WTA 250 Chennai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 250 Chennai – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Nao Hibino vs Thasaporn Naklo
Riya Bhatia vs (6) Caroline Werner
(2) Mai Hontama vs (WC) Vaishnavi Adkar
Astrid Lew Yan Foon vs (8) Dalila Jakupovic
(3) Arina Rodionova vs (WC) Diya Ramesh Ramesh
Ankita Raina vs (5) Mei Yamaguchi
(4) Arianne Hartono vs Sofya Lansere
Ekaterina Yashina vs (7) Priska Nugroho
Center Court – ore 12:30
Raina 🇮🇳 vs (5) Yamaguchi 🇯🇵
(2) Hontama 🇯🇵 vs Adkar 🇮🇳
Bhatia 🇮🇳 vs (6) Werner 🇩🇪
Court 1 – ore 12:30
(4) Hartono 🇳🇱 vs Lansere 🇷🇺
(3) Rodionova 🇦🇺 vs Ramesh 🇮🇳
(1) Hibino 🇯🇵 vs Naklo 🇹🇭
Court 2 – ore 12:30
Yashina 🇷🇺 vs (7) Nugroho 🇮🇩
Lew Yan Foon 🇫🇷 vs (8) Jakupovic 🇸🇮 (NB 14:30)
