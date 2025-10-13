Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 13 Ottobre 2025

Lorenzo Giustino e Gianluca Cadenasso accedono agli ottavi di finale del singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Giustino, testa di serie numero 2, ha dovuto lottare per avere la meglio per 7-6(8), 6-3 sulla wild card Massimo Giunta. Match non agevole anche per Cadenasso, numero 8 del torneo, che ha superato 7-5, 6-2 la wild card Gabriele Crivellato.

Cade la quinta testa di serie, Federico Bondioli, che si ritira quando era già sotto 7-6(4), 4-0 contro il russo Andrey Chepelev.

Out anche la terza wild card in campo oggi, Iannis Miletich, sconfitto 6-2, 7-5 dall’ex davisman slovacco Andrej Martin, numero 4 del seeding.

Intanto, sono sei i tennisti italiani che hanno strappato il pass per il tabellone principale e due di loro vanno all’inseguimento del loro primo punto mondiale: sono Lorenzo Berto (che l’ha spuntata 2-6, 6-2, 11-9 contro il romeno Rares Teodor Pieleanu) e Tommaso Pedretti (che ha sconfitto 7-5, 5-7, 10-7 allo sprint Giammarco Gandolfi). Nel tabellone principale anche Michele Mecarelli (doppio 6-3 su Simone Macchione), Sebastiano Cocola (7-6, 6-0 su Niccolò Dessì), Daniel Aleksandar Amarandei (3-6, 6-1, 10-4 su Mattias Pisanu) e Filippo Callerio (6-4, 6-3 su Simone Massuocco).

Salutano il torneo Romeo Spinolo (6-2, 6-3 dal francese Alexandre Aubriot) e Alessandro Mondazzi (6-2, 6-0 dal ceco Dominik Recek).

Sono invece dieci le tenniste italiane che domani cercheranno la qualificazione. Previsti i derby tra Camilla Gennaro (bye) e Angelica Sara (6-1, 6-4 su Alessandra Pezzulla), tra Gaia Maduzzi (bye) e Noemi La Cagnina (6-0, 6-4 su Agnese Gentili), tra Cristina Pescucci (che ha approfittato del forfait della svedese Nellie Taraba Wallberg) e Francesca Gandolfi (doppio 6-1 su Ludovica Mazzucchelli), e tra le sorelle Barbara e Marcella Dessolis che, rispettivamente, non hanno concesso giochi a Valeria Barlini Pischedda e hanno regolato 6-0, 6-2 la giapponese Mio Kijima.

Eleonora Alvisi (6-0, 6-3 su Aurora Deidda) sfiderà la bulgara Aleksandra Mateva (6-1, 6-3 su Francesca Mostallino) e Marta Lombardini (doppio 6-1 a Ruby Pinna) affronterà la francese Delia Gaillard).

Sconfitte Galatea Ferro (6-2, 4-6, 11-9 dalla tedesca Tina Manescu), Victoria Vidal (6-3, 6-7, 10-5 dalla britannica Vlada Kozak)