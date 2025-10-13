Out Nardi ATP, Copertina

Amaro ritorno in Kazakhstan per Nardi: eliminato da Marozsan all'esordio ad Almaty

13/10/2025 09:53 7 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Luca Nardi nel torneo ATP 250 di Almaty. Il marchigiano, numero 83 del ranking ATP, è stato eliminato al primo turno da Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(3) 6-3, in un match che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. Nel torneo kazako, evoluzione dell’ex Astana Open dove nel 2022 aveva festeggiato la sua prima vittoria ATP, l’azzurro non è riuscito a confermare i progressi delle ultime settimane, cedendo a un avversario più solido e continuo nei momenti decisivi.

Primo set: equilibrio e rimpianti
Nardi è partito con buone intenzioni ma ha pagato a caro prezzo qualche indecisione nei momenti cruciali. L’ungherese, più solido da fondo e abile nel variare ritmo e direzioni, ha strappato subito la battuta all’azzurro nel quarto game, approfittando di un dritto largo (3-1). Il 22enne di Pesaro ha evitato il doppio break salvando due palle consecutive, trovando poi la forza di reagire nel momento più delicato: sotto 5-3, ha rimontato sfruttando un passaggio a vuoto di Marozsan, che ha mancato un set point e subito dopo si è visto trascinare al tie-break.
In uno dei punti migliori della sua partita, Nardi ha alternato profondità e variazioni, costringendo l’ungherese all’errore. Ma nel tie-break non è bastato: l’azzurro ha raccolto un solo punto con la battuta (è stato avanti per 3 a 1), pagando la scarsa incisività al servizio e cedendo 7-3 il parziale dopo oltre un’ora di lotta.

Secondo set: Marozsan accelera e chiude
La partita è scivolata via rapidamente in avvio di secondo set. Nardi ha subito il break a zero nel primo game, segnale di un calo evidente, e da quel momento non ha più avuto chance di rientrare. Marozsan, che ha vinto 23 delle 28 partite stagionali in cui si è aggiudicato il primo set, ha gestito con autorità fino al 6-3 finale, senza concedere alcuna palla break.
Per il numero 52 del ranking ATP, il successo segna un altro traguardo: è diventato il terzo tennista ungherese nell’Era Open a raggiungere almeno 25 vittorie in una stagione, dopo Balázs Taróczy e Márton Fucsovics.
Al prossimo turno Marozsan affronterà il vincente tra Brandon Nakashima (n.34) e Hamad Medjedovic (n.64). In prospettiva, il suo cammino potrebbe portarlo a un quarto di finale di lusso contro Daniil Medvedev, seconda testa di serie del torneo.

Per Nardi, invece, resta il rammarico per non aver concretizzato le occasioni nel primo set: un’occasione sprecata in un torneo che, tre anni fa, gli aveva regalato la prima vittoria ATP della carriera.

Mostra dettagli





Statistiche Tennis: Marozsan vs Nardi


Statistica Marozsan 🇭🇺 Nardi 🇮🇹
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 308 248
Ace 8 6
Doppi falli 1 4
Prima di servizio 47/60 (78%) 39/69 (57%)
Punti vinti sulla prima 35/47 (74%) 25/39 (64%)
Punti vinti sulla seconda 8/13 (62%) 16/30 (53%)
Palle break salvate 1/2 (50%) 3/6 (50%)
Giochi di servizio giocati 10 11
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 205km/h (127 mph) 207km/h (128 mph)
Velocità media prima 191km/h (118 mph) 193km/h (119 mph)
Velocità media seconda 153km/h (95 mph) 167km/h (103 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 160 124
Punti vinti su prima di servizio 14/39 (36%) 12/47 (26%)
Punti vinti su seconda di servizio 14/30 (47%) 5/13 (38%)
Palle break convertite 3/6 (50%) 1/2 (50%)
Giochi di risposta giocati 11 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 43/60 (72%) 41/69 (59%)
Punti vinti in risposta 28/69 (41%) 17/60 (28%)
Totale punti vinti 71/129 (55%) 58/129 (45%)


7 commenti

OspiteSgradito (Guest) 13-10-2025 10:31

Scritto da Scolaretto

Scritto da il capitano
L’importante quest’anno per Luca Nardi è rimanere nella top 100.

Certamente, ma gli anni passano e le sue potenzialità non espresse si perdono per strada. Peccato per un prospetto che prometteva molto, la svolta nel 2026 o temo mai più.

A Vacherot non piace questo elemento.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 13-10-2025 10:26

È ‘nnova…..

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 13-10-2025 10:22

Scritto da il capitano
L’importante quest’anno per Luca Nardi è rimanere nella top 100.

Certamente, ma gli anni passano e le sue potenzialità non espresse si perdono per strada. Peccato per un prospetto che prometteva molto, la svolta nel 2026 o temo mai più.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-10-2025 10:20

Lucarié, adda passà a nuttata!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 13-10-2025 10:06

Aveva il 20% di vincere, considerando forma, premesse e risultati.
L’ esito è in linea con le aspettative.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 13-10-2025 10:04

L’importante quest’anno per Luca Nardi è rimanere nella top 100.

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto
Roberto Eusebi (Guest) 13-10-2025 10:00

Metaforicamente parlando, Luca è un agnello in mezzo al branco ATP di lupi affamati.

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Scolaretto, Detuqueridapresencia