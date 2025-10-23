Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo diversi azzurri (LIVE)

23/10/2025 11:42 11 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

SUI ATP 500 Basilea – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Felix Auger-Aliassime CAN vs Marin Cilic CRO
Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar ESP vs Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare



IWB Court 1 – ore 12:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Marc-Andrea Huesler SUI / Jakub Paul SUI

ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
0
0
Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
0
0
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Nicolas Mahut FRA vs Rohan Bopanna IND / Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Matteo Berrettini ITA vs Cameron Norrie GBR
Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Corentin Moutet FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 12:00
Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Neil Oberleitner AUT / Joel Schwaerzler AUT

ATP Vienna
Yuki Bhambri / Andre Goransson
0
0
Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler
0
0
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Fairplay Court – ore 12:00
Guido Andreozzi ARG / Luciano Darderi ITA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
(5) Belinda Bencic SUI vs Varvara Gracheva FRA Inizio 02:30
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
0
6
6
0
Varvara Gracheva
0
4
3
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Leylah Fernandez CAN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 04:30

WTA Tokyo
Leylah Fernandez
0
4
3
0
Elena Rybakina [2]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

(3) Ekaterina Alexandrova RUS vs Jaqueline Cristian ROU

WTA Tokyo
Ekaterina Alexandrova [3]
0
6
6
0
Jaqueline Cristian
0
1
2
0
Vincitore: Alexandrova
Mostra dettagli

Wakana Sonobe JPN vs (10) Sofia Kenin USA Non prima 10:00

WTA Tokyo
Wakana Sonobe
30
6
1
3
Sofia Kenin [10]
40
3
6
3
Mostra dettagli



Show Court – ore 04:00
(1) Ellen Perez AUS / (1) Taylor Townsend USA vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN Inizio 03:00

WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
4
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Mostra dettagli

Bianca Andreescu CAN / Victoria Mboko CAN vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

WTA Tokyo
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
4
7
8
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
6
6
10
Vincitore: Aoyama / Bucsa
Mostra dettagli





CHN WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
Lulu Sun NZL vs Yafan Wang CHN
WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
6
0
Yafan Wang
0
3
1
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Xiyu Wang CHN vs Elisabetta Cocciaretto ITA

WTA Guangzhou
Xiyu Wang
3
6
3
Elisabetta Cocciaretto
6
2
6
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

Ella Seidel GER vs (6) Yulia Putintseva KAZ

WTA Guangzhou
Ella Seidel
30
6
5
Yulia Putintseva [6]
30
3
1
Mostra dettagli

Shuai Zhang CHN vs Veronika Erjavec SLO Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Camila Osorio COL vs (2) Ann Li USA
WTA Guangzhou
Camila Osorio
0
5
2
0
Ann Li [2]
0
7
6
0
Vincitore: Li
Mostra dettagli

Caty McNally USA vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Guangzhou
Caty McNally
6
4
6
Ajla Tomljanovic
4
6
3
Vincitore: McNally
Mostra dettagli

Claire Liu USA vs Anna Bondar HUN

WTA Guangzhou
Claire Liu
0
2
Anna Bondar
0
1
Mostra dettagli

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 06:00
(4) Emily Appleton GBR / (4) Qianhui Tang CHN vs Alexandra Eala PHI / Nadiia Kichenok UKR

WTA Guangzhou
Emily Appleton / Qianhui Tang [4]
0
4
2
0
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0
6
6
0
Vincitore: Eala / Kichenok
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA / Kristina Mladenovic FRA vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA

WTA Guangzhou
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
7
4
6
Katarzyna Piter / Janice Tjen
5
6
10
Vincitore: Piter / Tjen
Mostra dettagli

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

WTA Guangzhou
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
2
2
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2]
0
6
6
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden
Mostra dettagli

(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Camila Osorio COL / Yafan Wang CHN

WTA Guangzhou
Quinn Gleason / Elena Pridankina [1]
0
7
2
Camila Osorio / Yafan Wang
0
5
3
Mostra dettagli

Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE vs (3) Monica Niculescu ROU / (3) Sabrina Santamaria USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JannikUberAlles 23-10-2025 11:23

Scritto da Moi

Scritto da no Sinner no Party
Oggi a Vienna c’è un torneo tricolore: 5 italiani (su 12) in campo. Forza azzurri !!!!!

Nonché Darderi nel doppio

Peccato che giochi quasi sempre con compagni argentini (forse perché sono davvero tanti nel circuito).

Credo che ad Arnaldi farebbe solo bene giocare qualche doppio, che è molto allenante per la risposta.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 23-10-2025 11:20

Scritto da JOA20
Rybakina a un passo dalle WTA Finals, credevo che Fernandez le avrebbe dato più filo da torcere. Ora tocca a Mboko

Sembra davvero in gran forma!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 23-10-2025 11:14

Rybakina a un passo dalle WTA Finals, credevo che Fernandez le avrebbe dato più filo da torcere. Ora tocca a Mboko

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Moi (Guest) 23-10-2025 11:09

Scritto da no Sinner no Party
Oggi a Vienna c’è un torneo tricolore: 5 italiani (su 12) in campo. Forza azzurri !!!!!

Nonché Darderi nel doppio

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
JannikUberAlles 23-10-2025 11:09

Scritto da piper
Eli danneggiata in più di un’occasione da parte dei giudici di linea e solo una volta il giudice di sedia ha fatto overrule.

Giocava in trasferta!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 23-10-2025 10:55

Se non vince Wakana mi toccherà leccarmi le ferite per diversi giorni.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 23-10-2025 10:38

Brava cocciaretto.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 23-10-2025 10:37

Brava Coccia! Ho temuto un po’ non ce la facesse.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 23-10-2025 10:34

Eli danneggiata in più di un’occasione da parte dei giudici di linea e solo una volta il giudice di sedia ha fatto overrule.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 23-10-2025 10:07

Scritto da no Sinner no Party
Oggi a Vienna c’è un torneo tricolore: 5 italiani (su 12) in campo. Forza azzurri !!!!!

Orgia italica a Vienna.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 23-10-2025 09:37

Oggi a Vienna c’è un torneo tricolore: 5 italiani (su 12) in campo. Forza azzurri !!!!!

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Setrakian, Sonj