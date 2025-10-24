Qualificazioni WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Chennai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Nao Hibino nella foto - Foto getty images
IND WTA 250 Chennai – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Nao Hibino JPN vs Thasaporn Naklo THA
Riya Bhatia IND vs (6) Caroline Werner GER

(2) Mai Hontama JPN vs (WC) Vaishnavi Adkar IND
Astrid Lew Yan Foon FRA vs (8) Dalila Jakupovic SLO

(3) Arina Rodionova AUS vs (WC) Diya Ramesh Ramesh IND
Ankita Raina IND vs (5) Mei Yamaguchi JPN

(4) Arianne Hartono NED vs Sofya Lansere RUS
Ekaterina Yashina RUS vs (7) Priska Nugroho INA

Center Court – ore 12:30
Raina 🇮🇳 vs (5) Yamaguchi 🇯🇵
(2) Hontama 🇯🇵 vs Adkar 🇮🇳
Bhatia 🇮🇳 vs (6) Werner 🇩🇪

Court 1 – ore 12:30
(4) Hartono 🇳🇱 vs Lansere 🇷🇺
(3) Rodionova 🇦🇺 vs Ramesh 🇮🇳
(1) Hibino 🇯🇵 vs Naklo 🇹🇭

Court 2 – ore 12:30
Yashina 🇷🇺 vs (7) Nugroho 🇮🇩
Lew Yan Foon 🇫🇷 vs (8) Jakupovic 🇸🇮 (NB 14:30)

