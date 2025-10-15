Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
Costa do Sauípe – ATP Challenger 125
Superficie: Terra battuta (CL)
Tabellone: 32S / 16D
Brest – ATP Challenger 100
Superficie: Cemento (Indoor)
Tabellone: 32S / 16D
Sioux Falls, SD – ATP Challenger 100
Superficie: Cemento (Indoor)
Suzhou – ATP Challenger 75
Superficie: Cemento
Hamburg – ATP Challenger 50
Superficie: Cemento (Indoor)
Main Draw (cut off: 200 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 86. M. Navone
- 87. J. Manuel Cerundolo
- 92. E. Nava
- 97. T. Agustin Tirante
- 104. C. Taberner
- 122. E. Moller
- 124. T. Boyer
- 125. C. Garin
- 129. H. Dellien
- 130. R. Andres Burruchaga
- 134. D. Elahi Galan
- 135. F. Bagnis*pr
- 137. T. Barrios Vera
- 147. J. Pablo Ficovich
- 157. G. Den Ouden
- 162. T. Seyboth Wild
- 170. A. Barrena
- 174. T. Monteiro
- 175. H. Habib
- 200. R. Pacheco Mendez
-
Alternates
- 1. A. Guillen Me (205)
- 2. F. Agustin Go (208)
- 3. G. Alberto Ol (216)
- 4. J. Lucas Reis (220)
- 5. S. Rodriguez (226)
- 6. Z. Kolar (236)
- 7. G. Bueno (241)
- 8. J. Carlos Pra (259)
- 9. F. Diaz Acost (265)
- 10. A. Daniel Val (268)
- 11. M. Dellien (269)
- 12. N. Kicker (275)
- 13. M. Pucinelli (277)
- 14. A. Collarini (283)
- 15. N. Sanchez Iz (301)
- 16. J. Pablo Vari (313)
- 17. C. Sanchez Jo (316)
- 18. G. Heide (323)
- 19. P. Boscardin (343)
- 20. M. Damas (344)
- 21. D. Dutra da S (348)
- 22. G. Villanueva (351)
- 23. G. Ivan Justo (384)
- 24. M. Kestelboim (407)
- 25. D. Jorda Sanc (410)
- 26. P. Sakamoto (416)
-
Main Draw (cut off: 384 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 205. A. Guillen Meza
- 216. G. Alberto Olivieri
- 220. J. Lucas Reis Da Silva
- 236. Z. Kolar
- 241. G. Bueno
- 265. F. Diaz Acosta
- 267. L. Midon
- 268. A. Daniel Vallejo
- 269. M. Dellien
- 271. M. Cecchinato
- 275. N. Kicker
- 277. M. Pucinelli De Almeida
- 283. A. Collarini
- 301. N. Sanchez Izquierdo
- 313. J. Pablo Varillas
- 323. G. Heide
- 343. P. Boscardin Dias
- 348. D. Dutra da Silva
- 351. G. Villanueva
- 384. G. Ivan Justo
-
Alternates
- 1. F. Roncadelli (401)
- 2. M. Kestelboim (407)
- 3. F. Mena (415)
- 4. P. Sakamoto (416)
- 5. J. Bautista T (418)
- 6. L. Joaquin Ro (433)
- 7. A. Hernandez (444)
- 8. M. Alves (462)
- 9. A. Thanos (463)
- 10. V. Orlov (477)
- 11. B. Kuzuhara (540)
- 12. I. Gimenez (557)
- 13. P. Andre Sara (569)
- 14. S. Gima (573)
- 15. M. Tobon (593)
- 16. J. Eduardo Sc (605)
- 17. E. Ribeiro (610)
- 18. S. De La Fuen (663)
- 19. A. Raynel (707)
- 20. T. Baadi (709)
- 21. O. Luz (722)
- 22. B. Vilicich (724)
- 23. J. Pereira (767)
- 24. R. Dickerson (852)
- 25. L. Ratti (863)
- 26. W. Leite (879)
-
Main Draw (cut off: 179 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 82. L. Djere
- 83. E. Ruusuvuori*pr
- 88. L. Nardi
- 105. E. Spizzirri
- 107. N. Jarry
- 111. M. Landaluce
- 113. N. Basavareddy
- 117. D. Prizmic
- 128. A. Blockx
- 139. F. Passaro
- 140. O. Virtanen
- 141. M. Trungelliti
- 144. M. Gigante
- 145. M. Echargui
- 146. M. Lajal
- 153. F. Maestrelli
- 156. Z. Piros
- 161. G. Zeppieri
- 178. A. Holmgren
- 179. A. Galarneau
-
Alternates
- 1. K. Coppejans (183)
- 2. R. Sakamoto (188)
- 3. H. Grenier (195)
- 4. A. Molcan (196)
- 5. L. Van Assche (201)
- 6. S. Gueymard W (207)
- 7. V. Sachko (209)
- 8. C. Hemery (210)
- 9. D. Added (212)
- 10. B. Zhukayev (215)
- 11. A. Bouquier (221)
- 12. B. Gojo (225)
- 13. A. Fery (230)
- 14. Z. Kolar (236)
- 15. V. Durasovic (238)
- 16. M. Gengel (245)
- 17. C. Tabur (254)
- 18. G. Blancaneau (257)
- 19. F. Cristian J (280)
- 20. T. Paris (282)
-
Main Draw (cut off: 437 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 201. L. Van Assche
- 203. D. Rincon
- 207. S. Gueymard Wayenburg
- 210. C. Hemery
- 212. D. Added
- 221. A. Bouquier
- 225. B. Gojo
- 254. C. Tabur
- 257. G. Blancaneaux
- 291. E. Butvilas
- 324. N. Gombos
- 332. O. Prihodko
- 349. A. Vatutin
- 357. L. Marmousez
- 371. L. Poullain
- 408. S. Parker
- 410. D. Jorda Sanchis
- 414. R. Berankis
- 428. L. Lokoli
- 437. M. Malige
-
Alternates
- 1. E. Donnet (449)
- 2. J. Forejtek (464)
- 3. N. Vylegzhani (475)
- 4. V. Orlov (477)
- 5. S. Cuenin (495)
- 6. M. Beauge (526)
- 7. E. Gerasimov (546)
- 8. R. Albot (560)
- 9. C. Vandermeer (590)
- 10. B. Gadamauri (591)
- 11. A. Reymond (596)
- 12. D. Kellovsky (597)
- 13. S. Callejon H (614)
- 14. A. Barroso Ca (616)
- 15. A. Gautier (622)
- 16. M. William Do (625)
- 17. D. Wenger (630)
- 18. M. Valkusz (634)
- 19. K. De Scheppe (638)
- 20. J. Nikles (642)
- 21. A. Garcian (647)
Main Draw (cut off: 309 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 85. J. Thompson
- 114. R. Hijikata
- 115. B. Holt
- 119. L. Draxl
- 176. M. Cassone
- 180. J. Pinnington Jones
- 184. P. Kypson
- 186. J. Clarke
- 193. C. Eubanks
- 213. J. Trotter
- 214. D. Popko
- 228. M. Zheng
- 229. J. Monday
- 242. M. Damm
- 243. P. Zahraj
- 244. M. Krueger
- 262. A. Rybakov
- 279. S. Purtseladze
- 284. A. Martin
- 302. A. Shelbayh
- 309. R. Jodar
Alternates
- 1. A. Mayo (314)
- 2. M. Rosenkranz (315)
- 3. M. Mmoh (321)
- 4. P. Maloney (326)
- 5. A. Perez (330)
- 6. D. Blanch (345)
- 7. T. Zink (347)
- 8. O. Tarvet (388)
- 9. T. Svajda (391)
- 10. A. Shah (394)
- 11. A. Ilagan (396)
- 12. A. Ghibaudo (412)
- 13. S. Banerjee (419)
- 14. D. Milavsky (435)
- 15. M. Wiskandt (443)
- 16. D. Martin (455)
- 17. M. Basic (469)
- 18. V. Orlov (477)
- 19. T. McCormick (493)
- 20. A. Fenty (496)
- 21. B. Artnak (504)
Main Draw (cut off: 544 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 314. A. Mayo
- 315. M. Rosenkranz
- 330. A. Perez
- 345. D. Blanch
- 347. T. Zink
- 388. O. Tarvet
- 391. T. Svajda
- 394. A. Shah
- 396. A. Ilagan
- 412. A. Ghibaudo
- 443. M. Wiskandt
- 448. S. Kozlov
- 455. D. Martin
- 493. T. McCormick
- 496. A. Fenty
- 509. N. Arseneault
- 513. K. Seelig*pr
- 523. C. Kingsley
- 530. A. McHugh
- 544. E. Arutiunian
-
Alternates
- 1. K. Smith (554)
- 2. A. Ganesan (556)
- 3. A. Azkara (561)
- 4. J. Boulais (576)
- 5. K. Miyoshi (588)
- 6. J. Sheehy (611)
- 7. S. Kirchheime (617)
- 8. D. Suresh (636)
- 9. C. Williams (660)
- 10. L. Wessels (675)
- 11. Q. Vandecaste (684)
- 12. J. Brumm (690)
- 13. R. Fishback (713)
- 14. W. Grant (714)
- 15. F. Rocha (725)
- 16. N. Schachter (751)
- 17. O. Weightman (752)
- 18. R. Pascual Fe (819)
- 19. P. Brady (820)
- 20. H. Roh (828)
- 21. K. Pannu (853)
Main Draw (cut off: 246 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 103. J. Duckworth
- 121. Y. Bu
- 148. Y. Watanuki
- 159. Y. Wu
- 160. C. Wong
- 163. H. Rocha
- 168. B. Tomic
- 172. H. Mayot
- 173. Y. Nishioka
- 190. J. Kubler
- 192. J. McCabe
- 197. S. Shimabukuro
- 204. V. Vacherot
- 206. Y. Shimizu
- 222. Y. Hsiou Hsu
- 223. L. Harris
- 227. F. Sun
- 237. J. Shang
- 246. F. Ferreira Silva
-
-
Alternates
- 1. I. Simakin (256)
- 2. J. Jung (258)*pr
- 3. O. Jasika (263)
- 4. Y. Uchiyama (290)
- 5. G. Johns (294)
- 6. Y. Zhou (308)
- 7. J. Cui (311)
- 8. R. Tokuda (331)
- 9. D. Ajdukovic (335)
- 10. K. Uchida (367)
- 11. H. Moriya (381)
- 12. H. Chung (386)
- 13. K. Samrej (398)
- 14. K. Sultanov (400)
- 15. L. Castelnuov (409)
- 16. Y. Takahashi (431)
- 17. R. Matsuda (473)
- 18. T. Huang (474)
- 19. V. Orlov (477)
- 20. K. Isomura (484)
- 21. P. Kotov (485)
- 22. E. Agafonov (487)
- 23. D. Palan (489)
-
Main Draw (cut off: 487 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 256. I. Simakin
- 263. O. Jasika
- 273. A. Karatsev
- 290. Y. Uchiyama
- 294. G. Johns
- 311. J. Cui
- 331. R. Tokuda
- 335. D. Ajdukovic
- 367. K. Uchida
- 381. H. Moriya
- 386. H. Chung
- 398. K. Samrej
- 400. K. Sultanov
- 431. Y. Takahashi
- 473. R. Matsuda
- 474. T. Huang
- 484. K. Isomura
- 485. P. Kotov
- 486. Y. Mochizuki
- 487. E. Agafonov
-
Alternates
- 1. D. Palan (489)
- 2. S. Fomin (492)
- 3. M. Zhukov (506)
- 4. T. Kumasaka (516)
- 5. T. Wu (517)
- 6. E. Zhu (578)
- 7. R. Te (586)
- 8. Y. Kikuchi (600)
- 9. L. Xiao (643)
- 10. S. Rawat (665)
- 11. K. Matsuda (668)
- 12. M. Wei Kang L (715)
- 13. D. Lee (720)
- 14. Y. Kawahashi (769)
- 15. Y. Cong Mo (770)
- 16. T. Ichikawa (779)
- 17. L. Vithoontie (793)
- 18. S. D Prajwal (805)
- 19. M. Haliak (813)
- 20. P. Brady (820)
- 21. W. Trongcharo (826)
- 22. Y. Zeng (841)
- 23. K. Uesugi (911)
- 24. K. Tamm (924)
Main Draw (cut off: 307 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 169. D. Merida
- 181. C. Rodesch
- 191. J. Engel
- 194. G. Onclin
- 218. F. Cina
- 250. G. Loffhagen
- 258. R. Bertola
- 261. D. Kuzmanov
- 264. M. Erhard
- 266. A. Moro Canas
- 270. M. Topo
- 278. M. Dodig
- 287. D. Glinka
- 296. T. Gentzsch
- 297. M. Martineau
- 299. A. Andreev*pr
- 300. H. Barton
- 303. N. Alvarez Varona
- 305. E. Coulibaly
- 307. F. Forti*pr
-
Alternates
- 1. C. Negritu (318)
- 2. C. Stebe (320)*pr
- 3. M. Geerts (322)
- 4. M. Brunold (328)
- 5. H. Squire (329)
- 6. O. Prihodko (332)
- 7. J. Barranco C (334)
- 8. D. Yevseyev (341)
- 9. G. Adrian Boi (342)
- 10. M. Damas (344)
- 11. A. Vatutin (349)
- 12. M. Jones (361)
- 13. M. Karol (363)
- 14. J. Sels (364)
- 15. A. Gray (366)
- 16. F. Andaloro (372)
- 17. R. Brancaccio (382)
- 18. J. Berrettini (392)
- 19. F. Arnaboldi (395)
- 20. S. Parker (408)
-
Main Draw (cut off: 490 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 318. C. Negritu
- 328. M. Brunold
- 329. H. Squire
- 341. D. Yevseyev
- 344. M. Damas
- 361. M. Jones
- 363. M. Karol
- 366. A. Gray
- 382. R. Brancaccio
- 392. J. Berrettini
- 395. F. Arnaboldi
- 411. B. Zapata Miralles
- 425. K. Singh
- 430. R. Molleker
- 432. D. Masur
- 457. M. Moeller
- 478. H. Naw*pr
- 490. O. Pieczkowski
Alternates
- 1. F. Broska (494)
- 2. E. Vasa (511)
- 3. C. Sigsgaard (515)
- 4. J. Kovalik (520)
- 5. M. Agwi (529)
- 6. E. Gerasimov (546)
- 7. S. Jong (558)*pr
- 8. R. Albot (560)
- 9. P. Vives Marc (579)
- 10. C. Vandermeer (590)
- 11. B. Gadamauri (591)
- 12. A. Oetzbach (592)
- 13. D. Kellovsky (597)
- 14. M. Alkaya (599)
- 15. S. Callejon H (614)
- 16. A. Barroso Ca (616)
- 17. A. Gautier (622)
- 18. M. William Do (625)
- 19. N. Visker (627)
- 20. A. Ouakaa (628)
-
TAG: Circuito Challenger
