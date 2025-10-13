Prize money WTA: Swiatek sorpassa Venus, è seconda più “ricca” di sempre

Non è affatto finita come sperava l’avventura a Wuhan di Iga Swiatek, battuta da una straordinaria Jasmine Paolini, ma la polacca può “consolarsi” con un altro assegno pesante che le consente di diventare la seconda tennista più ricca nella storia per Prize Money ottenuti in carriera. La 24enne di Varsavia, forte dei 6 titoli Slam conquistati, un periodo piuttosto lungo di dominio assoluto su terra battuta e 125 settimane da n.1 WTA (la settima per la maggior permanenza sul trono del tennis femminile), con il compenso ricevuto a Wuhan ha accumulato in carriera ben 42.945.490 dollari, una cifra ragguardevole che la porta di poco sopra Venus Williams, ferma a 42.867. 364 dollari in premi ufficiali raccolti nella sua lunghissima carriera.

La regina per i guadagni ufficiali da tornei resta Serena Willians, che guida la classifica delle giocatrici più ricche con ben 94.816. 730 dollari. Aryna Sabalenka è appena dietro Venus e Swiatek con 42.480.621 dollari e visti i grandi risultati della n.1 è possibile che bielorussa possa scavalcare la polacca e insediarsi presto alla seconda piazza di questa classifica. Ecco le dieci giocatrici che in carriera hanno intascato più dollari da Prize Money:

1 – Serena Williams (USA) 94.816.730 dollari

2 – Iga Swiatek (POL) 42.945.490 dollari

3 – Venus Williams (USA) 42.867.364 dollari

4 – Aryna Sabalenka (BLR) 42.480.621 dollari

5 – Simona Halep (ROU) 40.236.618 dollari

6 – Victoria Azarenka (BLR) 38.890.473 dollari

7 – Maria Sharapova (RUS) 38.777.962 dollari

8 – Petra Kvitova (CZE) 37.653.615 dollari

9 – Caroline Wozniacki (DEN) 36.479.231 dollari

10 – Angelique Kerber (GER) 32.545.460 dollari

Mario Cecchi