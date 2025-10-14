Cocciaretto si ferma al primo turno a Osaka: Cristian più solida nei momenti chiave

L’avventura giapponese di Elisabetta Cocciaretto si interrompe al primo turno del WTA 250 di Osaka, dopo un cammino positivo nelle qualificazioni. La marchigiana si arrende in due set alla rumena Jaqueline Cristian, vittoriosa con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un match durato poco meno di due ore. Con l’eliminazione della 23enne azzurra, il tabellone principale resta così privo di rappresentanti italiane.

Nel primo set Cocciaretto parte con buone intenzioni, ma il quarto game cambia l’inerzia dell’incontro. Dopo aver sprecato una chance per il 2-2, l’azzurra concede il break e permette a Cristian di prendere il largo. La rumena, più incisiva nei momenti cruciali, consolida il vantaggio e si avvicina rapidamente al 5-1. Cocciaretto prova a rientrare, ma spreca una palla del controbreak sul 4-2 e finisce per capitolare dopo un ottavo gioco durissimo, in cui annulla quattro set point prima di cedere al quinto. Il parziale si chiude 6-2 per Cristian, più lucida e continua da fondo campo.

Il secondo set è molto più combattuto. Entrambe le giocatrici affrontano diversi game ai vantaggi, con break e controbreak che si alternano in una fase equilibrata. Cristian riesce a strappare il servizio nel secondo gioco, ma Cocciaretto reagisce e trova il modo di rispondere, riportando la situazione in parità sul 3-3. L’azzurra lotta con grande determinazione, annulla un match point sul 5-4 e riesce a trascinare la sfida al tie-break dopo oltre un’ora di battaglia. Tuttavia, la maggiore solidità della rumena fa la differenza: Cristian mantiene sempre un leggero vantaggio e chiude 7-4, aggiudicandosi così il pass per il secondo turno.

Per l’azzurra classe 2001, l’attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento in Asia: il WTA 250 di Guangzhou, dove cercherà di ritrovare fiducia e continuità.