Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo anche Flavio Cobolli (LIVE)

30/04/2026 08:21 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  30 Aprile 2026
12°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 21°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
12°
10:00
13°
11:00
15°
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20°
16:00
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17:00
21°
18:00
21°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Semifinali Femminile
QF / SF
⛅  Variabile
🎾  Quarti ATP
🎾  Semifinali WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Casper Ruud NOR vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste USA vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs vs Anastasia Potapova AUT (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare





Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Golden Shark 30-04-2026 09:18

Buongiorno , delle quattro partite odierne solo di una non mi stupirei affatto finisse con la vittoria del/lla tennista con il ranking piu’ basso del rispettivo/a avversario/a .

Inutile dire quale … 😛

Dajeee Flaviooooo ❗ ❗

 3
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Gaz (Guest) 30-04-2026 08:57

Scritto da Gaz
Potapova è la prima LL in una semifinale 1000, almeno dal 1990 , dall’introduzione dei Tier, prima non so, Danilovic vinse addirittura un torneo a Mosca 2018,ma era un 250, così come Coco Vandeweghe.
Kostyuk alla decima vittoria consecutiva, ma devo dire che il primo set di ieri non è stato bello, da parte sua e da parte di una Noskova fallosissima,un passo indietro per Kostyuk, una volta chiuso un set che avrebbe dovuto chiudere prima di e liberata,o è morta definitivamente l’altra (ho visto solo fino al 4-4)
L’unica che non sarebbe tranquilla nel giocare la finale di un 1000 è colei che sta giocando peggio,la meno convincente, però va avanti grazie alle mancanze altrui e ora anche aiuata dal flop di tenniste che secondo me l’avrebbero battuta,da Sabalenka, Rybakina,la stessa Pegula.
Le altre possono essere anche on fire,ma se poi sentono il peso di una semifinale o più possibilmente di una finale?
L’aspetto psicologico mentale è quasi tutto, altrimenti per quello che ho visto tra tutti e 4 i quarti di finale ci sarebbero i presupposti per una vittoria finale della Baptiste, perché anche la Kostyuk ieri ha lasciato le prime perplessità, detto questo ci sono due superfavorite.
Andreeva 2,30 Kostyuk 2,60 Potapova 7,00 Baptiste 7,50

L’unica che sarebbe tranquilla.
Il contrario di quello che ho scritto.

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Gaz (Guest) 30-04-2026 08:55

Potapova è la prima LL in una semifinale 1000, almeno dal 1990 , dall’introduzione dei Tier, prima non so, Danilovic vinse addirittura un torneo a Mosca 2018,ma era un 250, così come Coco Vandeweghe.
Kostyuk alla decima vittoria consecutiva, ma devo dire che il primo set di ieri non è stato bello, da parte sua e da parte di una Noskova fallosissima,un passo indietro per Kostyuk, una volta chiuso un set che avrebbe dovuto chiudere prima di e liberata,o è morta definitivamente l’altra (ho visto solo fino al 4-4)
L’unica che non sarebbe tranquilla nel giocare la finale di un 1000 è colei che sta giocando peggio,la meno convincente, però va avanti grazie alle mancanze altrui e ora anche aiuata dal flop di tenniste che secondo me l’avrebbero battuta,da Sabalenka, Rybakina,la stessa Pegula.
Le altre possono essere anche on fire,ma se poi sentono il peso di una semifinale o più possibilmente di una finale?
L’aspetto psicologico mentale è quasi tutto, altrimenti per quello che ho visto tra tutti e 4 i quarti di finale ci sarebbero i presupposti per una vittoria finale della Baptiste, perché anche la Kostyuk ieri ha lasciato le prime perplessità, detto questo ci sono due superfavorite.
Andreeva 2,30 Kostyuk 2,60 Potapova 7,00 Baptiste 7,50

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