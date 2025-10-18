Gravissimo infortunio per Rune: rottura del tendine d’Achille nella semifinale di Stoccolma vs. Humbert (video)

Terribile infortunio a Stoccolma per Holger Rune. Il classe 2003 danese era impegnato nel secondo set contro Ugo Humbert nella semifinale del torneo ATP 250 (6-4 2-2 lo score per il francese) quando ha sentito un “crack” improvviso e dolorosissimo al tendine d’Achille. Ha zoppicato vistosamente ed è arrivato il medico in campo. “Ho sentito il tendine d’Achille saltare” ha urlato Holger verso il suo angolo. Non c’è stato ovviamente niente da fare, con ritiro immediato per lo sfortunatissimo danese. Poco dopo la madre Aneke ha confermato alla stampa del suo paese la diagnosi, il figlio ha subito la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nella clip di TennisTv, il brutto momento dell’infortunio e la sua uscita dal campo, con un commosso applauso di incoraggiamento del pubblico presente.

Not the ending anybody wanted 😔 Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025

È davvero troppo presto per parlare di una prognosi e possibile rientro, la madre ha parlato a caldo di “sei mesi”, tuttavia questo tipo di infortunio è assai grave, anche per le forti sollecitazioni che il tendine d’Achille subisce con la trazione, frenate e cambi di direzione degli scambi ad altissimo ritmo del tennis odierno. La stima di “soli” sei mesi è probabilmente ottimistica.

Seguiremo la vicenda dello sfortunatissimo Rune, e intanto non possiamo che augurargli un grandissimo in bocca al lupo e pronto rientro in campo nel 2026.

Marco Mazzoni