Amaro ritorno in Kazakhstan per Nardi: eliminato da Marozsan all’esordio ad Almaty
Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Luca Nardi nel torneo ATP 250 di Almaty. Il marchigiano, numero 83 del ranking ATP, è stato eliminato al primo turno da Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(3) 6-3, in un match che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. Nel torneo kazako, evoluzione dell’ex Astana Open dove nel 2022 aveva festeggiato la sua prima vittoria ATP, l’azzurro non è riuscito a confermare i progressi delle ultime settimane, cedendo a un avversario più solido e continuo nei momenti decisivi.
Primo set: equilibrio e rimpianti
Nardi è partito con buone intenzioni ma ha pagato a caro prezzo qualche indecisione nei momenti cruciali. L’ungherese, più solido da fondo e abile nel variare ritmo e direzioni, ha strappato subito la battuta all’azzurro nel quarto game, approfittando di un dritto largo (3-1). Il 22enne di Pesaro ha evitato il doppio break salvando due palle consecutive, trovando poi la forza di reagire nel momento più delicato: sotto 5-3, ha rimontato sfruttando un passaggio a vuoto di Marozsan, che ha mancato un set point e subito dopo si è visto trascinare al tie-break.
In uno dei punti migliori della sua partita, Nardi ha alternato profondità e variazioni, costringendo l’ungherese all’errore. Ma nel tie-break non è bastato: l’azzurro ha raccolto un solo punto con la battuta (è stato avanti per 3 a 1), pagando la scarsa incisività al servizio e cedendo 7-3 il parziale dopo oltre un’ora di lotta.
Secondo set: Marozsan accelera e chiude
La partita è scivolata via rapidamente in avvio di secondo set. Nardi ha subito il break a zero nel primo game, segnale di un calo evidente, e da quel momento non ha più avuto chance di rientrare. Marozsan, che ha vinto 23 delle 28 partite stagionali in cui si è aggiudicato il primo set, ha gestito con autorità fino al 6-3 finale, senza concedere alcuna palla break.
Per il numero 52 del ranking ATP, il successo segna un altro traguardo: è diventato il terzo tennista ungherese nell’Era Open a raggiungere almeno 25 vittorie in una stagione, dopo Balázs Taróczy e Márton Fucsovics.
Al prossimo turno Marozsan affronterà il vincente tra Brandon Nakashima (n.34) e Hamad Medjedovic (n.64). In prospettiva, il suo cammino potrebbe portarlo a un quarto di finale di lusso contro Daniil Medvedev, seconda testa di serie del torneo.
Per Nardi, invece, resta il rammarico per non aver concretizzato le occasioni nel primo set: un’occasione sprecata in un torneo che, tre anni fa, gli aveva regalato la prima vittoria ATP della carriera.
|Statistica
|Marozsan 🇭🇺
|Nardi 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|308
|248
|Ace
|8
|6
|Doppi falli
|1
|4
|Prima di servizio
|47/60 (78%)
|39/69 (57%)
|Punti vinti sulla prima
|35/47 (74%)
|25/39 (64%)
|Punti vinti sulla seconda
|8/13 (62%)
|16/30 (53%)
|Palle break salvate
|1/2 (50%)
|3/6 (50%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|11
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|205km/h (127 mph)
|207km/h (128 mph)
|Velocità media prima
|191km/h (118 mph)
|193km/h (119 mph)
|Velocità media seconda
|153km/h (95 mph)
|167km/h (103 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|160
|124
|Punti vinti su prima di servizio
|14/39 (36%)
|12/47 (26%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|14/30 (47%)
|5/13 (38%)
|Palle break convertite
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|Giochi di risposta giocati
|11
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|43/60 (72%)
|41/69 (59%)
|Punti vinti in risposta
|28/69 (41%)
|17/60 (28%)
|Totale punti vinti
|71/129 (55%)
|58/129 (45%)
TAG: ATP 250 Astana, ATP 250 Astana 2025, Luca Nardi
7 commenti
A Vacherot non piace questo elemento.
È ‘nnova…..
Certamente, ma gli anni passano e le sue potenzialità non espresse si perdono per strada. Peccato per un prospetto che prometteva molto, la svolta nel 2026 o temo mai più.
Lucarié, adda passà a nuttata!
Aveva il 20% di vincere, considerando forma, premesse e risultati.
L’ esito è in linea con le aspettative.
L’importante quest’anno per Luca Nardi è rimanere nella top 100.
Metaforicamente parlando, Luca è un agnello in mezzo al branco ATP di lupi affamati.