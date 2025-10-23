ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo diversi azzurri (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ATP 500 Basilea – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Felix Auger-Aliassime
vs Marin Cilic
Il match deve ancora iniziare
Jaume Munar vs Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
Casper Ruud vs Stan Wawrinka (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Ugo Humbert
Il match deve ancora iniziare
IWB Court 1 – ore 12:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
0
0
Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
0
0
Valentin Royer vs Denis Shapovalov
Il match deve ancora iniziare
Sander Arends / Luke Johnson vs Adam Pavlasek / Jan Zielinski
Il match deve ancora iniziare
Reilly Opelka vs Botic van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Rohan Bopanna / Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Vienna – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Matteo Berrettini
vs Cameron Norrie
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Corentin Moutet (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Arnaldi vs Alexander Zverev
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Flavio Cobolli (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Tomas Martin Etcheverry vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:15)
Il match deve ancora iniziare
#glaubandich Court – ore 12:00
Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler
ATP Vienna
Yuki Bhambri / Andre Goransson
0
0
Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler
0
0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Alexander Erler / Robert Galloway vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo vs Alexander Bublik (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Fairplay Court – ore 12:00
Guido Andreozzi
/ Luciano Darderi
vs Fernando Romboli
/ John-Patrick Smith
(Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 03:30
(5) Belinda Bencic
vs Varvara Gracheva Inizio 02:30
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
0
6
6
0
Varvara Gracheva
0
4
3
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
5-3 → 6-3
Varvara Gracheva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Varvara Gracheva
2-2 → 2-3
Varvara Gracheva
1-1 → 2-1
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Varvara Gracheva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Gracheva
4-4 → 5-4
Varvara Gracheva
2-4 → 3-4
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Varvara Gracheva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Varvara Gracheva
2-0 → 2-1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Varvara Gracheva
0-0 → 1-0
Leylah Fernandez vs (2) Elena Rybakina Non prima 04:30
WTA Tokyo
Leylah Fernandez
0
4
3
0
Elena Rybakina [2]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
2-5 → 3-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Leylah Fernandez
1-4 → 2-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Leylah Fernandez
0-1 → 0-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Leylah Fernandez
3-4 → 3-5
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Leylah Fernandez
2-3 → 3-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
(3) Ekaterina Alexandrova vs Jaqueline Cristian
WTA Tokyo
Ekaterina Alexandrova [3]•
0
6
6
0
Jaqueline Cristian
0
1
2
0
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Ekaterina Alexandrova
4-1 → 5-1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Ekaterina Alexandrova
3-0 → 4-0
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ekaterina Alexandrova
1-0 → 2-0
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Jaqueline Cristian
5-0 → 5-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Wakana Sonobe vs (10) Sofia Kenin Non prima 10:00
WTA Tokyo
Wakana Sonobe
30
6
1
3
Sofia Kenin [10]•
40
3
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
Wakana Sonobe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Wakana Sonobe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Wakana Sonobe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Wakana Sonobe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Wakana Sonobe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Show Court – ore 04:00
(1) Ellen Perez / (1) Taylor Townsend vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang Inizio 03:00
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]•
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
4
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Taylor Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Ellen Perez / Taylor Townsend
4-1 → 4-2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
4-0 → 4-1
Ellen Perez / Taylor Townsend
3-0 → 4-0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
2-0 → 3-0
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
5-3 → 5-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
4-2 → 5-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
3-2 → 4-2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
3-1 → 3-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
2-1 → 3-1
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Ellen Perez / Taylor Townsend
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Bianca Andreescu / Victoria Mboko vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
WTA Tokyo
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
4
7
8
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
6
6
10
Vincitore: Aoyama / Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
3-4 → 4-4
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
2-4 → 3-4
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-2 → 1-2
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
3-5 → 4-5
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
2-5 → 3-5
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
2-4 → 2-5
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
1-4 → 2-4
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-3 → 1-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-1 → 0-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-0 → 0-1
WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 07:00
Lulu Sun
vs Yafan Wang
WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
6
0
Yafan Wang
0
3
1
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yafan Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Yafan Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Yafan Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yafan Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Xiyu Wang vs Elisabetta Cocciaretto
WTA Guangzhou
Xiyu Wang
3
6
3
Elisabetta Cocciaretto
6
2
6
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Elisabetta Cocciaretto
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
3-5 → 3-6
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
2-2 → 2-3
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 1-2
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 0-1
Ella Seidel vs (6) Yulia Putintseva
WTA Guangzhou
Ella Seidel
30
6
5
Yulia Putintseva [6]•
30
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Yulia Putintseva
2-0 → 2-1
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
5-2 → 5-3
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Yulia Putintseva
3-0 → 3-1
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Shuai Zhang vs Veronika Erjavec Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 07:00
Camila Osorio
vs (2) Ann Li
WTA Guangzhou
Camila Osorio
0
5
2
0
Ann Li [2]•
0
7
6
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Camila Osorio
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camila Osorio
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Caty McNally vs Ajla Tomljanovic
WTA Guangzhou
Caty McNally
6
4
6
Ajla Tomljanovic
4
6
3
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ajla Tomljanovic
5-2 → 5-3
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Ajla Tomljanovic
4-3 → 4-4
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
5-4 → 6-4
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Ajla Tomljanovic
1-0 → 2-0
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Claire Liu vs Anna Bondar
WTA Guangzhou
Claire Liu•
0
2
Anna Bondar
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Katie Volynets
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 06:00
(4) Emily Appleton / (4) Qianhui Tang vs Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
WTA Guangzhou
Emily Appleton / Qianhui Tang [4]
0
4
2
0
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok•
0
6
6
0
Vincitore: Eala / Kichenok
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
2-3 → 2-4
Emily Appleton / Qianhui Tang
2-2 → 2-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
1-0 → 1-1
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Emily Appleton / Qianhui Tang
1-1 → 1-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
1-0 → 1-1
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic vs Katarzyna Piter / Janice Tjen
WTA Guangzhou
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
7
4
6
Katarzyna Piter / Janice Tjen
5
6
10
Vincitore: Piter / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
Katarzyna Piter / Janice Tjen
1-0
1-0
1-1
3-0
3-1
4-1
3-1
4-1
3-1
3-0
3-1
7-6
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 4-6
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
4-1 → 4-2
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
3-1 → 4-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
2-1 → 3-1
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
1-1 → 2-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
1-5 → 2-5
Katarzyna Piter / Janice Tjen
1-4 → 1-5
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
0-0 → 1-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden
WTA Guangzhou
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
2
2
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden
Servizio
Svolgimento
Set 3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
Servizio
Svolgimento
Set 2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
2-5 → 2-6
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
1-2 → 1-3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
2-5 → 2-6
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
2-3 → 2-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
1-0 → 1-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-0 → 1-0
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Camila Osorio / Yafan Wang
WTA Guangzhou
Quinn Gleason / Elena Pridankina [1]
0
7
2
Camila Osorio / Yafan Wang•
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio / Yafan Wang
Camila Osorio / Yafan Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Quinn Gleason / Elena Pridankina
1-2 → 2-2
Camila Osorio / Yafan Wang
1-1 → 1-2
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-1 → 1-1
Camila Osorio / Yafan Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 7-5
Camila Osorio / Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Quinn Gleason / Elena Pridankina
4-5 → 5-5
Camila Osorio / Yafan Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Quinn Gleason / Elena Pridankina
2-5 → 3-5
Camila Osorio / Yafan Wang
2-4 → 2-5
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Camila Osorio / Yafan Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-3 → 1-3
Camila Osorio / Yafan Wang
0-2 → 0-3
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-1 → 0-2
Camila Osorio / Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang vs (3) Monica Niculescu / (3) Sabrina Santamaria
Il match deve ancora iniziare
Peccato che giochi quasi sempre con compagni argentini (forse perché sono davvero tanti nel circuito).
Credo che ad Arnaldi farebbe solo bene giocare qualche doppio, che è molto allenante per la risposta.
Sembra davvero in gran forma!
Rybakina a un passo dalle WTA Finals, credevo che Fernandez le avrebbe dato più filo da torcere. Ora tocca a Mboko
Nonché Darderi nel doppio
Giocava in trasferta!
Se non vince Wakana mi toccherà leccarmi le ferite per diversi giorni.
Brava cocciaretto.
Brava Coccia! Ho temuto un po’ non ce la facesse.
Eli danneggiata in più di un’occasione da parte dei giudici di linea e solo una volta il giudice di sedia ha fatto overrule.
Orgia italica a Vienna.
Oggi a Vienna c’è un torneo tricolore: 5 italiani (su 12) in campo. Forza azzurri !!!!!