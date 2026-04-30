Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo anche Flavio Cobolli (LIVE)
Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Casper Ruud vs Alexander Blockx
Hailey Baptiste vs Mirra Andreeva (Non prima 16:00)
Flavio Cobolli vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)
Marta Kostyuk vs vs Anastasia Potapova (Non prima 21:30)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Andre Goransson / Evan King vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
3 commenti
Buongiorno , delle quattro partite odierne solo di una non mi stupirei affatto finisse con la vittoria del/lla tennista con il ranking piu’ basso del rispettivo/a avversario/a .
Inutile dire quale … 😛
Dajeee Flaviooooo ❗ ❗
L’unica che sarebbe tranquilla.
Il contrario di quello che ho scritto.
Potapova è la prima LL in una semifinale 1000, almeno dal 1990 , dall’introduzione dei Tier, prima non so, Danilovic vinse addirittura un torneo a Mosca 2018,ma era un 250, così come Coco Vandeweghe.
Kostyuk alla decima vittoria consecutiva, ma devo dire che il primo set di ieri non è stato bello, da parte sua e da parte di una Noskova fallosissima,un passo indietro per Kostyuk, una volta chiuso un set che avrebbe dovuto chiudere prima di e liberata,o è morta definitivamente l’altra (ho visto solo fino al 4-4)
L’unica che non sarebbe tranquilla nel giocare la finale di un 1000 è colei che sta giocando peggio,la meno convincente, però va avanti grazie alle mancanze altrui e ora anche aiuata dal flop di tenniste che secondo me l’avrebbero battuta,da Sabalenka, Rybakina,la stessa Pegula.
Le altre possono essere anche on fire,ma se poi sentono il peso di una semifinale o più possibilmente di una finale?
L’aspetto psicologico mentale è quasi tutto, altrimenti per quello che ho visto tra tutti e 4 i quarti di finale ci sarebbero i presupposti per una vittoria finale della Baptiste, perché anche la Kostyuk ieri ha lasciato le prime perplessità, detto questo ci sono due superfavorite.
Andreeva 2,30 Kostyuk 2,60 Potapova 7,00 Baptiste 7,50