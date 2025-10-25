WTA 250 Jiujiang: Il Tabellone Principale. Presenza di Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Jiujiang – Tabellone Principale – hard
(1) Ann Li vs Zhuoxuan Bai
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Alina Korneeva
Dominika Salkova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Ena Shibahara vs (8) Anastasia Zakharova
(3) Alycia Parks vs (WC) Lin Zhu
Kaja Juvan vs Claire Liu
Anna Blinkova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Sijia Wei vs (6) Anna Bondar
(7) Camila Osorio vs Elisabetta Cocciaretto
(WC) Lilli Tagger vs (WC) Chenting Zhu
Ella Seidel vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Tamara Korpatsch vs (4) Polina Kudermetova
(5) Yulia Putintseva vs Victoria Jimenez Kasintseva
(WC) Wushuang Zheng vs Yuliia Starodubtseva
Yue Yuan vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (2) Viktorija Golubic
TAG: Elisabetta Cocciaretto, WTA 250
