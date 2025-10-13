ITF Les Franqueses del Vallès e Macon: I Main Draw
ITF LES FRANQUESES DEL VALLES (Esp 100k cemento outdoor)
[1] Darja Semenistaja vs Anna-Lena Friedsam
Isabella Shinikova vs Guiomar Maristany zuleta de reales
Susan Bandecchi vs Ruth Roura llaverias
Aliona Bolsova vs [5] Jessika Ponchet
[4] Kaitlin Quevedo vs Lorena Solar donoso
Justina Mikulskyte vs Gabriela Knutson
Marina Bassols ribera vs Mina Hodzic
Nahia Berecoechea vs [8] Daria Snigur
[6] Linda Klimovicova vs Mia Ristic
Gina Marie Dittmann vs Freya Christie
Raluca Georgiana Serban vs Caroline Werner
Anastasiia Sobolieva vs [3] Lucrezia Stefanini
[7] Lola Radivojevic vs Wozuko Mdlulwa
Tian Jialin vs Xinle Geng
Berfu Cengiz vs Radka Zelnickova
Georgina Garcia-perez vs [2] Arantxa Rus
ITF MACON(Usa 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua vs TBD
Ipek Oz vs TBD
Martina Okalova vs TBD
Fiona Crawley vs [8] Olivia Gadecki
[4] Emerson Jones vs Maria Kozyreva
Mary Stoiana vs Katherine Sebov
Ellie Schoppe vs TBD
Alicia Herrero linana vs [7] Anastasia Gasanova
[6] Anouk Koevermans vs TBD
Ayana Akli vs TBD
DJ Bennett vs Madison Brengle
Anna Rogers vs [3] Louisa Chirico
[5] Iryna Shymanovich vs Eryn Cayetano
Rasheeda Mcadoo vs TBD
Kayla Day vs TBD
Olivia Lincer vs [2] Darja Vidmanova
