qualifier
Gonzalo Bueno vs Alvaro Guillen Meza
(Alt) Andres Andrade vs (7) Hady Habib
(6) Tristan Boyer vs Daniel Dutra da Silva
Qualifier vs Nicolas Kicker
Zdenek Kolar vs Juan Pablo Varillas
Lautaro Midon vs (3) Cristian Garin
(5) Roman Andres Burruchaga vs (WC) Alessandro Rubini
Marco Cecchinato vs (Alt) Guido Ivan Justo
(WC) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Qualifier
Qualifier vs (2) Juan Manuel Cerundolo
Challenger 75 Lima – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Franco Roncadelli vs Bye
(WC) Ricardo Sebastian Ramos Vargas vs (10) Thiago Cigarran
(2) Juan Bautista Torres vs Bye
(Alt) Cristian Rodriguez vs (9) Ryan Dickerson
(3) David Jorda Sanchis vs (Alt) Federico Zeballos
Gabriel Schenekenberg vs (7) Santiago De La Fuente
(4) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs (WC) Diego Gomez
Patricio Alvarado vs (11) Fernando Cavallo
(5) Sebastian Gima vs (Alt) Dakotah Bobo
(Alt) Boris Arias vs (8) Carlos Maria Zarate
(6) Juan Estevez vs (WC) Fabio Manuel Zavalaga Uculmana
Dillon Beckles vs (12) Johannes Ingildsen
