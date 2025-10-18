Gravissimo infortunio per Rune: rottura del tendine d’Achille nella semifinale di Stoccolma vs. Humbert (video)
Terribile infortunio a Stoccolma per Holger Rune. Il classe 2003 danese era impegnato nel secondo set contro Ugo Humbert nella semifinale del torneo ATP 250 (6-4 2-2 lo score per il francese) quando ha sentito un “crack” improvviso e dolorosissimo al tendine d’Achille. Ha zoppicato vistosamente ed è arrivato il medico in campo. “Ho sentito il tendine d’Achille saltare” ha urlato Holger verso il suo angolo. Non c’è stato ovviamente niente da fare, con ritiro immediato per lo sfortunatissimo danese. Poco dopo la madre Aneke ha confermato alla stampa del suo paese la diagnosi, il figlio ha subito la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nella clip di TennisTv, il brutto momento dell’infortunio e la sua uscita dal campo, con un commosso applauso di incoraggiamento del pubblico presente.
Not the ending anybody wanted 😔
Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S
— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025
È davvero troppo presto per parlare di una prognosi e possibile rientro, la madre ha parlato a caldo di “sei mesi”, tuttavia questo tipo di infortunio è assai grave, anche per le forti sollecitazioni che il tendine d’Achille subisce con la trazione, frenate e cambi di direzione degli scambi ad altissimo ritmo del tennis odierno. La stima di “soli” sei mesi è probabilmente ottimistica.
Seguiremo la vicenda dello sfortunatissimo Rune, e intanto non possiamo che augurargli un grandissimo in bocca al lupo e pronto rientro in campo nel 2026.
Marco Mazzoni
Già,davvero spiace.
se tutto andrà male ad AO 27 dai, se è “solo” lesione può farcela per il RG
Sono perfettamente d’accordo!
Per fortuna Holger è molto giovane e spero che possa rientrare con lo stesso successo di Zverev che, in pratica, è tornato allo stesso livello pre-infortunio.
Se tutto andrà bene lo rivedremo soltanto ad AO 2027.
Quando accadono queste disgrazie ad un atleta, oltretutto professionista, il dispiacere è davvero enorme…
… indipendentemente da chi sia!
Questo infortunio è uno dei più gravi in assoluto e non credo che basti meno di 1 anno per rientrare.
Buona fortuna!!!
In bocca al lupo Holger, mi dispiace tantissimo.
no, non centra nulla. quando si rompe il tendine di achille di solito è per torsione dell’articolazione, la fasciatura alla coscia non incide su quello.
È un pó diverso,Zverev ha subito la rottura dei legamenti della caviglia,la prognosi per lui è stata di 6 mesi,ciò nonostante ci ha messo quasi un altro anno a tornare ai suoi livelli.Per Rune realisticamente ci vorrà quasi un anno per ritornare a giocare a tennis,più altro tempo per giocare ad alto livello,rischia seriamente di compromettere quasi 2 anni di carriera
Che peccato, tra l’altro in queste settimane stava ritrovando un minimo di continuità. Credo che non lo rivedremo prima del roland garros, i migliori auguri di pronta guarigione a holger.
Santo cielo, che sfortuna!
Forza, un grosso in bocca al lupo
Secondo voi, la fasciatura alla coscia X infortunio muscolare può aver portato ad un simile infortunio oppure no?
Bruttissimo infortunio. Auguri al ragazzo danese di una ripresa veloce.
Forza Rune, dalla tua parte hai la gioventù e tornerai forte come prima.
Che sfiga. Forza ragazzo!
Al di là del personaggio più o meno simpatico, un tendine d’achille a quell’età merita i migliori auguri e anche due domande per un infortunio atipico ad inizio carriera
Un grandissimo in bocca al lupo al povero danese, che tenga duro e con pazienza tornerà di nuovo al meglio.
Queste notizie mettono in secondo piano i risultati nei vari tornei.
Dispiace. Forza e coraggio
Dispiace per Rune.
Zverev è riuscito a rientrare dopo il grave infortunio.Ci riuscirà anche Rune
In bocca al lupo Holger
Spiace tantissimo
Poveraccio
forza holger. tornerai sicuramente.