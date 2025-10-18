È accaduto nel corso del secondo set ATP, Copertina, Video

Gravissimo infortunio per Rune: rottura del tendine d’Achille nella semifinale di Stoccolma vs. Humbert (video)

18/10/2025 18:35 22 commenti
Rune assistito al medico a Stoccolma
Rune assistito al medico a Stoccolma

Terribile infortunio a Stoccolma per Holger Rune. Il classe 2003 danese era impegnato nel secondo set contro Ugo Humbert nella semifinale del torneo ATP 250 (6-4 2-2 lo score per il francese) quando ha sentito un “crack” improvviso e dolorosissimo al tendine d’Achille. Ha zoppicato vistosamente ed è arrivato il medico in campo. “Ho sentito il tendine d’Achille saltare” ha urlato Holger verso il suo angolo. Non c’è stato ovviamente niente da fare, con ritiro immediato per lo sfortunatissimo danese. Poco dopo la madre Aneke ha confermato alla stampa del suo paese la diagnosi, il figlio ha subito la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nella clip di TennisTv, il brutto momento dell’infortunio e la sua uscita dal campo, con un commosso applauso di incoraggiamento del pubblico presente.

 

 

È davvero troppo presto per parlare di una prognosi e possibile rientro, la madre ha parlato a caldo di “sei mesi”, tuttavia questo tipo di infortunio è assai grave, anche per le forti sollecitazioni che il tendine d’Achille subisce con la trazione, frenate e cambi di direzione degli scambi ad altissimo ritmo del tennis odierno. La stima di “soli” sei mesi è probabilmente ottimistica.

Seguiremo la vicenda dello sfortunatissimo Rune, e intanto non possiamo che augurargli un grandissimo in bocca al lupo e pronto rientro in campo nel 2026.

Marco Mazzoni

22 commenti. Lasciane uno!

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 18-10-2025 19:46

Scritto da MAURO
Queste notizie mettono in secondo piano i risultati nei vari tornei.

Già,davvero spiace.

 22
chase (Guest) 18-10-2025 19:35

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Matteo

Scritto da Peter
Dispiace per Rune.
Zverev è riuscito a rientrare dopo il grave infortunio.Ci riuscirà anche Rune

È un pó diverso,Zverev ha subito la rottura dei legamenti della caviglia,la prognosi per lui è stata di 6 mesi,ciò nonostante ci ha messo quasi un altro anno a tornare ai suoi livelli.Per Rune realisticamente ci vorrà quasi un anno per ritornare a giocare a tennis,più altro tempo per giocare ad alto livello,rischia seriamente di compromettere quasi 2 anni di carriera

Sono perfettamente d’accordo!
Per fortuna Holger è molto giovane e spero che possa rientrare con lo stesso successo di Zverev che, in pratica, è tornato allo stesso livello pre-infortunio.
Se tutto andrà bene lo rivedremo soltanto ad AO 2027.

se tutto andrà male ad AO 27 dai, se è “solo” lesione può farcela per il RG

 21
JannikUberAlles 18-10-2025 19:23

Scritto da Matteo

Scritto da Peter
Dispiace per Rune.
Zverev è riuscito a rientrare dopo il grave infortunio.Ci riuscirà anche Rune

È un pó diverso,Zverev ha subito la rottura dei legamenti della caviglia,la prognosi per lui è stata di 6 mesi,ciò nonostante ci ha messo quasi un altro anno a tornare ai suoi livelli.Per Rune realisticamente ci vorrà quasi un anno per ritornare a giocare a tennis,più altro tempo per giocare ad alto livello,rischia seriamente di compromettere quasi 2 anni di carriera

Sono perfettamente d’accordo!

Per fortuna Holger è molto giovane e spero che possa rientrare con lo stesso successo di Zverev che, in pratica, è tornato allo stesso livello pre-infortunio.

Se tutto andrà bene lo rivedremo soltanto ad AO 2027.

 20
JannikUberAlles 18-10-2025 19:19

Quando accadono queste disgrazie ad un atleta, oltretutto professionista, il dispiacere è davvero enorme…
… indipendentemente da chi sia!

Questo infortunio è uno dei più gravi in assoluto e non credo che basti meno di 1 anno per rientrare.

Buona fortuna!!!

 19
Luca96 18-10-2025 19:11

In bocca al lupo Holger, mi dispiace tantissimo.

 18
brunodalla 18-10-2025 19:06

Scritto da MAURO
Secondo voi, la fasciatura alla coscia X infortunio muscolare può aver portato ad un simile infortunio oppure no?

no, non centra nulla. quando si rompe il tendine di achille di solito è per torsione dell’articolazione, la fasciatura alla coscia non incide su quello.

 17
Matteo (Guest) 18-10-2025 19:00

Scritto da Peter
Dispiace per Rune.
Zverev è riuscito a rientrare dopo il grave infortunio.Ci riuscirà anche Rune

È un pó diverso,Zverev ha subito la rottura dei legamenti della caviglia,la prognosi per lui è stata di 6 mesi,ciò nonostante ci ha messo quasi un altro anno a tornare ai suoi livelli.Per Rune realisticamente ci vorrà quasi un anno per ritornare a giocare a tennis,più altro tempo per giocare ad alto livello,rischia seriamente di compromettere quasi 2 anni di carriera

 16
Fi (Guest) 18-10-2025 18:58

Che peccato, tra l’altro in queste settimane stava ritrovando un minimo di continuità. Credo che non lo rivedremo prima del roland garros, i migliori auguri di pronta guarigione a holger.

 15
Silvy__89 (Guest) 18-10-2025 18:58

Santo cielo, che sfortuna!
Forza, un grosso in bocca al lupo

 14
MAURO (Guest) 18-10-2025 18:58

Secondo voi, la fasciatura alla coscia X infortunio muscolare può aver portato ad un simile infortunio oppure no?

 13
Paky 71 18-10-2025 18:55

Bruttissimo infortunio. Auguri al ragazzo danese di una ripresa veloce.

 12
Marco M. 18-10-2025 18:54

Forza Rune, dalla tua parte hai la gioventù e tornerai forte come prima.

 11
Bagel 18-10-2025 18:54

Che sfiga. Forza ragazzo!

 10
Chemical (Guest) 18-10-2025 18:53

Al di là del personaggio più o meno simpatico, un tendine d’achille a quell’età merita i migliori auguri e anche due domande per un infortunio atipico ad inizio carriera

 9
Repl (Guest) 18-10-2025 18:48

Un grandissimo in bocca al lupo al povero danese, che tenga duro e con pazienza tornerà di nuovo al meglio.

 8
MAURO (Guest) 18-10-2025 18:47

Queste notizie mettono in secondo piano i risultati nei vari tornei.

 7
Carlo Magno (Guest) 18-10-2025 18:45

Dispiace. Forza e coraggio

 6
Peter (Guest) 18-10-2025 18:42

Dispiace per Rune.
Zverev è riuscito a rientrare dopo il grave infortunio.Ci riuscirà anche Rune

 5
 4
Alain 18-10-2025 18:39

In bocca al lupo Holger
Spiace tantissimo

 3
Maurantonio 18-10-2025 18:38

Poveraccio

 2
brunodalla 18-10-2025 18:38

forza holger. tornerai sicuramente.

 1
