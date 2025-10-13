Amaro ritorno in Kazakhstan per Nardi: eliminato da Marozsan all’esordio ad Almaty

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Luca Nardi nel torneo ATP 250 di Almaty. Il marchigiano, numero 83 del ranking ATP, è stato eliminato al primo turno da Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(3) 6-3, in un match che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. Nel torneo kazako, evoluzione dell’ex Astana Open dove nel 2022 aveva festeggiato la sua prima vittoria ATP, l’azzurro non è riuscito a confermare i progressi delle ultime settimane, cedendo a un avversario più solido e continuo nei momenti decisivi.

Primo set: equilibrio e rimpianti

Nardi è partito con buone intenzioni ma ha pagato a caro prezzo qualche indecisione nei momenti cruciali. L’ungherese, più solido da fondo e abile nel variare ritmo e direzioni, ha strappato subito la battuta all’azzurro nel quarto game, approfittando di un dritto largo (3-1). Il 22enne di Pesaro ha evitato il doppio break salvando due palle consecutive, trovando poi la forza di reagire nel momento più delicato: sotto 5-3, ha rimontato sfruttando un passaggio a vuoto di Marozsan, che ha mancato un set point e subito dopo si è visto trascinare al tie-break.

In uno dei punti migliori della sua partita, Nardi ha alternato profondità e variazioni, costringendo l’ungherese all’errore. Ma nel tie-break non è bastato: l’azzurro ha raccolto un solo punto con la battuta (è stato avanti per 3 a 1), pagando la scarsa incisività al servizio e cedendo 7-3 il parziale dopo oltre un’ora di lotta.

Secondo set: Marozsan accelera e chiude

La partita è scivolata via rapidamente in avvio di secondo set. Nardi ha subito il break a zero nel primo game, segnale di un calo evidente, e da quel momento non ha più avuto chance di rientrare. Marozsan, che ha vinto 23 delle 28 partite stagionali in cui si è aggiudicato il primo set, ha gestito con autorità fino al 6-3 finale, senza concedere alcuna palla break.

Per il numero 52 del ranking ATP, il successo segna un altro traguardo: è diventato il terzo tennista ungherese nell’Era Open a raggiungere almeno 25 vittorie in una stagione, dopo Balázs Taróczy e Márton Fucsovics.

Al prossimo turno Marozsan affronterà il vincente tra Brandon Nakashima (n.34) e Hamad Medjedovic (n.64). In prospettiva, il suo cammino potrebbe portarlo a un quarto di finale di lusso contro Daniil Medvedev, seconda testa di serie del torneo.

Per Nardi, invece, resta il rammarico per non aver concretizzato le occasioni nel primo set: un’occasione sprecata in un torneo che, tre anni fa, gli aveva regalato la prima vittoria ATP della carriera.

ATP Almaty Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 6 Luca Nardi Luca Nardi 6 3 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 4-3 → 5-3 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 ace ace 4-2 → 4-3 F. Marozsan 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 6-6 → 7-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 F. Marozsan 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 ace 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Marozsan vs Nardi





Statistica Marozsan 🇭🇺 Nardi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 308 248 Ace 8 6 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 47/60 (78%) 39/69 (57%) Punti vinti sulla prima 35/47 (74%) 25/39 (64%) Punti vinti sulla seconda 8/13 (62%) 16/30 (53%) Palle break salvate 1/2 (50%) 3/6 (50%) Giochi di servizio giocati 10 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 205km/h (127 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media prima 191km/h (118 mph) 193km/h (119 mph) Velocità media seconda 153km/h (95 mph) 167km/h (103 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 160 124 Punti vinti su prima di servizio 14/39 (36%) 12/47 (26%) Punti vinti su seconda di servizio 14/30 (47%) 5/13 (38%) Palle break convertite 3/6 (50%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 43/60 (72%) 41/69 (59%) Punti vinti in risposta 28/69 (41%) 17/60 (28%) Totale punti vinti 71/129 (55%) 58/129 (45%)



