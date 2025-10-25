WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Jiujiang: Il Tabellone Principale. Presenza di Elisabetta Cocciaretto

25/10/2025 09:48 5 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 250 Jiujiang – Tabellone Principale – hard
(1) Ann Li USA vs Zhuoxuan Bai CHN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Alina Korneeva RUS
Dominika Salkova CZE vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Ena Shibahara JPN vs (8) Anastasia Zakharova RUS

(3) Alycia Parks USA vs (WC) Lin Zhu CHN
Kaja Juvan SLO vs Claire Liu USA
Anna Blinkova RUS vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Sijia Wei CHN vs (6) Anna Bondar HUN

(7) Camila Osorio COL vs Elisabetta Cocciaretto ITA
(WC) Lilli Tagger AUT vs (WC) Chenting Zhu CHN
Ella Seidel GER vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA
Tamara Korpatsch GER vs (4) Polina Kudermetova RUS

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
(WC) Wushuang Zheng CHN vs Yuliia Starodubtseva UKR
Yue Yuan CHN vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (2) Viktorija Golubic SUI

5 commenti

sponghi 25-10-2025 13:01

COCCIARETTO

LI

JUVAN
PUTINTSEVA

ZAKHAROVA
BONDAR
RAKOTOMANGA
GOLUBIC

 5
akgul num.1 25-10-2025 13:00

BONDAR

YUAN

LI
COCCIARETTO

SALKOVA
ZHU
SEIDEL
STARODUBSTEVA

 4
miky85 25-10-2025 12:52

Blinkova

Cocciaretto

Li
Starodubtseva

Salkova
Parks
Seidel
Q

 3
Betafasan 25-10-2025 11:37

Forza e coraggio

 2
brizz 25-10-2025 11:36

Li

golubic

bondar
rakotomanga

zakharova
juvan
cocciaretto
starodubtseva

 1
