Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

15/10/2025 11:44 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

BRA Costa do Sauípe – ATP Challenger 125
Superficie: Terra battuta (CL)
Tabellone: 32S / 16D

FRA Brest – ATP Challenger 100
Superficie: Cemento (Indoor)
Tabellone: 32S / 16D

USA Sioux Falls, SD – ATP Challenger 100
Superficie: Cemento (Indoor)

CHN Suzhou – ATP Challenger 75
Superficie: Cemento

GER Hamburg – ATP Challenger 50
Superficie: Cemento (Indoor)

Challenger Costa do Sauipe (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:37

Main Draw (cut off: 200 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 86. M. Navone
  • 87. J. Manuel Cerundolo
  • 92. E. Nava
  • 97. T. Agustin Tirante
  • 104. C. Taberner
  • 122. E. Moller
  • 124. T. Boyer
  • 125. C. Garin
  • 129. H. Dellien
  • 130. R. Andres Burruchaga
  • 134. D. Elahi Galan
  • 135. F. Bagnis*pr
  • 137. T. Barrios Vera
  • 147. J. Pablo Ficovich
  • 157. G. Den Ouden
  • 162. T. Seyboth Wild
  • 170. A. Barrena
  • 174. T. Monteiro
  • 175. H. Habib
  • 200. R. Pacheco Mendez
Alternates

  • 1. A. Guillen Me (205)
  • 2. F. Agustin Go (208)
  • 3. G. Alberto Ol (216)
  • 4. J. Lucas Reis (220)
  • 5. S. Rodriguez (226)
  • 6. Z. Kolar (236)
  • 7. G. Bueno (241)
  • 8. J. Carlos Pra (259)
  • 9. F. Diaz Acost (265)
  • 10. A. Daniel Val (268)
  • 11. M. Dellien (269)
  • 12. N. Kicker (275)
  • 13. M. Pucinelli (277)
  • 14. A. Collarini (283)
  • 15. N. Sanchez Iz (301)
  • 16. J. Pablo Vari (313)
  • 17. C. Sanchez Jo (316)
  • 18. G. Heide (323)
  • 19. P. Boscardin (343)
  • 20. M. Damas (344)
  • 21. D. Dutra da S (348)
  • 22. G. Villanueva (351)
  • 23. G. Ivan Justo (384)
  • 24. M. Kestelboim (407)
  • 25. D. Jorda Sanc (410)
  • 26. P. Sakamoto (416)
Challenger Costa do Sauipe (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:37

Main Draw (cut off: 384 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 205. A. Guillen Meza
  • 216. G. Alberto Olivieri
  • 220. J. Lucas Reis Da Silva
  • 236. Z. Kolar
  • 241. G. Bueno
  • 265. F. Diaz Acosta
  • 267. L. Midon
  • 268. A. Daniel Vallejo
  • 269. M. Dellien
  • 271. M. Cecchinato
  • 275. N. Kicker
  • 277. M. Pucinelli De Almeida
  • 283. A. Collarini
  • 301. N. Sanchez Izquierdo
  • 313. J. Pablo Varillas
  • 323. G. Heide
  • 343. P. Boscardin Dias
  • 348. D. Dutra da Silva
  • 351. G. Villanueva
  • 384. G. Ivan Justo
Alternates

  • 1. F. Roncadelli (401)
  • 2. M. Kestelboim (407)
  • 3. F. Mena (415)
  • 4. P. Sakamoto (416)
  • 5. J. Bautista T (418)
  • 6. L. Joaquin Ro (433)
  • 7. A. Hernandez (444)
  • 8. M. Alves (462)
  • 9. A. Thanos (463)
  • 10. V. Orlov (477)
  • 11. B. Kuzuhara (540)
  • 12. I. Gimenez (557)
  • 13. P. Andre Sara (569)
  • 14. S. Gima (573)
  • 15. M. Tobon (593)
  • 16. J. Eduardo Sc (605)
  • 17. E. Ribeiro (610)
  • 18. S. De La Fuen (663)
  • 19. A. Raynel (707)
  • 20. T. Baadi (709)
  • 21. O. Luz (722)
  • 22. B. Vilicich (724)
  • 23. J. Pereira (767)
  • 24. R. Dickerson (852)
  • 25. L. Ratti (863)
  • 26. W. Leite (879)
Challenger Brest (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:37

Main Draw (cut off: 179 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 82. L. Djere
  • 83. E. Ruusuvuori*pr
  • 88. L. Nardi
  • 105. E. Spizzirri
  • 107. N. Jarry
  • 111. M. Landaluce
  • 113. N. Basavareddy
  • 117. D. Prizmic
  • 128. A. Blockx
  • 139. F. Passaro
  • 140. O. Virtanen
  • 141. M. Trungelliti
  • 144. M. Gigante
  • 145. M. Echargui
  • 146. M. Lajal
  • 153. F. Maestrelli
  • 156. Z. Piros
  • 161. G. Zeppieri
  • 178. A. Holmgren
  • 179. A. Galarneau
Alternates

  • 1. K. Coppejans (183)
  • 2. R. Sakamoto (188)
  • 3. H. Grenier (195)
  • 4. A. Molcan (196)
  • 5. L. Van Assche (201)
  • 6. S. Gueymard W (207)
  • 7. V. Sachko (209)
  • 8. C. Hemery (210)
  • 9. D. Added (212)
  • 10. B. Zhukayev (215)
  • 11. A. Bouquier (221)
  • 12. B. Gojo (225)
  • 13. A. Fery (230)
  • 14. Z. Kolar (236)
  • 15. V. Durasovic (238)
  • 16. M. Gengel (245)
  • 17. C. Tabur (254)
  • 18. G. Blancaneau (257)
  • 19. F. Cristian J (280)
  • 20. T. Paris (282)
Challenger Brest (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:39

Main Draw (cut off: 437 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 201. L. Van Assche
  • 203. D. Rincon
  • 207. S. Gueymard Wayenburg
  • 210. C. Hemery
  • 212. D. Added
  • 221. A. Bouquier
  • 225. B. Gojo
  • 254. C. Tabur
  • 257. G. Blancaneaux
  • 291. E. Butvilas
  • 324. N. Gombos
  • 332. O. Prihodko
  • 349. A. Vatutin
  • 357. L. Marmousez
  • 371. L. Poullain
  • 408. S. Parker
  • 410. D. Jorda Sanchis
  • 414. R. Berankis
  • 428. L. Lokoli
  • 437. M. Malige
Alternates

  • 1. E. Donnet (449)
  • 2. J. Forejtek (464)
  • 3. N. Vylegzhani (475)
  • 4. V. Orlov (477)
  • 5. S. Cuenin (495)
  • 6. M. Beauge (526)
  • 7. E. Gerasimov (546)
  • 8. R. Albot (560)
  • 9. C. Vandermeer (590)
  • 10. B. Gadamauri (591)
  • 11. A. Reymond (596)
  • 12. D. Kellovsky (597)
  • 13. S. Callejon H (614)
  • 14. A. Barroso Ca (616)
  • 15. A. Gautier (622)
  • 16. M. William Do (625)
  • 17. D. Wenger (630)
  • 18. M. Valkusz (634)
  • 19. K. De Scheppe (638)
  • 20. J. Nikles (642)
Challenger Sioux Falls (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:39

Main Draw (cut off: 309 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 85. J. Thompson
  • 114. R. Hijikata
  • 115. B. Holt
  • 119. L. Draxl
  • 176. M. Cassone
  • 180. J. Pinnington Jones
  • 184. P. Kypson
  • 186. J. Clarke
  • 193. C. Eubanks
  • 213. J. Trotter
  • 214. D. Popko
  • 228. M. Zheng
  • 229. J. Monday
  • 242. M. Damm
  • 243. P. Zahraj
  • 244. M. Krueger
  • 262. A. Rybakov
  • 279. S. Purtseladze
  • 284. A. Martin
  • 302. A. Shelbayh
Alternates

  • 1. A. Mayo (314)
  • 2. M. Rosenkranz (315)
  • 3. M. Mmoh (321)
  • 4. P. Maloney (326)
  • 5. A. Perez (330)
  • 6. D. Blanch (345)
  • 7. T. Zink (347)
  • 8. O. Tarvet (388)
  • 9. T. Svajda (391)
  • 10. A. Shah (394)
  • 11. A. Ilagan (396)
  • 12. A. Ghibaudo (412)
  • 13. S. Banerjee (419)
  • 14. D. Milavsky (435)
  • 15. M. Wiskandt (443)
  • 16. D. Martin (455)
  • 17. M. Basic (469)
  • 18. V. Orlov (477)
  • 19. T. McCormick (493)
  • 20. A. Fenty (496)
Challenger Sioux Falls (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:40

Main Draw (cut off: 544 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 314. A. Mayo
  • 315. M. Rosenkranz
  • 330. A. Perez
  • 345. D. Blanch
  • 347. T. Zink
  • 388. O. Tarvet
  • 391. T. Svajda
  • 394. A. Shah
  • 396. A. Ilagan
  • 412. A. Ghibaudo
  • 443. M. Wiskandt
  • 448. S. Kozlov
  • 455. D. Martin
  • 493. T. McCormick
  • 496. A. Fenty
  • 509. N. Arseneault
  • 513. K. Seelig*pr
  • 523. C. Kingsley
  • 530. A. McHugh
  • 544. E. Arutiunian
Alternates

  • 1. K. Smith (554)
  • 2. A. Ganesan (556)
  • 3. A. Azkara (561)
  • 4. J. Boulais (576)
  • 5. K. Miyoshi (588)
  • 6. J. Sheehy (611)
  • 7. S. Kirchheime (617)
  • 8. D. Suresh (636)
  • 9. C. Williams (660)
  • 10. L. Wessels (675)
  • 11. Q. Vandecaste (684)
  • 12. J. Brumm (690)
  • 13. R. Fishback (713)
  • 14. W. Grant (714)
  • 15. F. Rocha (725)
  • 16. N. Schachter (751)
  • 17. O. Weightman (752)
  • 18. R. Pascual Fe (819)
  • 19. P. Brady (820)
  • 20. H. Roh (828)
Challenger Suzhou (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:40

Main Draw (cut off: 246 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 103. J. Duckworth
  • 121. Y. Bu
  • 148. Y. Watanuki
  • 159. Y. Wu
  • 160. C. Wong
  • 163. H. Rocha
  • 168. B. Tomic
  • 172. H. Mayot
  • 173. Y. Nishioka
  • 190. J. Kubler
  • 192. J. McCabe
  • 197. S. Shimabukuro
  • 204. V. Vacherot
  • 206. Y. Shimizu
  • 222. Y. Hsiou Hsu
  • 223. L. Harris
  • 227. F. Sun
  • 237. J. Shang
  • 246. F. Ferreira Silva
Alternates

  • 1. I. Simakin (256)
  • 2. J. Jung (258)*pr
  • 3. O. Jasika (263)
  • 4. Y. Uchiyama (290)
  • 5. G. Johns (294)
  • 6. Y. Zhou (308)
  • 7. J. Cui (311)
  • 8. R. Tokuda (331)
  • 9. D. Ajdukovic (335)
  • 10. K. Uchida (367)
  • 11. H. Moriya (381)
  • 12. H. Chung (386)
  • 13. K. Samrej (398)
  • 14. K. Sultanov (400)
  • 15. L. Castelnuov (409)
  • 16. Y. Takahashi (431)
  • 17. R. Matsuda (473)
  • 18. T. Huang (474)
  • 19. V. Orlov (477)
  • 20. K. Isomura (484)
  • 21. P. Kotov (485)
  • 22. E. Agafonov (487)
  • 23. D. Palan (489)
Challenger Suzhou (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:40

Main Draw (cut off: 487 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 256. I. Simakin
  • 263. O. Jasika
  • 273. A. Karatsev
  • 290. Y. Uchiyama
  • 294. G. Johns
  • 311. J. Cui
  • 331. R. Tokuda
  • 335. D. Ajdukovic
  • 367. K. Uchida
  • 381. H. Moriya
  • 386. H. Chung
  • 398. K. Samrej
  • 400. K. Sultanov
  • 431. Y. Takahashi
  • 473. R. Matsuda
  • 474. T. Huang
  • 484. K. Isomura
  • 485. P. Kotov
  • 486. Y. Mochizuki
  • 487. E. Agafonov
Alternates

  • 1. D. Palan (489)
  • 2. S. Fomin (492)
  • 3. M. Zhukov (506)
  • 4. T. Kumasaka (516)
  • 5. T. Wu (517)
  • 6. E. Zhu (578)
  • 7. R. Te (586)
  • 8. Y. Kikuchi (600)
  • 9. L. Xiao (643)
  • 10. S. Rawat (665)
  • 11. K. Matsuda (668)
  • 12. M. Wei Kang L (715)
  • 13. D. Lee (720)
  • 14. Y. Kawahashi (769)
  • 15. Y. Cong Mo (770)
  • 16. T. Ichikawa (779)
  • 17. L. Vithoontie (793)
  • 18. S. D Prajwal (805)
  • 19. M. Haliak (813)
  • 20. P. Brady (820)
  • 21. W. Trongcharo (826)
  • 22. Y. Zeng (841)
  • 23. K. Uesugi (911)
Challenger Hamburg (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:41

Main Draw (cut off: 307 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 169. D. Merida
  • 181. C. Rodesch
  • 191. J. Engel
  • 194. G. Onclin
  • 218. F. Cina
  • 250. G. Loffhagen
  • 258. R. Bertola
  • 261. D. Kuzmanov
  • 264. M. Erhard
  • 266. A. Moro Canas
  • 270. M. Topo
  • 278. M. Dodig
  • 287. D. Glinka
  • 296. T. Gentzsch
  • 297. M. Martineau
  • 299. A. Andreev*pr
  • 300. H. Barton
  • 303. N. Alvarez Varona
  • 305. E. Coulibaly
  • 307. F. Forti*pr
Alternates

  • 1. C. Negritu (318)
  • 2. C. Stebe (320)*pr
  • 3. M. Geerts (322)
  • 4. M. Brunold (328)
  • 5. H. Squire (329)
  • 6. O. Prihodko (332)
  • 7. J. Barranco C (334)
  • 8. D. Yevseyev (341)
  • 9. G. Adrian Boi (342)
  • 10. M. Damas (344)
  • 11. A. Vatutin (349)
  • 12. M. Jones (361)
  • 13. M. Karol (363)
  • 14. J. Sels (364)
  • 15. A. Gray (366)
  • 16. F. Andaloro (372)
  • 17. R. Brancaccio (382)
  • 18. J. Berrettini (392)
  • 19. F. Arnaboldi (395)
  • 20. S. Parker (408)
Challenger Hamburg (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 15/10/2025 11:41

Main Draw (cut off: 490 - Data entry list: 01/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 318. C. Negritu
  • 328. M. Brunold
  • 329. H. Squire
  • 341. D. Yevseyev
  • 344. M. Damas
  • 361. M. Jones
  • 363. M. Karol
  • 366. A. Gray
  • 382. R. Brancaccio
  • 392. J. Berrettini
  • 395. F. Arnaboldi
  • 411. B. Zapata Miralles
  • 425. K. Singh
  • 430. R. Molleker
  • 432. D. Masur
  • 457. M. Moeller
  • 478. H. Naw*pr
Alternates

  • 1. F. Broska (494)
  • 2. E. Vasa (511)
  • 3. C. Sigsgaard (515)
  • 4. J. Kovalik (520)
  • 5. M. Agwi (529)
  • 6. E. Gerasimov (546)
  • 7. S. Jong (558)*pr
  • 8. R. Albot (560)
  • 9. P. Vives Marc (579)
  • 10. C. Vandermeer (590)
  • 11. B. Gadamauri (591)
  • 12. A. Oetzbach (592)
  • 13. D. Kellovsky (597)
  • 14. M. Alkaya (599)
  • 15. S. Callejon H (614)
  • 16. A. Barroso Ca (616)
  • 17. A. Gautier (622)
  • 18. M. William Do (625)
  • 19. N. Visker (627)
  • 20. A. Ouakaa (628)
