Pre Quali Roma: I risultati completi dei Quarti di Finale (LIVE)
Terza giornata per il torneo di Pre Qualificazione del torneo di Roma.
Il torneo assegnerà:
una wild card per il main draw di doppio maschile
una wild card per il main draw di doppio femminile
due wild card per le qualificazioni del singolare maschile
quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile
Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni: ordine di gioco di giovedì 30 aprile
Legenda: fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo.
STA – dalle 11:00
PREQ SF – Ferrando C. 🇮🇹 vs Ricci B. 🇮🇹
fb PREQ SM – Bonadio R. 🇮🇹 vs Bronzetti A. 🇮🇹
ASR PREQ DF – Fornasieri / Modesti 🇮🇹 vs De Stefano / Ruggeri 🇮🇹
fb PREQ DM – Forti / Romano 🇮🇹 vs Caruso / Nannelli 🇮🇹
Pietrangeli – dalle 10:00
PREQ SF – Mazzola A. 🇮🇹 vs Urgesi F. 🇮🇹
fb PREQ SM – De Marchi A. 🇮🇹 vs Speziali F. 🇮🇹
fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 vs Mair L. 🇮🇹
fb PREQ SM – Ingarao A. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹
Campo 1 – dalle 11:00
PREQ DF – Gasparini / Rizzetto 🇮🇹 vs Maduzzi / Paganetti 🇮🇹
fb PREQ DM – Noce / Perfetti 🇮🇹 vs Bilardo / Ricca 🇮🇹
Piazza del Popolo – dalle 11:00
PREQ SF – Lombardini M. 🇮🇹 vs Turini V. 🇮🇹
Alle 15:00 – PREQ SM – Piraino G. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹
TAG: Pre Quali Roma, Pre Quali Roma 2026
1 commento
Chi vince oggi fra le donne é alle quali? Se ne vanno 4 e questi si chiamano quarti, io capisco questo