Ranking ATP: La situazione di questa settimana. +4 per Daniil Medvedev. +164 per Valentin Vacherot. +26 per Arthur Rinderknech
13/10/2025 11:29 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (13-10-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11340
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10000
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5930
Punti
24
Tornei
4
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4645
Punti
22
Tornei
5
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4580
Punti
19
Tornei
6
Best: 6
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4100
Punti
22
Tornei
7
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3935
Punti
24
Tornei
8
Best: 6
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3645
Punti
20
Tornei
9
Best: 4
▼
-1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
3590
Punti
17
Tornei
10
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
3190
Punti
24
Tornei
11
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
3090
Punti
21
Tornei
12
Best: 12
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2945
Punti
23
Tornei
13
Best: 6
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
2905
Punti
27
Tornei
14
Best: 1
▲
4
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2610
Punti
23
Tornei
15
Best: 10
▼
-1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2560
Punti
29
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2430
Punti
28
Tornei
17
Best: 16
▲
2
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2415
Punti
24
Tornei
18
Best: 8
▼
-3
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2360
Punti
21
Tornei
19
Best: 16
▼
-3
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2265
Punti
23
Tornei
20
Best: 18
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2260
Punti
26
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
26
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1950
Punti
28
Tornei
23
Best: 10
▲
1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1838
Punti
23
Tornei
24
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1730
Punti
22
Tornei
25
Best: 18
▲
1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1725
Punti
22
Tornei
26
Best: 26
▲
3
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1649
Punti
35
Tornei
27
Best: 21
▲
4
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1615
Punti
27
Tornei
28
Best: 28
▲
26
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1602
Punti
31
Tornei
29
Best: 11
▼
-1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1600
Punti
24
Tornei
30
Best: 22
▼
-7
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1570
Punti
21
Tornei
31
Best: 14
▼
-1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1560
Punti
18
Tornei
32
Best: 19
▼
-5
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1545
Punti
19
Tornei
33
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1433
Punti
27
Tornei
34
Best: 29
▼
-2
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1430
Punti
30
Tornei
35
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1368
Punti
24
Tornei
36
Best: 30
▼
-2
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1365
Punti
27
Tornei
37
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
1365
Punti
26
Tornei
38
Best: 36
▼
-2
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1316
Punti
26
Tornei
39
Best: 39
▲
5
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1299
Punti
28
Tornei
40
Best: 40
▲
164
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1283
Punti
21
Tornei
41
Best: 37
▼
-3
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1243
Punti
26
Tornei
42
Best: 37
▼
-1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1208
Punti
25
Tornei
43
Best: 38
▼
-4
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1165
Punti
29
Tornei
44
Best: 18
▼
-2
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1155
Punti
28
Tornei
45
Best: 42
▼
-2
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1129
Punti
22
Tornei
46
Best: 30
▲
5
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1120
Punti
30
Tornei
47
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1105
Punti
29
Tornei
48
Best: 19
▼
-8
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1090
Punti
23
Tornei
49
Best: 42
▼
-2
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1066
Punti
30
Tornei
50
Best: 43
▼
-5
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1053
Punti
29
Tornei
51
Best: 47
▼
-2
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1048
Punti
30
Tornei
52
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1040
Punti
25
Tornei
53
Best: 42
▼
-5
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
1005
Punti
25
Tornei
54
Best: 43
▼
-4
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
1000
Punti
27
Tornei
55
Best: 53
▼
-2
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
986
Punti
23
Tornei
56
Best: 56
▲
1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
967
Punti
21
Tornei
57
Best: 9
▼
-1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
960
Punti
27
Tornei
58
Best: 58
▲
12
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
952
Punti
22
Tornei
59
Best: 53
▲
1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
942
Punti
28
Tornei
60
Best: 23
▲
3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
920
Punti
21
Tornei
61
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
905
Punti
21
Tornei
62
Best: 17
▲
2
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
895
Punti
23
Tornei
63
Best: 27
▼
-5
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
880
Punti
33
Tornei
64
Best: 57
▲
1
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
877
Punti
21
Tornei
65
Best: 6
▼
-10
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
875
Punti
21
Tornei
66
Best: 61
▼
-5
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
874
Punti
26
Tornei
67
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
868
Punti
33
Tornei
68
Best: 54
▼
-6
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
867
Punti
28
Tornei
69
Best: 62
▼
-1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
862
Punti
34
Tornei
70
Best: 70
▲
6
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
847
Punti
28
Tornei
71
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
837
Punti
29
Tornei
72
Best: 72
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
834
Punti
26
Tornei
73
Best: 55
▲
1
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
826
Punti
27
Tornei
74
Best: 29
▼
-3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
818
Punti
25
Tornei
75
Best: 61
▼
-9
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
818
Punti
19
Tornei
76
Best: 75
▲
1
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
796
Punti
30
Tornei
77
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
789
Punti
30
Tornei
78
Best: 6
--
0
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
785
Punti
20
Tornei
79
Best: 27
▲
3
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
776
Punti
24
Tornei
80
Best: 26
▲
5
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
772
Punti
21
Tornei
81
Best: 49
▼
-1
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
764
Punti
26
Tornei
82
Best: 79
▼
-1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
760
Punti
23
Tornei
83
Best: 67
▲
5
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
747
Punti
26
Tornei
84
Best: 79
▼
-5
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
733
Punti
30
Tornei
85
Best: 29
▲
1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
730
Punti
30
Tornei
86
Best: 22
▼
-2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
727
Punti
23
Tornei
87
Best: 71
--
0
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
727
Punti
27
Tornei
88
Best: 88
▲
3
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
727
Punti
31
Tornei
89
Best: 47
▼
-16
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
718
Punti
34
Tornei
90
Best: 81
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
713
Punti
25
Tornei
91
Best: 45
▼
-2
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
687
Punti
28
Tornei
92
Best: 3
▲
2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
684
Punti
19
Tornei
93
Best: 90
▼
-1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
683
Punti
29
Tornei
94
Best: 78
▼
-1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
677
Punti
28
Tornei
95
Best: 92
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
663
Punti
22
Tornei
96
Best: 95
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
662
Punti
32
Tornei
97
Best: 58
▲
4
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
98
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
648
Punti
28
Tornei
99
Best: 37
--
0
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
646
Punti
26
Tornei
100
Best: 90
▼
-3
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
645
Punti
28
Tornei
101
Best: 16
▼
-1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
642
Punti
27
Tornei
102
Best: 102
--
0
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
636
Punti
28
Tornei
103
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
620
Punti
26
Tornei
104
Best: 92
▲
19
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
617
Punti
27
Tornei
105
Best: 7
▼
-22
David Goffin
BEL, 07-12-1990
609
Punti
25
Tornei
106
Best: 77
▲
3
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
599
Punti
28
Tornei
107
Best: 12
▲
3
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
582
Punti
20
Tornei
108
Best: 17
▲
17
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
579
Punti
18
Tornei
109
Best: 96
▼
-2
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
576
Punti
27
Tornei
110
Best: 110
▲
1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
569
Punti
27
Tornei
111
Best: 105
▼
-6
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
563
Punti
29
Tornei
112
Best: 99
▲
3
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
559
Punti
31
Tornei
113
Best: 108
▼
-5
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
559
Punti
25
Tornei
114
Best: 62
--
0
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
558
Punti
26
Tornei
115
Best: 64
▲
6
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
551
Punti
32
Tornei
116
Best: 91
▲
24
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
549
Punti
22
Tornei
117
Best: 4
▼
-5
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
545
Punti
19
Tornei
118
Best: 113
▲
1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
543
Punti
27
Tornei
119
Best: 107
▲
18
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
539
Punti
30
Tornei
120
Best: 115
▼
-3
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
536
Punti
19
Tornei
121
Best: 23
▲
5
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
528
Punti
27
Tornei
122
Best: 49
▼
-6
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
520
Punti
28
Tornei
123
Best: 116
▲
5
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
514
Punti
28
Tornei
124
Best: 106
--
0
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
511
Punti
27
Tornei
125
Best: 99
▼
-12
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
509
Punti
26
Tornei
126
Best: 109
▲
1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
507
Punti
21
Tornei
127
Best: 83
▼
-7
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
503
Punti
24
Tornei
128
Best: 115
▼
-10
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
501
Punti
21
Tornei
129
Best: 79
--
0
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
489
Punti
27
Tornei
130
Best: 101
▲
3
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
489
Punti
31
Tornei
131
Best: 124
▼
-1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
489
Punti
29
Tornei
132
Best: 36
▼
-26
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
488
Punti
22
Tornei
133
Best: 132
▲
10
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
483
Punti
29
Tornei
134
Best: 126
▲
24
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
482
Punti
25
Tornei
135
Best: 133
--
0
Colton Smith
USA, 05-03-2003
478
Punti
18
Tornei
136
Best: 136
▲
13
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
473
Punti
29
Tornei
137
Best: 3
▼
-6
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
472
Punti
25
Tornei
138
Best: 94
▼
-35
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
465
Punti
25
Tornei
139
Best: 45
▲
11
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
464
Punti
18
Tornei
140
Best: 37
▼
-2
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
18
Tornei
141
Best: 118
▼
-2
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
462
Punti
23
Tornei
142
Best: 112
▼
-1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
460
Punti
27
Tornei
143
Best: 102
▼
-21
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
456
Punti
27
Tornei
144
Best: 126
▼
-8
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
23
Tornei
145
Best: 142
--
0
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
446
Punti
28
Tornei
146
Best: 102
▼
-14
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
443
Punti
21
Tornei
147
Best: 125
▼
-3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
442
Punti
22
Tornei
148
Best: 126
▼
-6
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
439
Punti
24
Tornei
149
Best: 145
▼
-3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
423
Punti
24
Tornei
150
Best: 144
▲
1
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
420
Punti
24
Tornei
151
Best: 105
▼
-17
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
411
Punti
26
Tornei
152
Best: 125
▼
-5
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
410
Punti
29
Tornei
153
Best: 149
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
390
Punti
28
Tornei
154
Best: 24
▲
19
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
384
Punti
23
Tornei
155
Best: 87
▼
-3
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
383
Punti
27
Tornei
156
Best: 151
--
0
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
376
Punti
19
Tornei
157
Best: 147
--
0
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
376
Punti
19
Tornei
158
Best: 148
▲
2
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
375
Punti
27
Tornei
159
Best: 159
▲
80
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
368
Punti
27
Tornei
160
Best: 160
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
362
Punti
20
Tornei
161
Best: 149
▲
2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
361
Punti
28
Tornei
162
Best: 21
▼
-7
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
355
Punti
23
Tornei
163
Best: 163
▲
6
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
349
Punti
23
Tornei
164
Best: 123
▼
-10
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
348
Punti
18
Tornei
165
Best: 130
▲
1
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
347
Punti
25
Tornei
166
Best: 144
▲
12
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
345
Punti
26
Tornei
167
Best: 147
▼
-19
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
341
Punti
22
Tornei
168
Best: 162
▲
7
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
335
Punti
24
Tornei
169
Best: 133
▲
15
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
328
Punti
18
Tornei
170
Best: 170
--
0
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
328
Punti
25
Tornei
171
Best: 145
▼
-4
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
327
Punti
18
Tornei
172
Best: 117
▼
-1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
173
Best: 118
▼
-11
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
326
Punti
23
Tornei
174
Best: 174
▲
14
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
322
Punti
25
Tornei
175
Best: 158
▼
-16
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
176
Best: 138
▼
-2
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
321
Punti
27
Tornei
177
Best: 58
▼
-13
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
321
Punti
21
Tornei
178
Best: 172
▼
-2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
319
Punti
26
Tornei
179
Best: 97
▲
4
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
319
Punti
33
Tornei
180
Best: 180
▲
48
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
11
Tornei
181
Best: 17
▼
-13
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
312
Punti
33
Tornei
182
Best: 103
▼
-10
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
311
Punti
29
Tornei
183
Best: 142
▼
-1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
311
Punti
20
Tornei
184
Best: 157
▼
-7
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
307
Punti
29
Tornei
185
Best: 153
▼
-6
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
304
Punti
27
Tornei
186
Best: 63
▲
4
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
301
Punti
14
Tornei
187
Best: 29
▲
6
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
295
Punti
27
Tornei
188
Best: 183
▼
-3
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
295
Punti
25
Tornei
189
Best: 185
▼
-3
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
295
Punti
32
Tornei
190
Best: 150
▼
-9
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
294
Punti
22
Tornei
191
Best: 177
▼
-11
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
293
Punti
15
Tornei
192
Best: 95
▲
3
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
293
Punti
28
Tornei
193
Best: 187
▼
-6
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
292
Punti
32
Tornei
194
Best: 123
▲
30
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
290
Punti
27
Tornei
195
Best: 164
▼
-3
James McCabe
AUS, 05-07-2003
287
Punti
29
Tornei
196
Best: 192
▼
-2
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
287
Punti
30
Tornei
197
Best: 197
▲
1
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
287
Punti
31
Tornei
198
Best: 143
▼
-33
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
284
Punti
19
Tornei
199
Best: 170
▲
14
James Trotter
JPN, 01-01-1900
282
Punti
22
Tornei
200
Best: 125
▼
-11
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
281
Punti
19
Tornei
201
Best: 175
▲
4
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
281
Punti
30
Tornei
202
Best: 131
--
0
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
203
Best: 133
▲
5
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
272
Punti
21
Tornei
204
Best: 196
▼
-4
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
272
Punti
30
Tornei
205
Best: 38
▼
-9
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
271
Punti
14
Tornei
206
Best: 191
▼
-15
Justin Engel
GER, 01-10-2007
270
Punti
31
Tornei
207
Best: 116
▲
3
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
268
Punti
28
Tornei
208
Best: 208
▲
12
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
267
Punti
30
Tornei
209
Best: 181
▼
-6
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
266
Punti
30
Tornei
210
Best: 191
▲
21
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
264
Punti
18
Tornei
211
Best: 211
▲
39
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
264
Punti
20
Tornei
212
Best: 186
▼
-15
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
263
Punti
21
Tornei
213
Best: 181
▼
-7
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
262
Punti
20
Tornei
214
Best: 205
▼
-5
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
260
Punti
24
Tornei
215
Best: 206
▼
-3
Dan Added
FRA, 13-04-1999
260
Punti
31
Tornei
216
Best: 216
▲
20
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
259
Punti
35
Tornei
217
Best: 184
--
0
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
258
Punti
18
Tornei
218
Best: 47
▲
19
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
255
Punti
17
Tornei
219
Best: 170
▼
-5
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
26
Tornei
220
Best: 60
▼
-9
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
253
Punti
23
Tornei
221
Best: 221
▲
9
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
251
Punti
12
Tornei
222
Best: 131
▼
-6
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
251
Punti
29
Tornei
223
Best: 205
▲
18
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
250
Punti
34
Tornei
224
Best: 72
▲
1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
249
Punti
15
Tornei
225
Best: 203
▼
-18
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
248
Punti
28
Tornei
226
Best: 202
▼
-8
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
247
Punti
25
Tornei
227
Best: 160
▼
-28
Li Tu
AUS, 27-05-1996
247
Punti
24
Tornei
228
Best: 207
▼
-7
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
247
Punti
18
Tornei
229
Best: 158
▼
-7
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
245
Punti
27
Tornei
230
Best: 216
▼
-1
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
245
Punti
27
Tornei
231
Best: 31
▼
-8
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
244
Punti
12
Tornei
232
Best: 185
▼
-6
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
242
Punti
37
Tornei
233
Best: 186
▲
32
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
241
Punti
16
Tornei
234
Best: 202
▲
13
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
241
Punti
20
Tornei
235
Best: 184
▼
-3
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
240
Punti
34
Tornei
236
Best: 123
▼
-3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
27
Tornei
237
Best: 171
▼
-22
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
235
Punti
27
Tornei
238
Best: 63
▼
-37
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
235
Punti
25
Tornei
239
Best: 239
▲
20
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
230
Punti
29
Tornei
240
Best: 175
▲
2
Martin Damm
USA, 30-09-2003
228
Punti
18
Tornei
241
Best: 159
▲
3
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
228
Punti
20
Tornei
242
Best: 242
▲
1
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
227
Punti
28
Tornei
243
Best: 105
▼
-9
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
225
Punti
27
Tornei
244
Best: 235
▼
-9
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
225
Punti
28
Tornei
245
Best: 168
▲
1
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
224
Punti
25
Tornei
246
Best: 196
▼
-27
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
224
Punti
26
Tornei
247
Best: 247
▲
5
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
221
Punti
28
Tornei
248
Best: 222
▼
-10
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
219
Punti
27
Tornei
249
Best: 142
▲
17
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
219
Punti
28
Tornei
250
Best: 249
▲
7
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
219
Punti
30
Tornei
251
Best: 161
▲
2
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
218
Punti
16
Tornei
252
Best: 194
▲
22
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
218
Punti
29
Tornei
253
Best: 187
▲
15
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
216
Punti
30
Tornei
254
Best: 247
▼
-5
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
216
Punti
30
Tornei
255
Best: 201
▼
-28
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
215
Punti
19
Tornei
256
Best: 228
--
0
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
215
Punti
24
Tornei
257
Best: 242
▲
21
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
214
Punti
25
Tornei
258
Best: 158
▲
3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
212
Punti
29
Tornei
259
Best: 258
▼
-1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
210
Punti
30
Tornei
260
Best: 233
▲
29
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
208
Punti
28
Tornei
261
Best: 261
▲
1
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
208
Punti
26
Tornei
262
Best: 177
▲
1
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
208
Punti
26
Tornei
263
Best: 208
▼
-23
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
206
Punti
27
Tornei
264
Best: 264
▲
65
Henri Squire
GER, 27-09-2000
206
Punti
27
Tornei
265
Best: 256
▲
2
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
205
Punti
31
Tornei
266
Best: 16
▲
5
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
204
Punti
21
Tornei
267
Best: 197
▲
5
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
204
Punti
24
Tornei
268
Best: 165
▼
-8
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
203
Punti
11
Tornei
269
Best: 215
▼
-15
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
203
Punti
22
Tornei
270
Best: 48
▼
-22
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
202
Punti
17
Tornei
271
Best: 229
▼
-26
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
202
Punti
31
Tornei
272
Best: 127
▲
13
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
202
Punti
35
Tornei
273
Best: 273
▲
31
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
200
Punti
29
Tornei
274
Best: 142
▲
14
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
200
Punti
31
Tornei
275
Best: 181
▲
27
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
198
Punti
32
Tornei
276
Best: 210
▲
4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
198
Punti
38
Tornei
277
Best: 255
▼
-7
Marko Topo
GER, 13-09-2003
196
Punti
22
Tornei
278
Best: 278
▲
69
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
196
Punti
28
Tornei
279
Best: 168
▼
-10
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
194
Punti
29
Tornei
280
Best: 240
▲
6
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
194
Punti
32
Tornei
281
Best: 243
▼
-5
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
193
Punti
24
Tornei
282
Best: 281
▼
-1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
193
Punti
40
Tornei
283
Best: 283
▲
26
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
192
Punti
12
Tornei
284
Best: 248
▲
70
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
192
Punti
26
Tornei
285
Best: 278
▼
-3
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
191
Punti
25
Tornei
286
Best: 237
▼
-7
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
190
Punti
28
Tornei
287
Best: 177
▼
-4
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
190
Punti
28
Tornei
288
Best: 243
▲
50
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
189
Punti
23
Tornei
289
Best: 182
▲
6
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
189
Punti
24
Tornei
290
Best: 270
▼
-6
Andres Martin
USA, 07-07-2001
189
Punti
27
Tornei
291
Best: 269
▲
5
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
189
Punti
30
Tornei
292
Best: 292
▲
2
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
189
Punti
35
Tornei
293
Best: 287
▼
-6
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
186
Punti
22
Tornei
294
Best: 14
▼
-21
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
185
Punti
12
Tornei
295
Best: 78
▼
-20
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
185
Punti
24
Tornei
296
Best: 292
▲
4
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
185
Punti
25
Tornei
297
Best: 78
▼
-7
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
184
Punti
20
Tornei
298
Best: 286
▲
8
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
184
Punti
23
Tornei
299
Best: 263
▲
6
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
183
Punti
22
Tornei
300
Best: 217
▼
-9
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
182
Punti
28
Tornei
301
Best: 301
▲
14
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
178
Punti
31
Tornei
302
Best: 288
▼
-9
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
176
Punti
21
Tornei
303
Best: 139
▼
-5
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
175
Punti
5
Tornei
304
Best: 161
▼
-5
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
175
Punti
18
Tornei
305
Best: 275
▼
-28
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
175
Punti
25
Tornei
306
Best: 291
▼
-5
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
174
Punti
31
Tornei
307
Best: 297
▲
10
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
174
Punti
33
Tornei
308
Best: 245
▼
-16
Max Houkes
NED, 03-07-2000
171
Punti
23
Tornei
309
Best: 289
▲
19
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
171
Punti
24
Tornei
310
Best: 108
--
0
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
24
Tornei
311
Best: 263
▲
7
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
170
Punti
26
Tornei
312
Best: 242
▲
1
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
169
Punti
18
Tornei
313
Best: 313
▲
59
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
169
Punti
24
Tornei
314
Best: 285
--
0
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
168
Punti
22
Tornei
315
Best: 315
▲
6
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
166
Punti
13
Tornei
316
Best: 128
▲
3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
317
Best: 317
▲
3
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
163
Punti
36
Tornei
318
Best: 267
▼
-21
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
28
Tornei
319
Best: 80
▲
5
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
160
Punti
19
Tornei
320
Best: 249
▼
-56
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
160
Punti
27
Tornei
321
Best: 212
▲
1
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
160
Punti
35
Tornei
322
Best: 319
▲
4
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
158
Punti
30
Tornei
323
Best: 225
--
0
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
157
Punti
13
Tornei
324
Best: 324
▲
7
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
26
Tornei
325
Best: 303
▼
-18
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
156
Punti
22
Tornei
326
Best: 299
▲
1
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
156
Punti
22
Tornei
327
Best: 297
▼
-19
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
156
Punti
24
Tornei
328
Best: 219
▼
-25
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
156
Punti
25
Tornei
329
Best: 318
▼
-4
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
156
Punti
29
Tornei
330
Best: 153
▲
11
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
156
Punti
33
Tornei
331
Best: 330
▼
-1
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
153
Punti
28
Tornei
332
Best: 332
▲
1
Diego Dedura
GER, 0
153
Punti
30
Tornei
333
Best: 211
▲
1
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
152
Punti
21
Tornei
334
Best: 309
▲
58
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
152
Punti
22
Tornei
335
Best: 289
▲
4
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
152
Punti
22
Tornei
336
Best: 334
--
0
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
152
Punti
27
Tornei
337
Best: 333
▲
3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
151
Punti
25
Tornei
338
Best: 338
▲
6
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
151
Punti
30
Tornei
339
Best: 328
▲
3
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
150
Punti
29
Tornei
340
Best: 340
▲
5
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
148
Punti
21
Tornei
341
Best: 321
▲
5
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
148
Punti
25
Tornei
342
Best: 281
▼
-31
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
146
Punti
26
Tornei
343
Best: 307
▼
-11
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
145
Punti
25
Tornei
344
Best: 180
▲
9
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
144
Punti
21
Tornei
345
Best: 345
▲
12
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
144
Punti
24
Tornei
346
Best: 304
▲
9
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
144
Punti
26
Tornei
347
Best: 226
▼
-10
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
141
Punti
17
Tornei
348
Best: 206
▲
22
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
141
Punti
29
Tornei
349
Best: 349
▲
9
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
140
Punti
21
Tornei
350
Best: 177
▼
-15
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
140
Punti
22
Tornei
351
Best: 268
--
0
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
140
Punti
29
Tornei
352
Best: 352
▲
7
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
139
Punti
18
Tornei
353
Best: 353
▲
8
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
139
Punti
31
Tornei
354
Best: 19
▼
-2
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
138
Punti
16
Tornei
355
Best: 345
▲
5
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
138
Punti
23
Tornei
356
Best: 136
▼
-7
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
138
Punti
25
Tornei
357
Best: 244
▲
14
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
138
Punti
30
Tornei
358
Best: 333
▼
-10
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
138
Punti
31
Tornei
359
Best: 356
▲
37
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
138
Punti
33
Tornei
360
Best: 230
▲
2
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
137
Punti
12
Tornei
361
Best: 339
▼
-5
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
137
Punti
18
Tornei
362
Best: 260
▼
-46
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
137
Punti
26
Tornei
363
Best: 333
▼
-20
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
137
Punti
29
Tornei
364
Best: 364
▲
35
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
30
Tornei
365
Best: 328
--
0
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
136
Punti
19
Tornei
366
Best: 237
--
0
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
136
Punti
22
Tornei
367
Best: 235
▲
8
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
136
Punti
23
Tornei
368
Best: 147
▼
-1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
136
Punti
25
Tornei
369
Best: 336
▲
32
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
136
Punti
26
Tornei
370
Best: 356
▲
7
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
136
Punti
28
Tornei
371
Best: 107
▼
-120
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
135
Punti
8
Tornei
372
Best: 369
▼
-3
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
135
Punti
23
Tornei
373
Best: 373
▲
10
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
133
Punti
25
Tornei
374
Best: 211
▼
-1
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
132
Punti
15
Tornei
375
Best: 373
▼
-1
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
21
Tornei
376
Best: 376
--
0
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
132
Punti
25
Tornei
377
Best: 356
▼
-14
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
132
Punti
25
Tornei
378
Best: 344
▲
6
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
132
Punti
27
Tornei
379
Best: 93
▲
1
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
131
Punti
20
Tornei
380
Best: 295
▼
-68
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
130
Punti
27
Tornei
381
Best: 364
▲
5
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
129
Punti
18
Tornei
382
Best: 377
▲
6
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
128
Punti
7
Tornei
383
Best: 383
▲
6
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
31
Tornei
384
Best: 384
▲
52
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
127
Punti
21
Tornei
385
Best: 385
▲
23
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
127
Punti
24
Tornei
386
Best: 31
▼
-18
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
125
Punti
19
Tornei
387
Best: 387
▲
32
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
125
Punti
10
Tornei
388
Best: 388
▲
3
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
125
Punti
12
Tornei
389
Best: 358
▲
1
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
125
Punti
23
Tornei
390
Best: 357
▼
-12
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
125
Punti
26
Tornei
391
Best: 390
▲
3
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
124
Punti
26
Tornei
392
Best: 183
▲
3
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
26
Tornei
393
Best: 368
▼
-14
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
124
Punti
35
Tornei
394
Best: 389
▲
3
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
123
Punti
15
Tornei
395
Best: 387
▲
12
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
123
Punti
23
Tornei
396
Best: 257
▼
-46
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
26
Tornei
397
Best: 227
▲
3
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
122
Punti
19
Tornei
398
Best: 364
▼
-17
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
122
Punti
21
Tornei
399
Best: 283
▲
19
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
122
Punti
31
Tornei
400
Best: 332
▼
-18
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
24
Tornei
401
Best: 127
▼
-37
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
121
Punti
28
Tornei
402
Best: 402
▲
2
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
121
Punti
32
Tornei
403
Best: 55
▲
10
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
404
Best: 221
▲
1
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
120
Punti
21
Tornei
405
Best: 401
▼
-2
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
120
Punti
22
Tornei
406
Best: 208
▲
9
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
116
Punti
22
Tornei
407
Best: 407
▲
2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
116
Punti
24
Tornei
408
Best: 10
▼
-153
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
115
Punti
5
Tornei
409
Best: 409
▲
3
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
115
Punti
16
Tornei
410
Best: 37
▲
1
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
115
Punti
21
Tornei
411
Best: 411
▲
94
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
115
Punti
26
Tornei
412
Best: 346
▼
-14
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
115
Punti
27
Tornei
413
Best: 313
▲
1
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
114
Punti
17
Tornei
414
Best: 270
▼
-29
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
113
Punti
13
Tornei
415
Best: 415
▲
20
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
113
Punti
20
Tornei
416
Best: 330
▲
11
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
113
Punti
25
Tornei
417
Best: 382
▲
4
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
27
Tornei
418
Best: 418
▲
34
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
112
Punti
22
Tornei
419
Best: 78
▲
1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
111
Punti
22
Tornei
420
Best: 320
▼
-4
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
111
Punti
22
Tornei
421
Best: 421
▲
5
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
108
Punti
20
Tornei
422
Best: 176
▲
10
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
108
Punti
21
Tornei
423
Best: 318
--
0
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
108
Punti
26
Tornei
424
Best: 258
▼
-18
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
107
Punti
19
Tornei
425
Best: 347
▲
5
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
106
Punti
23
Tornei
426
Best: 372
▲
3
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
427
Best: 384
▲
26
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
106
Punti
26
Tornei
428
Best: 316
▲
34
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
105
Punti
27
Tornei
429
Best: 429
▲
16
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
105
Punti
27
Tornei
430
Best: 167
▼
-2
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
104
Punti
16
Tornei
431
Best: 385
▼
-44
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
104
Punti
22
Tornei
432
Best: 229
▲
34
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
104
Punti
24
Tornei
433
Best: 433
--
0
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
104
Punti
26
Tornei
434
Best: 402
▼
-32
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
104
Punti
28
Tornei
435
Best: 435
▲
2
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
103
Punti
24
Tornei
436
Best: 436
▲
2
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
102
Punti
10
Tornei
437
Best: 318
▲
2
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
102
Punti
19
Tornei
438
Best: 409
▲
2
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
102
Punti
22
Tornei
439
Best: 93
▲
49
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
102
Punti
22
Tornei
440
Best: 388
▼
-15
Karan Singh
IND, 30-06-2003
102
Punti
26
Tornei
441
Best: 238
▼
-10
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
101
Punti
24
Tornei
442
Best: 442
▲
8
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
101
Punti
25
Tornei
443
Best: 342
▲
4
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
101
Punti
29
Tornei
444
Best: 444
▲
19
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
99
Punti
14
Tornei
445
Best: 441
▼
-4
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
99
Punti
25
Tornei
446
Best: 446
▲
13
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
99
Punti
28
Tornei
447
Best: 433
▼
-1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
99
Punti
29
Tornei
448
Best: 116
▼
-6
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
98
Punti
20
Tornei
449
Best: 449
▲
7
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
98
Punti
21
Tornei
450
Best: 363
▼
-2
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
97
Punti
12
Tornei
451
Best: 404
▼
-41
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
97
Punti
19
Tornei
452
Best: 431
▼
-8
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
97
Punti
26
Tornei
453
Best: 453
▲
11
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
96
Punti
15
Tornei
454
Best: 454
▲
82
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
96
Punti
23
Tornei
455
Best: 383
▼
-33
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
96
Punti
25
Tornei
456
Best: 454
▼
-2
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
96
Punti
27
Tornei
457
Best: 287
--
0
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
95
Punti
21
Tornei
458
Best: 439
--
0
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
95
Punti
25
Tornei
459
Best: 459
▲
16
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
94
Punti
27
Tornei
460
Best: 351
▼
-36
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
94
Punti
28
Tornei
461
Best: 446
▼
-6
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
93
Punti
26
Tornei
462
Best: 448
▼
-13
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
93
Punti
18
Tornei
463
Best: 399
▼
-46
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
93
Punti
25
Tornei
464
Best: 161
▲
3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
93
Punti
34
Tornei
465
Best: 373
▲
39
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
92
Punti
20
Tornei
466
Best: 466
▲
5
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
92
Punti
22
Tornei
467
Best: 467
▲
10
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
92
Punti
29
Tornei
468
Best: 417
▼
-25
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
91
Punti
22
Tornei
469
Best: 469
▲
68
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
91
Punti
30
Tornei
470
Best: 424
▼
-36
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
91
Punti
31
Tornei
471
Best: 50
▲
14
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
90
Punti
17
Tornei
472
Best: 447
▼
-4
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
90
Punti
15
Tornei
473
Best: 74
▼
-4
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
90
Punti
17
Tornei
474
Best: 438
▼
-4
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
90
Punti
20
Tornei
475
Best: 468
▼
-2
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
90
Punti
24
Tornei
476
Best: 390
--
0
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
90
Punti
27
Tornei
477
Best: 285
▲
5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
28
Tornei
478
Best: 52
--
0
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
479
Best: 479
▲
24
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
89
Punti
9
Tornei
480
Best: 480
▲
263
Jay Dylan Friend
JPN, 22-12-2003
89
Punti
10
Tornei
481
Best: 451
▼
-30
Max Basing
GBR, 02-10-2002
89
Punti
10
Tornei
482
Best: 479
▼
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
89
Punti
24
Tornei
483
Best: 483
▲
13
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
89
Punti
27
Tornei
484
Best: 284
▼
-24
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
88
Punti
8
Tornei
485
Best: 459
▼
-5
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
88
Punti
13
Tornei
486
Best: 315
▼
-21
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
21
Tornei
487
Best: 474
▼
-13
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
88
Punti
24
Tornei
488
Best: 429
▼
-5
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
88
Punti
27
Tornei
489
Best: 424
▼
-5
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
88
Punti
29
Tornei
490
Best: 442
▲
2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
88
Punti
30
Tornei
491
Best: 483
▼
-5
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
87
Punti
20
Tornei
492
Best: 465
▼
-5
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
87
Punti
20
Tornei
493
Best: 280
▼
-4
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
87
Punti
24
Tornei
494
Best: 458
▼
-13
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
87
Punti
24
Tornei
495
Best: 495
▲
11
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
87
Punti
25
Tornei
496
Best: 426
▲
4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
87
Punti
27
Tornei
497
Best: 339
▲
17
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
87
Punti
37
Tornei
498
Best: 484
▼
-4
Florian Broska
GER, 01-01-1998
86
Punti
18
Tornei
499
Best: 39
▲
61
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
86
Punti
19
Tornei
500
Best: 439
▼
-39
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
86
Punti
21
Tornei
501
Best: 471
▼
-11
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
86
Punti
24
Tornei
502
Best: 484
▼
-9
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
86
Punti
33
Tornei
503
Best: 494
▼
-8
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
85
Punti
20
Tornei
504
Best: 296
▼
-111
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
85
Punti
24
Tornei
505
Best: 395
▼
-3
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
84
Punti
22
Tornei
506
Best: 438
▼
-7
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
84
Punti
24
Tornei
507
Best: 340
▼
-10
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
84
Punti
25
Tornei
508
Best: 402
▼
-17
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
27
Tornei
509
Best: 433
▼
-1
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
84
Punti
31
Tornei
510
Best: 49
▼
-9
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
7
Tornei
511
Best: 459
▼
-1
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
83
Punti
21
Tornei
512
Best: 508
▲
1
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
83
Punti
23
Tornei
513
Best: 513
▲
66
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
82
Punti
9
Tornei
514
Best: 491
▼
-5
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
81
Punti
20
Tornei
515
Best: 404
▲
19
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
81
Punti
16
Tornei
516
Best: 432
▼
-44
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
81
Punti
19
Tornei
517
Best: 463
▼
-19
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
81
Punti
24
Tornei
518
Best: 293
▲
32
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
80
Punti
14
Tornei
519
Best: 451
--
0
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
80
Punti
16
Tornei
520
Best: 495
▲
10
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
79
Punti
20
Tornei
521
Best: 449
▼
-5
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
79
Punti
22
Tornei
522
Best: 158
▼
-5
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
79
Punti
24
Tornei
523
Best: 502
▼
-12
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
79
Punti
24
Tornei
524
Best: 99
▲
15
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
78
Punti
13
Tornei
525
Best: 80
▼
-5
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
78
Punti
16
Tornei
526
Best: 181
▼
-14
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
78
Punti
18
Tornei
527
Best: 299
▼
-20
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
78
Punti
25
Tornei
528
Best: 514
▼
-10
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
78
Punti
26
Tornei
529
Best: 121
▼
-8
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
530
Best: 530
▲
141
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
77
Punti
16
Tornei
531
Best: 404
▼
-8
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
77
Punti
18
Tornei
532
Best: 526
▼
-6
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
77
Punti
24
Tornei
533
Best: 384
▼
-8
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
77
Punti
25
Tornei
534
Best: 509
▼
-6
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
18
Tornei
535
Best: 410
▲
10
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
76
Punti
32
Tornei
536
Best: 477
▼
-1
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
24
Tornei
537
Best: 537
▲
3
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
75
Punti
25
Tornei
538
Best: 457
▼
-6
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
75
Punti
30
Tornei
539
Best: 533
▼
-6
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
74
Punti
11
Tornei
540
Best: 540
▲
61
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
74
Punti
12
Tornei
541
Best: 541
▲
58
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
74
Punti
25
Tornei
542
Best: 497
▼
-15
James Story
GBR, 05-03-2001
74
Punti
26
Tornei
543
Best: 45
▼
-5
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
73
Punti
6
Tornei
544
Best: 517
▼
-22
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
73
Punti
14
Tornei
545
Best: 545
▲
61
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
73
Punti
26
Tornei
546
Best: 407
▼
-4
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
71
Punti
10
Tornei
547
Best: 501
▼
-32
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
71
Punti
13
Tornei
548
Best: 290
▼
-5
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
71
Punti
17
Tornei
549
Best: 489
▼
-5
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
71
Punti
25
Tornei
550
Best: 537
▼
-9
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
71
Punti
26
Tornei
551
Best: 306
▼
-3
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
70
Punti
16
Tornei
552
Best: 429
--
0
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
70
Punti
24
Tornei
553
Best: 519
▲
15
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
70
Punti
25
Tornei
554
Best: 547
▲
4
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
70
Punti
29
Tornei
555
Best: 555
▲
81
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
69
Punti
10
Tornei
556
Best: 546
▼
-7
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
69
Punti
11
Tornei
557
Best: 308
▼
-26
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
69
Punti
21
Tornei
558
Best: 486
▼
-4
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
69
Punti
22
Tornei
559
Best: 503
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
15
Tornei
560
Best: 417
▲
3
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
68
Punti
21
Tornei
561
Best: 400
▼
-6
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
68
Punti
23
Tornei
562
Best: 477
▲
57
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
68
Punti
32
Tornei
563
Best: 551
▼
-2
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
13
Tornei
564
Best: 520
▲
41
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
66
Punti
23
Tornei
565
Best: 565
▲
4
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
66
Punti
24
Tornei
566
Best: 566
▲
86
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
66
Punti
27
Tornei
567
Best: 436
▲
6
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
66
Punti
30
Tornei
568
Best: 538
▼
-6
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
65
Punti
14
Tornei
569
Best: 569
▲
154
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
65
Punti
15
Tornei
570
Best: 278
--
0
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
65
Punti
18
Tornei
571
Best: 544
▼
-15
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
65
Punti
23
Tornei
572
Best: 572
▲
5
Thomas Faurel
FRA, 0
65
Punti
25
Tornei
573
Best: 144
▼
-6
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
64
Punti
15
Tornei
574
Best: 356
--
0
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
64
Punti
20
Tornei
575
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
64
Punti
22
Tornei
576
Best: 523
▼
-12
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
577
Best: 505
▼
-5
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
64
Punti
24
Tornei
578
Best: 431
▲
6
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
64
Punti
25
Tornei
579
Best: 574
▼
-1
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
64
Punti
27
Tornei
580
Best: 151
▼
-29
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
13
Tornei
581
Best: 483
▼
-5
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
63
Punti
21
Tornei
582
Best: 533
▲
1
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
63
Punti
23
Tornei
583
Best: 540
▲
2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
63
Punti
26
Tornei
584
Best: 450
▲
3
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
63
Punti
33
Tornei
585
Best: 535
▲
3
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
62
Punti
12
Tornei
586
Best: 520
▼
-20
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
62
Punti
12
Tornei
587
Best: 545
▲
36
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
62
Punti
15
Tornei
588
Best: 279
▼
-17
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
62
Punti
17
Tornei
589
Best: 395
▼
-3
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
62
Punti
18
Tornei
590
Best: 561
▲
12
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
62
Punti
19
Tornei
591
Best: 509
▼
-2
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
61
Punti
14
Tornei
592
Best: 522
▼
-63
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
61
Punti
16
Tornei
593
Best: 590
▼
-3
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
61
Punti
23
Tornei
594
Best: 511
▲
94
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
61
Punti
24
Tornei
595
Best: 515
▼
-4
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
61
Punti
24
Tornei
596
Best: 520
▲
1
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
61
Punti
24
Tornei
597
Best: 557
▼
-40
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
61
Punti
27
Tornei
598
Best: 211
▼
-74
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
60
Punti
16
Tornei
599
Best: 586
▼
-6
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
60
Punti
17
Tornei
600
Best: 500
▼
-6
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
60
Punti
19
Tornei
601
Best: 588
▲
2
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
60
Punti
20
Tornei
602
Best: 598
▼
-4
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
60
Punti
25
Tornei
603
Best: 316
▲
13
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
60
Punti
25
Tornei
604
Best: 604
▲
44
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
60
Punti
26
Tornei
605
Best: 502
▼
-13
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
60
Punti
33
Tornei
606
Best: 573
▲
15
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
59
Punti
12
Tornei
607
Best: 515
▼
-42
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
59
Punti
27
Tornei
608
Best: 284
▲
68
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
58
Punti
15
Tornei
609
Best: 258
--
0
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
58
Punti
13
Tornei
610
Best: 610
▲
4
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
58
Punti
21
Tornei
611
Best: 460
▼
-15
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
58
Punti
21
Tornei
612
Best: 447
▼
-8
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
58
Punti
21
Tornei
613
Best: 443
▲
11
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
58
Punti
24
Tornei
614
Best: 588
▼
-14
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
58
Punti
26
Tornei
615
Best: 575
▲
11
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
28
Tornei
616
Best: 616
▲
93
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
58
Punti
29
Tornei
617
Best: 50
▼
-9
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
9
Tornei
618
Best: 411
▼
-38
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
57
Punti
11
Tornei
619
Best: 428
▼
-38
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
57
Punti
14
Tornei
620
Best: 327
▼
-7
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
57
Punti
19
Tornei
621
Best: 621
▲
73
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
57
Punti
22
Tornei
622
Best: 334
▲
19
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
57
Punti
23
Tornei
623
Best: 448
▲
27
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
57
Punti
23
Tornei
624
Best: 437
▲
8
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
57
Punti
24
Tornei
625
Best: 621
--
0
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
57
Punti
24
Tornei
626
Best: 594
▼
-9
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
57
Punti
29
Tornei
627
Best: 594
▼
-9
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
57
Punti
29
Tornei
628
Best: 134
▼
-81
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
56
Punti
8
Tornei
629
Best: 549
▼
-76
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
56
Punti
20
Tornei
630
Best: 575
▲
3
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
56
Punti
27
Tornei
631
Best: 557
▼
-24
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
56
Punti
27
Tornei
632
Best: 62
▲
6
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
56
Punti
30
Tornei
633
Best: 462
▲
93
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
56
Punti
32
Tornei
634
Best: 545
▼
-4
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
55
Punti
15
Tornei
635
Best: 611
▼
-24
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
55
Punti
15
Tornei
636
Best: 265
▼
-24
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
55
Punti
16
Tornei
637
Best: 614
▲
7
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
55
Punti
24
Tornei
638
Best: 638
▲
16
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
55
Punti
28
Tornei
639
Best: 563
▼
-4
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
640
Best: 634
▼
-6
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
641
Best: 496
▼
-4
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
54
Punti
22
Tornei
642
Best: 519
▲
175
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
54
Punti
29
Tornei
643
Best: 603
▼
-15
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
54
Punti
34
Tornei
644
Best: 635
▼
-5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
645
Best: 641
--
0
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
53
Punti
13
Tornei
646
Best: 557
▼
-6
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
53
Punti
21
Tornei
647
Best: 643
--
0
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
24
Tornei
648
Best: 584
▼
-28
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
649
Best: 604
▼
-18
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
52
Punti
14
Tornei
650
Best: 645
▼
-4
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
52
Punti
20
Tornei
651
Best: 256
▼
-9
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
52
Punti
21
Tornei
652
Best: 644
▲
43
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
52
Punti
26
Tornei
653
Best: 645
--
0
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
52
Punti
27
Tornei
654
Best: 496
▼
-27
Niels Visker
NED, 05-10-2001
52
Punti
30
Tornei
655
Best: 655
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
8
Tornei
656
Best: 606
▼
-34
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
51
Punti
12
Tornei
657
Best: 493
▼
-42
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
51
Punti
20
Tornei
658
Best: 395
▼
-9
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
51
Punti
22
Tornei
659
Best: 659
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
660
Best: 542
▼
-9
Karl Poling
USA, 04-08-1999
51
Punti
26
Tornei
661
Best: 633
▼
-6
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
662
Best: 660
▼
-1
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
17
Tornei
663
Best: 654
--
0
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
50
Punti
18
Tornei
664
Best: 602
▼
-7
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
22
Tornei
665
Best: 654
▼
-7
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
50
Punti
23
Tornei
666
Best: 660
▼
-6
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
49
Punti
8
Tornei
667
Best: 490
▼
-57
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
49
Punti
15
Tornei
668
Best: 509
▼
-4
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
49
Punti
19
Tornei
669
Best: 616
▼
-4
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
49
Punti
23
Tornei
670
Best: 233
▼
-4
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
48
Punti
7
Tornei
671
Best: 451
▼
-4
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
672
Best: 653
▼
-4
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
48
Punti
16
Tornei
673
Best: 666
▼
-4
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
48
Punti
18
Tornei
674
Best: 515
▼
-92
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
48
Punti
19
Tornei
675
Best: 488
▲
4
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
48
Punti
20
Tornei
676
Best: 674
▼
-2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
48
Punti
24
Tornei
677
Best: 597
▼
-15
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
47
Punti
16
Tornei
678
Best: 678
▲
26
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
47
Punti
22
Tornei
679
Best: 679
▲
5
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
47
Punti
24
Tornei
680
Best: 610
▲
3
Dev Javia
IND, 16-03-2002
47
Punti
24
Tornei
681
Best: 564
▼
-6
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
47
Punti
28
Tornei
682
Best: 677
▼
-5
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
10
Tornei
683
Best: 683
▲
4
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
46
Punti
11
Tornei
684
Best: 673
▼
-11
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
46
Punti
18
Tornei
685
Best: 503
▼
-5
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
46
Punti
18
Tornei
686
Best: 678
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
19
Tornei
687
Best: 569
▼
-6
James Watt
NZL, 09-06-2000
46
Punti
20
Tornei
688
Best: 637
▼
-45
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
46
Punti
22
Tornei
689
Best: 632
--
0
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
46
Punti
29
Tornei
690
Best: 672
▼
-18
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
45
Punti
18
Tornei
691
Best: 470
▲
2
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
45
Punti
19
Tornei
692
Best: 520
▲
46
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
45
Punti
20
Tornei
693
Best: 486
▼
-11
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
45
Punti
21
Tornei
694
Best: 640
▲
87
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
45
Punti
26
Tornei
695
Best: 607
▼
-5
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
45
Punti
31
Tornei
696
Best: 595
▼
-101
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
44
Punti
19
Tornei
697
Best: 697
▲
6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
44
Punti
20
Tornei
698
Best: 142
▼
-2
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
699
Best: 699
▲
56
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
21
Tornei
700
Best: 546
▼
-1
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
43
Punti
29
Tornei
701
Best: 684
▼
-1
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
42
Punti
16
Tornei
702
Best: 361
--
0
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
42
Punti
19
Tornei
703
Best: 622
▲
4
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
42
Punti
24
Tornei
704
Best: 704
▲
4
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
28
Tornei
705
Best: 705
▲
11
Pablo Martinez Gomez
ESP, 10-03-2006
41
Punti
9
Tornei
706
Best: 277
▲
6
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
41
Punti
17
Tornei
707
Best: 707
▲
6
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
23
Tornei
708
Best: 708
▲
49
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
41
Punti
25
Tornei
709
Best: 686
▲
5
William Grant
USA, 13-02-2001
41
Punti
26
Tornei
710
Best: 605
▲
5
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
41
Punti
26
Tornei
711
Best: 635
▲
10
John Sperle
GER, 30-01-2002
41
Punti
26
Tornei
712
Best: 628
▲
5
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
40
Punti
10
Tornei
713
Best: 620
▼
-22
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
40
Punti
10
Tornei
714
Best: 642
▲
17
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
40
Punti
12
Tornei
715
Best: 539
▼
-4
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
40
Punti
14
Tornei
716
Best: 65
▼
-170
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
40
Punti
15
Tornei
717
Best: 456
▼
-16
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
16
Tornei
718
Best: 718
▲
104
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
40
Punti
16
Tornei
719
Best: 714
--
0
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
720
Best: 720
▲
15
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
40
Punti
21
Tornei
721
Best: 130
▼
-1
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
40
Punti
22
Tornei
722
Best: 722
▲
5
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
723
Best: 636
▼
-5
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
39
Punti
12
Tornei
724
Best: 724
▲
8
Daniel Siniakov
CZE, 0
39
Punti
12
Tornei
725
Best: 725
▲
72
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
39
Punti
14
Tornei
726
Best: 598
▼
-29
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
39
Punti
14
Tornei
727
Best: 478
▼
-22
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
39
Punti
21
Tornei
728
Best: 340
▲
12
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
39
Punti
23
Tornei
729
Best: 706
▼
-23
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
39
Punti
25
Tornei
730
Best: 704
▼
-1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
38
Punti
10
Tornei
731
Best: 24
▼
-1
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
38
Punti
10
Tornei
732
Best: 730
▲
1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
38
Punti
16
Tornei
733
Best: 733
▲
1
Sora Fukuda
JPN, 0
38
Punti
17
Tornei
734
Best: 476
▲
14
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
38
Punti
21
Tornei
735
Best: 729
▲
1
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
38
Punti
23
Tornei
736
Best: 694
▼
-38
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
38
Punti
24
Tornei
737
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
738
Best: 62
▼
-52
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
37
Punti
7
Tornei
739
Best: 546
--
0
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
37
Punti
18
Tornei
740
Best: 704
▲
7
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
37
Punti
20
Tornei
741
Best: 741
▲
13
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
37
Punti
22
Tornei
742
Best: 675
▼
-17
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
37
Punti
24
Tornei
743
Best: 741
▼
-2
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
744
Best: 408
▼
-2
Antoine Cornut-Chauvinc
FRA, 07-07-2000
36
Punti
6
Tornei
745
Best: 682
▼
-53
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
36
Punti
10
Tornei
746
Best: 672
▼
-2
Elliot Benchetrit
MAR, 02-10-1998
36
Punti
11
Tornei
747
Best: 746
▼
-1
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
36
Punti
16
Tornei
748
Best: 601
▼
-24
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
36
Punti
17
Tornei
749
Best: 749
▲
20
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
36
Punti
19
Tornei
750
Best: 585
▼
-1
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
36
Punti
22
Tornei
751
Best: 669
▼
-1
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
36
Punti
26
Tornei
752
Best: 666
▲
31
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
36
Punti
30
Tornei
753
Best: 753
▲
6
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
754
Best: 752
▼
-2
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
755
Best: 669
▲
94
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
35
Punti
8
Tornei
756
Best: 756
▲
63
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
757
Best: 272
▼
-35
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
35
Punti
9
Tornei
758
Best: 751
▲
7
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
35
Punti
17
Tornei
759
Best: 753
▼
-6
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
35
Punti
19
Tornei
760
Best: 760
▲
83
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
35
Punti
20
Tornei
761
Best: 362
▼
-3
Tim Handel
GER, 18-10-1996
35
Punti
29
Tornei
762
Best: 762
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 0
34
Punti
3
Tornei
763
Best: 659
▼
-2
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
34
Punti
10
Tornei
764
Best: 762
▼
-2
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
765
Best: 690
▼
-2
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
34
Punti
11
Tornei
766
Best: 744
--
0
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
34
Punti
16
Tornei
767
Best: 767
▲
1
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
34
Punti
19
Tornei
768
Best: 768
▲
36
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
34
Punti
19
Tornei
769
Best: 527
▲
1
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
34
Punti
20
Tornei
770
Best: 770
▲
64
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
34
Punti
21
Tornei
771
Best: 771
▲
35
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
34
Punti
22
Tornei
772
Best: 745
--
0
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
34
Punti
23
Tornei
773
Best: 773
▲
7
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
34
Punti
26
Tornei
774
Best: 774
▲
35
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
34
Punti
38
Tornei
775
Best: 403
▼
-90
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
776
Best: 774
▼
-2
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
33
Punti
10
Tornei
777
Best: 589
▼
-13
Louis Dussin
FRA, 01-07-1999
33
Punti
12
Tornei
778
Best: 479
▲
9
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
33
Punti
15
Tornei
779
Best: 742
▼
-2
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
780
Best: 776
▼
-4
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
33
Punti
21
Tornei
781
Best: 743
▼
-10
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
23
Tornei
782
Best: 653
▼
-3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
33
Punti
24
Tornei
783
Best: 728
▲
10
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
33
Punti
25
Tornei
784
Best: 655
▼
-33
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
33
Punti
25
Tornei
785
Best: 605
▼
-12
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
33
Punti
27
Tornei
786
Best: 687
▲
32
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
33
Punti
31
Tornei
787
Best: 154
▼
-117
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
32
Punti
5
Tornei
788
Best: 438
▼
-4
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
32
Punti
13
Tornei
789
Best: 324
▼
-3
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
32
Punti
13
Tornei
790
Best: 752
▼
-2
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
32
Punti
15
Tornei
791
Best: 724
--
0
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
32
Punti
17
Tornei
792
Best: 578
▼
-25
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
32
Punti
17
Tornei
793
Best: 793
▼
-3
Toufik Sahtali
ALG, 0
32
Punti
18
Tornei
794
Best: 794
▲
9
Luca Preda
ROU, 0
32
Punti
19
Tornei
795
Best: 794
▼
-1
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
32
Punti
25
Tornei
796
Best: 796
▲
11
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
32
Punti
27
Tornei
797
Best: 735
▼
-2
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
32
Punti
30
Tornei
798
Best: 441
--
0
Gergely Madarasz
HUN, 01-10-1994
31
Punti
14
Tornei
799
Best: 609
▼
-10
Juan Pablo Paz
ARG, 04-01-1995
31
Punti
15
Tornei
800
Best: 787
▼
-1
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
31
Punti
16
Tornei
801
Best: 536
▼
-1
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
31
Punti
17
Tornei
802
Best: 802
▲
102
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
31
Punti
18
Tornei
803
Best: 803
▼
-1
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
31
Punti
18
Tornei
804
Best: 778
▼
-26
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
31
Punti
21
Tornei
805
Best: 595
--
0
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
31
Punti
22
Tornei
806
Best: 802
▲
19
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
31
Punti
24
Tornei
807
Best: 656
▼
-25
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
31
Punti
25
Tornei
808
Best: 791
▲
6
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
27
Tornei
809
Best: 806
▲
1
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
30
Punti
6
Tornei
810
Best: 810
▲
2
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
811
Best: 789
▼
-10
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
30
Punti
16
Tornei
812
Best: 687
▲
39
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
30
Punti
17
Tornei
813
Best: 769
▲
52
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
18
Tornei
814
Best: 403
▼
-58
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
815
Best: 815
▲
9
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
30
Punti
24
Tornei
816
Best: 816
▲
4
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
29
Punti
11
Tornei
817
Best: 734
▲
4
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
29
Punti
12
Tornei
818
Best: 439
▼
-73
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
29
Punti
13
Tornei
819
Best: 479
▼
-34
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
29
Punti
13
Tornei
820
Best: 786
▲
3
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
29
Punti
19
Tornei
821
Best: 599
▲
21
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
21
Tornei
822
Best: 789
▼
-30
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
29
Punti
23
Tornei
823
Best: 774
▼
-8
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
29
Punti
26
Tornei
824
Best: 714
▼
-8
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
29
Punti
27
Tornei
825
Best: 659
▲
1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
29
Punti
29
Tornei
826
Best: 297
▼
-98
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
28
Punti
7
Tornei
827
Best: 827
▲
1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
828
Best: 560
▲
1
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
28
Punti
10
Tornei
829
Best: 829
▲
45
Tiago Torres
POR, 0
28
Punti
11
Tornei
830
Best: 830
--
0
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
28
Punti
14
Tornei
831
Best: 820
--
0
Karol Filar
POL, 31-08-1998
28
Punti
15
Tornei
832
Best: 811
▲
1
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
28
Punti
17
Tornei
833
Best: 833
▲
19
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
28
Punti
18
Tornei
834
Best: 780
▲
33
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
28
Punti
20
Tornei
835
Best: 792
--
0
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
28
Punti
23
Tornei
836
Best: 749
▼
-28
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
28
Punti
25
Tornei
837
Best: 763
▼
-10
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
28
Punti
30
Tornei
838
Best: 838
▲
45
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
7
Tornei
839
Best: 481
▼
-64
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
10
Tornei
840
Best: 840
▼
-3
Oliver Bonding
GBR, 0
27
Punti
12
Tornei
841
Best: 841
▲
196
Max Schoenhaus
GER, 0
27
Punti
15
Tornei
842
Best: 842
▲
94
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
27
Punti
16
Tornei
843
Best: 736
▼
-4
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
18
Tornei
844
Best: 530
▼
-4
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
27
Punti
18
Tornei
845
Best: 776
--
0
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
27
Punti
20
Tornei
846
Best: 364
▼
-33
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
27
Punti
20
Tornei
847
Best: 740
▼
-1
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
20
Tornei
848
Best: 620
▼
-1
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
27
Punti
25
Tornei
849
Best: 849
▲
32
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
27
Punti
25
Tornei
850
Best: 716
▲
29
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
27
Punti
25
Tornei
851
Best: 834
▼
-15
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
26
Punti
5
Tornei
852
Best: 852
▼
-4
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
853
Best: 817
▼
-3
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
26
Punti
12
Tornei
854
Best: 826
▲
8
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
26
Punti
13
Tornei
855
Best: 796
▼
-17
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
26
Punti
14
Tornei
856
Best: 839
▼
-15
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
26
Punti
17
Tornei
857
Best: 552
▼
-3
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
26
Punti
18
Tornei
858
Best: 855
▼
-3
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
26
Punti
21
Tornei
859
Best: 851
▼
-2
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
26
Punti
27
Tornei
860
Best: 551
▼
-2
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
861
Best: 656
▼
-2
Duarte Vale
POR, 11-01-1999
25
Punti
5
Tornei
862
Best: 850
▼
-2
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
863
Best: 863
▲
38
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
25
Punti
7
Tornei
864
Best: 864
▼
-3
Timofei Derepasko
RUS, 0
25
Punti
10
Tornei
865
Best: 863
▼
-2
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
25
Punti
16
Tornei
866
Best: 850
--
0
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
25
Punti
18
Tornei
867
Best: 867
▲
1
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
25
Punti
19
Tornei
868
Best: 833
▲
3
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
25
Punti
27
Tornei
869
Best: 556
▲
4
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
870
Best: 870
▲
14
Jorge Plans
ESP, 0
24
Punti
12
Tornei
871
Best: 759
▲
4
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
24
Punti
13
Tornei
872
Best: 872
▲
4
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
15
Tornei
873
Best: 739
▼
-9
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
24
Punti
15
Tornei
874
Best: 874
▲
3
Kasra Rahmani
IRI, 0
24
Punti
17
Tornei
875
Best: 447
▼
-31
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
24
Punti
19
Tornei
876
Best: 843
▲
2
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
20
Tornei
877
Best: 624
▼
-8
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
24
Punti
20
Tornei
878
Best: 878
▲
10
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
24
Punti
20
Tornei
879
Best: 828
▼
-23
Jasza Szajrych
POL, 23-04-2002
24
Punti
21
Tornei
880
Best: 870
▼
-10
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
21
Tornei
881
Best: 785
▼
-1
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
24
Punti
23
Tornei
882
Best: 830
▼
-10
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
24
Punti
28
Tornei
883
Best: 882
▼
-1
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
24
Punti
34
Tornei
884
Best: 884
▲
242
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
23
Punti
11
Tornei
885
Best: 694
▲
31
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
23
Punti
11
Tornei
886
Best: 886
--
0
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
23
Punti
18
Tornei
887
Best: 811
--
0
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
23
Punti
19
Tornei
888
Best: 888
▲
52
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
23
Punti
22
Tornei
889
Best: 309
▼
-78
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
22
Punti
5
Tornei
890
Best: 888
--
0
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
891
Best: 891
▲
125
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
22
Punti
8
Tornei
892
Best: 892
▲
10
Jack Anthrop
USA, 0
22
Punti
10
Tornei
893
Best: 453
▼
-1
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
22
Punti
16
Tornei
894
Best: 866
▼
-1
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
17
Tornei
895
Best: 685
▲
25
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
22
Punti
19
Tornei
895
Best: 895
▲
25
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
22
Punti
19
Tornei
897
Best: 857
▼
-3
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
22
Punti
19
Tornei
898
Best: 877
▼
-3
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
22
Punti
19
Tornei
899
Best: 895
▼
-2
Gregor Ramskogler
AUT, 05-12-1998
22
Punti
20
Tornei
900
Best: 857
▼
-4
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
22
Punti
23
Tornei
901
Best: 887
▲
9
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
22
Punti
26
Tornei
902
Best: 899
▼
-3
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
903
Best: 538
▼
-193
Jiri Vesely
CZE, 10-07-1993
21
Punti
9
Tornei
904
Best: 666
▼
-108
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
905
Best: 808
▼
-20
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
21
Punti
13
Tornei
906
Best: 903
▼
-3
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
21
Punti
16
Tornei
907
Best: 655
▼
-2
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
21
Punti
18
Tornei
908
Best: 906
▼
-2
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
21
Punti
20
Tornei
909
Best: 377
▼
-11
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
21
Punti
21
Tornei
910
Best: 826
▼
-2
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
21
Punti
22
Tornei
911
Best: 688
▼
-22
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
21
Punti
26
Tornei
912
Best: 912
▲
15
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
21
Punti
30
Tornei
913
Best: 114
▼
-1
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
914
Best: 911
▼
-3
Kaito Uesugi
JPN, 02-06-1995
20
Punti
3
Tornei
915
Best: 915
▼
-2
Pavel Lagutin
RUS, 0
20
Punti
7
Tornei
916
Best: 916
▼
-2
Georgi Georgiev
BUL, 0
20
Punti
7
Tornei
917
Best: 917
▲
11
Peter Makk
HUN, 0
20
Punti
8
Tornei
918
Best: 736
▲
58
Martin Borisiouk
BLR, 04-07-2000
20
Punti
8
Tornei
919
Best: 830
▼
-87
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
20
Punti
13
Tornei
920
Best: 910
▼
-2
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
20
Punti
13
Tornei
921
Best: 918
▲
13
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
20
Punti
14
Tornei
922
Best: 922
▲
29
Finn Murgett
GBR, 0
20
Punti
15
Tornei
923
Best: 660
▼
-70
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
20
Punti
16
Tornei
924
Best: 917
▼
-2
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
18
Tornei
925
Best: 900
▼
-18
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
20
Tornei
926
Best: 926
▲
30
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
20
Punti
20
Tornei
927
Best: 927
▼
-4
Justin Schlageter
GER, 0
20
Punti
21
Tornei
928
Best: 902
▼
-4
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
21
Tornei
929
Best: 844
▼
-20
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
20
Punti
23
Tornei
930
Best: 930
▼
-5
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
24
Tornei
931
Best: 756
▼
-5
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
20
Punti
24
Tornei
932
Best: 904
▲
41
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
20
Punti
27
Tornei
933
Best: 921
▲
12
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
20
Punti
27
Tornei
934
Best: 934
▲
154
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
19
Punti
9
Tornei
935
Best: 929
▼
-6
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
19
Punti
9
Tornei
936
Best: 836
▼
-6
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
937
Best: 738
▼
-6
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
10
Tornei
938
Best: 938
▼
-6
Ivan Ivanov
BUL, 0
19
Punti
11
Tornei
939
Best: 777
▼
-48
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
11
Tornei
940
Best: 940
▲
60
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
19
Punti
13
Tornei
941
Best: 941
▲
11
Salvador Price
COL, 19-02-2005
19
Punti
14
Tornei
942
Best: 860
▼
-7
Chanyeong Oh
KOR, 27-06-1998
19
Punti
15
Tornei
943
Best: 545
▼
-24
Sebastian Prechtel
GER, 14-05-1996
19
Punti
16
Tornei
944
Best: 944
▼
-6
Lucas Marionneau
FRA, 0
19
Punti
19
Tornei
945
Best: 922
▼
-6
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
19
Punti
20
Tornei
946
Best: 905
▲
60
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
19
Punti
20
Tornei
947
Best: 827
▼
-5
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
19
Punti
22
Tornei
948
Best: 920
--
0
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
18
Punti
5
Tornei
949
Best: 949
▲
13
Spencer Johnson
USA, 0
18
Punti
7
Tornei
950
Best: 595
▼
-17
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
18
Punti
10
Tornei
951
Best: 377
▼
-34
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
18
Punti
11
Tornei
952
Best: 952
▼
-2
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
18
Punti
13
Tornei
953
Best: 953
--
0
Maximo Zeitune
ARG, 0
18
Punti
14
Tornei
954
Best: 953
--
0
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
18
Punti
15
Tornei
955
Best: 920
▲
49
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
18
Punti
16
Tornei
956
Best: 955
▼
-1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
18
Punti
16
Tornei
957
Best: 886
--
0
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
18
Punti
19
Tornei
958
Best: 947
--
0
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
18
Punti
20
Tornei
959
Best: 942
▼
-16
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
18
Punti
21
Tornei
960
Best: 923
▲
11