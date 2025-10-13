ITF Les Franqueses del Vallès e Macon: I Main Draw

Tornei ITF Copertina, WTA

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
ITF LES FRANQUESES DEL VALLES (Esp 100k cemento outdoor)
[1] Darja Semenistaja LAT vs Anna-Lena Friedsam GER
Isabella Shinikova BUL vs Guiomar Maristany zuleta de reales ESP
Susan Bandecchi SUI vs Ruth Roura llaverias ESP
Aliona Bolsova ESP vs [5] Jessika Ponchet FRA

[4] Kaitlin Quevedo ESP vs Lorena Solar donoso ESP
Justina Mikulskyte LTU vs Gabriela Knutson CZE
Marina Bassols ribera ESP vs Mina Hodzic GER
Nahia Berecoechea FRA vs [8] Daria Snigur UKR

[6] Linda Klimovicova POL vs Mia Ristic SRB
Gina Marie Dittmann GER vs Freya Christie GBR
Raluca Georgiana Serban CYP vs Caroline Werner GER
Anastasiia Sobolieva UKR vs [3] Lucrezia Stefanini ITA

[7] Lola Radivojevic SRB vs Wozuko Mdlulwa RSA
Tian Jialin CHN vs Xinle Geng CHN
Berfu Cengiz TUR vs Radka Zelnickova SVK
Georgina Garcia-perez ESP vs [2] Arantxa Rus NED

ITF MACON(Usa 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua MEX vs TBD
Ipek Oz TUR vs TBD
Martina Okalova SVK vs TBD
Fiona Crawley USA vs [8] Olivia Gadecki AUS

[4] Emerson Jones AUS vs Maria Kozyreva RUS
Mary Stoiana USA vs Katherine Sebov CAN
Ellie Schoppe USA vs TBD
Alicia Herrero linana ESP vs [7] Anastasia Gasanova RUS

[6] Anouk Koevermans NED vs TBD
Ayana Akli USA vs TBD
DJ Bennett USA vs Madison Brengle USA
Anna Rogers USA vs [3] Louisa Chirico USA

[5] Iryna Shymanovich BLR vs Eryn Cayetano USA
Rasheeda Mcadoo USA vs TBD
Kayla Day USA vs TBD
Olivia Lincer POL vs [2] Darja Vidmanova CZE

