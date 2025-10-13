Tsitsipas, il grande enigma del Six Kings Slam: salta tutta la tournée asiatica ma dice di sentirsi pronto a Riad

C’è un’ombra di contraddizione nel ritorno in campo di Stefanos Tsitsipas, accolto con grande entusiasmo a Riad alla vigilia del Six Kings Slam 2025. Il greco, entrato nel torneo-esibizione in Arabia Saudita come sostituto di Jack Draper, ha dichiarato di sentirsi “pronto a giocare”, ma la sua presenza sorprende molti addetti ai lavori.

Meno di un mese fa, diversi media greci avevano infatti riportato la notizia di un presunto intervento alla schiena, smentito in seguito dallo stesso Tsitsipas. Tuttavia, il fatto che abbia saltato l’intera tournée asiatica ufficiale – da Pechino a Shanghai – per poi tornare improvvisamente in campo in un’esibizione milionaria, ha inevitabilmente sollevato qualche perplessità.

Il numero uno ellenico, atterrato a Riad e accolto con calore dai tifosi sauditi, ha assicurato di sentirsi bene e motivato per affrontare la competizione che vede protagonisti anche Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Eppure, la tempistica fa discutere: un giocatore che fino a poche settimane fa sembrava alle prese con seri problemi fisici e che ha rinunciato ai tornei ATP più prestigiosi del circuito, oggi afferma di essere perfettamente pronto per un evento d’esibizione ricchissimo, dove il solo invito vale oltre 1,3 milioni di euro.

Una scelta che mette in luce il crescente peso economico dei tornei extra-ATP come il Six Kings Slam, ma che lascia aperta una domanda inevitabile: la priorità è ancora la competizione sportiva o il richiamo del denaro?





Francesco Paolo Villarico