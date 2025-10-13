ITF Les Franqueses del Vallès e Macon: I Main Draw

ITF LES FRANQUESES DEL VALLES (Esp 100k cemento outdoor)

[1] Darja Semenistaja vs Anna-Lena Friedsam

Isabella Shinikova vs Guiomar Maristany zuleta de reales

Susan Bandecchi vs Ruth Roura llaverias

Aliona Bolsova vs [5] Jessika Ponchet

[4] Kaitlin Quevedo vs Lorena Solar donoso

Justina Mikulskyte vs Gabriela Knutson

Marina Bassols ribera vs Mina Hodzic

Nahia Berecoechea vs [8] Daria Snigur

[6] Linda Klimovicova vs Mia Ristic

Gina Marie Dittmann vs Freya Christie

Raluca Georgiana Serban vs Caroline Werner

Anastasiia Sobolieva vs [3] Lucrezia Stefanini

[7] Lola Radivojevic vs Wozuko Mdlulwa

Tian Jialin vs Xinle Geng

Berfu Cengiz vs Radka Zelnickova

Georgina Garcia-perez vs [2] Arantxa Rus

ITF MACON(Usa 100k cemento outdoor)

[1] Renata Zarazua vs TBD

Ipek Oz vs TBD

Martina Okalova vs TBD

Fiona Crawley vs [8] Olivia Gadecki

[4] Emerson Jones vs Maria Kozyreva

Mary Stoiana vs Katherine Sebov

Ellie Schoppe vs TBD

Alicia Herrero linana vs [7] Anastasia Gasanova

[6] Anouk Koevermans vs TBD

Ayana Akli vs TBD

DJ Bennett vs Madison Brengle

Anna Rogers vs [3] Louisa Chirico

[5] Iryna Shymanovich vs Eryn Cayetano

Rasheeda Mcadoo vs TBD

Kayla Day vs TBD

Olivia Lincer vs [2] Darja Vidmanova