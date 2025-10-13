Jay Dylan Hara Friend, la favola giapponese del Challenger di Fairfield
Il tennis continua a regalare storie sorprendenti a ogni livello. Nella stessa settimana in cui il mondo applaudiva l’impresa di Valentin Vacherot a Shanghai, un’altra favola si è scritta nel circuito cadetto: quella di Jay Dylan Hara Friend, 21 anni, che da numero 743 del mondo ha conquistato il titolo al Challenger di Fairfield (Stati Uniti), firmando uno dei colpi di scena più belli della stagione.
Il giovane, nato da madre giapponese e padre neozelandese, ha compiuto un’autentica impresa coronando un percorso perfetto nel torneo californiano e diventando il nuovo volto emergente del tennis nipponico. Dopo un percorso di formazione nel tennis universitario statunitense, Hara Friend ha deciso di rappresentare il Giappone e con questa vittoria si è assicurato un balzo clamoroso nel ranking ATP: +263 posizioni, fino al numero 480 del mondo.
Un salto di qualità che ricorda quello di Vacherot, protagonista a Shanghai di un trionfo inatteso nel circuito maggiore. Ma se il monegasco ha scritto una pagina di storia nei Masters 1000, Hara Friend ha fatto lo stesso nel mondo dei Challenger, diventando un nome da seguire con attenzione per il futuro.
Marco Rossi
4 commenti
In quel caso, direi che fu…un caso…neanche con Sinner Cinà prenderebbe 60 60.
Comunque lo avevano segnalato e in effetti sembra forte o almeno molto più forte del suo ranking
Si, ricordo le contumelie contro Federico, io vidi un set, e, al di la della pessima condizione del nostro, questo Hara Friend mi sembrò tennista di livello superiore al suo ranking (e lo scrissi), come puntualmente verificato.
Aveva battuto Vacherot un mese e mezzo fa. Se tanto mi dà tanto…..
Lo stesso che rifilò la doppia bici al nostro Pallicina