Jay Dylan Hara Friend, la favola giapponese del Challenger di Fairfield

Il tennis continua a regalare storie sorprendenti a ogni livello. Nella stessa settimana in cui il mondo applaudiva l’impresa di Valentin Vacherot a Shanghai, un’altra favola si è scritta nel circuito cadetto: quella di Jay Dylan Hara Friend, 21 anni, che da numero 743 del mondo ha conquistato il titolo al Challenger di Fairfield (Stati Uniti), firmando uno dei colpi di scena più belli della stagione.

Il giovane, nato da madre giapponese e padre neozelandese, ha compiuto un’autentica impresa coronando un percorso perfetto nel torneo californiano e diventando il nuovo volto emergente del tennis nipponico. Dopo un percorso di formazione nel tennis universitario statunitense, Hara Friend ha deciso di rappresentare il Giappone e con questa vittoria si è assicurato un balzo clamoroso nel ranking ATP: +263 posizioni, fino al numero 480 del mondo.

Un salto di qualità che ricorda quello di Vacherot, protagonista a Shanghai di un trionfo inatteso nel circuito maggiore. Ma se il monegasco ha scritto una pagina di storia nei Masters 1000, Hara Friend ha fatto lo stesso nel mondo dei Challenger, diventando un nome da seguire con attenzione per il futuro.





Marco Rossi