Classifica ATP Italiani: Lorenzo Musetti al n.8 del mondo. Best ranking per Luciano Darderi
13/10/2025 11:21 8 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (13-10-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10000
Punti
17
Tornei
8
Best: 6
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3645
Punti
20
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1950
Punti
28
Tornei
26
Best: 26
▲
3
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1649
Punti
35
Tornei
47
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1105
Punti
29
Tornei
61
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
905
Punti
21
Tornei
71
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
837
Punti
29
Tornei
74
Best: 29
▼
-3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
818
Punti
25
Tornei
83
Best: 67
▲
5
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
747
Punti
26
Tornei
141
Best: 118
▼
-2
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
462
Punti
23
Tornei
144
Best: 126
▼
-8
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
23
Tornei
147
Best: 125
▼
-3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
442
Punti
22
Tornei
153
Best: 149
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
390
Punti
28
Tornei
160
Best: 160
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
362
Punti
20
Tornei
220
Best: 60
▼
-9
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
253
Punti
23
Tornei
226
Best: 202
▼
-8
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
247
Punti
25
Tornei
266
Best: 16
▲
5
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
204
Punti
21
Tornei
272
Best: 127
▲
13
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
202
Punti
35
Tornei
310
Best: 108
--
0
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
24
Tornei
313
Best: 313
▲
59
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
169
Punti
24
Tornei
316
Best: 128
▲
3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
334
Best: 309
▲
58
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
152
Punti
22
Tornei
355
Best: 345
▲
5
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
138
Punti
23
Tornei
364
Best: 364
▲
35
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
30
Tornei
383
Best: 383
▲
6
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
31
Tornei
390
Best: 357
▼
-12
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
125
Punti
26
Tornei
392
Best: 183
▲
3
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
26
Tornei
393
Best: 368
▼
-14
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
124
Punti
35
Tornei
400
Best: 332
▼
-18
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
24
Tornei
426
Best: 372
▲
3
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
442
Best: 442
▲
8
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
101
Punti
25
Tornei
466
Best: 466
▲
5
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
92
Punti
22
Tornei
469
Best: 469
▲
68
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
91
Punti
30
Tornei
477
Best: 285
▲
5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
28
Tornei
482
Best: 479
▼
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
89
Punti
24
Tornei
486
Best: 315
▼
-21
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
21
Tornei
496
Best: 426
▲
4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
87
Punti
27
Tornei
500
Best: 439
▼
-39
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
86
Punti
21
Tornei
508
Best: 402
▼
-17
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
27
Tornei
529
Best: 121
▼
-8
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
534
Best: 509
▼
-6
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
18
Tornei
544
Best: 517
▼
-22
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
73
Punti
14
Tornei
559
Best: 503
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
15
Tornei
575
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
64
Punti
22
Tornei
576
Best: 523
▼
-12
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
583
Best: 540
▲
2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
63
Punti
26
Tornei
590
Best: 561
▲
12
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
62
Punti
19
Tornei
613
Best: 443
▲
11
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
58
Punti
24
Tornei
630
Best: 575
▲
3
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
56
Punti
27
Tornei
644
Best: 635
▼
-5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
655
Best: 655
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
8
Tornei
659
Best: 659
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
676
Best: 674
▼
-2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
48
Punti
24
Tornei
682
Best: 677
▼
-5
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
10
Tornei
686
Best: 678
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
19
Tornei
694
Best: 640
▲
87
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
45
Punti
26
Tornei
697
Best: 697
▲
6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
44
Punti
20
Tornei
717
Best: 456
▼
-16
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
16
Tornei
737
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
738
Best: 62
▼
-52
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
37
Punti
7
Tornei
743
Best: 741
▼
-2
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
752
Best: 666
▲
31
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
36
Punti
30
Tornei
785
Best: 605
▼
-12
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
33
Punti
27
Tornei
814
Best: 403
▼
-58
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
818
Best: 439
▼
-73
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
29
Punti
13
Tornei
821
Best: 599
▲
21
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
21
Tornei
901
Best: 887
▲
9
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
22
Punti
26
Tornei
909
Best: 377
▼
-11
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
21
Punti
21
Tornei
930
Best: 930
▼
-5
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
24
Tornei
937
Best: 738
▼
-6
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
10
Tornei
947
Best: 827
▼
-5
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
19
Punti
22
Tornei
961
Best: 784
▼
-17
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
18
Punti
25
Tornei
979
Best: 959
▲
31
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
28
Tornei
985
Best: 985
▼
-8
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1008
Best: 985
▼
-23
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
22
Tornei
1012
Best: 902
▲
2
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1029
Best: 912
▼
-4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
27
Tornei
1032
Best: 910
▼
-37
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
13
Punti
6
Tornei
1036
Best: 938
▼
-57
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
13
Tornei
1043
Best: 999
▼
-7
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
16
Tornei
1046
Best: 942
▲
18
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
13
Punti
17
Tornei
1050
Best: 906
▲
24
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
13
Punti
21
Tornei
1051
Best: 1051
▲
88
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1052
Best: 1052
▲
21
Lorenzo Angelini
ITA, 0
13
Punti
22
Tornei
1101
Best: 1090
▼
-2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
15
Tornei
1116
Best: 812
▲
25
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1120
Best: 1110
▼
-7
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
5
Tornei
1126
Best: 1126
▼
-5
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1145
Best: 1145
▲
27
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1169
Best: 739
▼
-101
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
9
Punti
16
Tornei
1173
Best: 1173
▼
-2
Maximilian Figl
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1197
Best: 1197
▼
-7
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1211
Best: 1095
▲
94
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
14
Tornei
1234
Best: 873
▼
-6
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1238
Best: 1238
▼
-4
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1254
Best: 1254
▼
-4
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1290
Best: 1154
▼
-3
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1301
Best: 1235
▼
-60
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
6
Punti
11
Tornei
1317
Best: 756
▼
-4
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1337
Best: 1337
▼
-9
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1356
Best: 1356
▼
-10
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1374
Best: 1071
▼
-11
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
12
Tornei
1382
Best: 1156
▼
-11
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
13
Tornei
1384
Best: 1037
▼
-72
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-13
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
16
Tornei
1392
Best: 1392
▼
-15
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
18
Tornei
1401
Best: 309
▼
-7
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
2
Tornei
1417
Best: 1417
▼
-23
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1421
Best: 800
▼
-13
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
4
Tornei
1421
Best: 1421
▼
-13
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1457
Best: 1457
▲
102
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1457
Best: 1214
▼
-15
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
7
Tornei
1469
Best: 1469
▼
-14
Lorenzo Comino
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1481
Best: 1481
▼
-8
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1494
Best: 1494
▼
-12
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
4
Punti
12
Tornei
1495
Best: 1231
▼
-9
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
12
Tornei
1499
Best: 1499
▼
-11
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1541
Best: 1040
▼
-7
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1550
Best: 1508
▼
-41
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
5
Tornei
1550
Best: 1550
▼
-5
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1559
Best: 1559
▼
-25
Leonardo Angeloni
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1565
Best: 1565
▼
-6
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1573
Best: 1573
▲
156
Sebastiano Cocola
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1587
Best: 1038
▼
-427
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
3
Punti
8
Tornei
1588
Best: 1170
▲
163
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
8
Tornei
1588
Best: 1588
▼
-1
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1595
Best: 1215
▲
8
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
9
Tornei
1595
Best: 1595
▼
-2
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1615
Best: 1588
▲
178
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
3
Punti
11
Tornei
1667
Best: 1667
▼
-1
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1674
Best: 1002
▼
-2
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1674
Best: 1674
▼
-2
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1706
Best: 1642
▼
-5
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
4
Tornei
1706
Best: 223
▼
-5
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
2
Punti
4
Tornei
1706
Best: 1706
▼
-5
Michele Mecarelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1706
Best: 1706
▼
-5
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1728
Best: 1728
▼
-7
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1732
Best: 1729
▼
-3
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1732
Best: 1732
▼
-3
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1755
Best: 1667
▼
-4
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1764
Best: 1499
▼
-1
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1780
Best: 1453
▼
-29
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
8
Tornei
1787
Best: 1787
▼
-2
Andrea Motta
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1787
Best: 1705
▼
-2
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1810
Best: 906
▼
-4
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
15
Tornei
1811
Best: 1811
--
0
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1811
Best: 1772
▼
-4
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1811
Best: 1807
▼
-4
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1811
Best: 1764
▼
-4
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1906
Best: 1906
▼
-3
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1906
Best: 1815
▼
-3
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1906
Best: 1519
▼
-3
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
1993
Best: 1993
--
0
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1993
Best: 1903
▼
-90
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1993
Best: 1993
--
0
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2061
Best: 2061
▼
-68
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2061
Best: 2061
▼
-3
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2108
Best: 2053
▼
-50
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2108
Best: 1006
▼
-7
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
5
Tornei
2108
Best: 2108
▼
-7
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2138
Best: 2138
▼
-10
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2155
Best: 2155
▼
-10
Simone Agostini
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2181
Best: 2181
▼
-8
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
TAG: Italiani
8 commenti
Aspettavo il ranking wta italiane per fare il punto della stagione su quello juniores, pazienza, sarà per la prossima settimana.
Complimenti a Francesco Passaro che nonostante abbia compiuto i 125 anni mantiene la top 150 anni …@redazione data di nascita da aggiornare;)
😀 😆
ed anche li sarà top 10, vedrai (il ballerino)…
Se a qualcuno interessa aggiorno l’elenco dei migliori italiani di sempre per Best Ranking, quelli entrati nei trenta, era computer (dal 1973).
Posizione Giocatore BR
1 Sinner 1
2 Panatta 4
3 Berrettini 6
3 Musetti 6
5 Barazzuti 7
6 Fognini 9
7 Bertolucci 12
8 Cecchinato 16
9 Cobolli 17
10 Camporese 18
10 Gaudenzi 18
10 Seppi 18
13 Furlan 19
14 Cancellotti 21
14 Sonego 21
16 Zugarelli 24
17 Volandri 25
18 Cané 26
18 Caratti 26
18 Darderi 26
21 Starace 27
22 Arnaldi 30
22 Ocleppo 30
Da notare: solo 6 italiani hanno raggiunto la top ten, due negli anni ’70, 3 giocano ancora e uno ha smesso pochi mesi fa e si dedica al ballo 🙂
Sì, ma in base al “gruppo” a cui appartiene la testa di serie cambiano gli abbinamenti. Se Darderi è tds tra 17 e 24, verrà abbinato a una tds tra 9 e 16 nei sedicesimi; se è tra 25 e 32, allora l’abbinamento sarà con una tds dalla 1 alla 8.
Non sono 32 le teste di serie?
Bene Darderi, direi che sul cemento outdoor è migliorato (non che ci volesse molto), ora bisogna verificare qual è il suo livello indoor. 23° nella Race, ha una chance di essere tra le prime 24 teste di serie degli Australian Open così eviterebbe di essere abbinato alle prime otto nei sedicesimi.