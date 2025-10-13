Alcaraz, Sinner e Djokovic guidano il Six Kings Slam 2025: l’Arabia Saudita riscrive le regole del tennis. Accoglienza da star per Sinner a Riad

Il potere del denaro non conosce limiti, nemmeno nel tennis. Dopo il successo dello scorso anno, il Six Kings Slam 2025 torna a imporsi come il nuovo evento simbolo dell’ambizione sportiva dell’Arabia Saudita, capace di riunire a Riad, dal 15 al 18 ottobre, i nomi più importanti del circuito maschile: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic, veri e propri protagonisti di un torneo non ufficiale ma dal fascino e dal montepremi straordinari.

Il format prevede sei partecipanti: Alcaraz e Djokovic partiranno direttamente dalle semifinali, mentre i restanti quattro si affronteranno nei quarti. Il 15 ottobre aprirà il programma Alexander Zverev contro Taylor Fritz (ore 18:30 italiane), match che determinerà l’avversario dello spagnolo. A seguire, Jannik Sinner sfiderà Stefanos Tsitsipas per guadagnarsi un posto contro Djokovic. La finale è in programma sabato 18 ottobre alle 16:00, preceduta dalla finale per il terzo posto. Tutti i match si disputeranno al meglio dei tre set, con supertiebreak in caso di terzo parziale.

L’entusiasmo dei tifosi e la sfida di Sinner

A Riad, Sinner è stato accolto come una superstar globale. I tifosi lo hanno acclamato al suo arrivo in aeroporto, ricordando la sua vittoria dell’edizione 2024, quando trionfò da numero 1 del mondo. Tra selfie, autografi e cori, l’atmosfera ha ricordato quella di un concerto più che di un evento sportivo.

Il Six Kings Slam 2025 sarà trasmesso in diretta mondiale su Netflix, che per la seconda volta scommette sul tennis dopo l’esibizione tra Nadal e Alcaraz a Las Vegas. E con Sinner in cerca del bis, Alcaraz pronto a riprendersi il trono e Djokovic deciso a mostrare che ha ancora colpi da fuoriclasse, l’Arabia Saudita si prepara a vivere quattro giorni di tennis, lusso e potere — un vero Gran Galà del tennis mondiale, dove il business parla più forte che mai.

Accoglienza da vero emiro per Jannik Sinner, sbarcato a Riad tra cori, fiori e applausi di centinaia di tifosi in visibilio. L’azzurro, campione in carica del Six Kings Slam, è arrivato in Arabia Saudita insieme al suo coach Simone Vagnozzi e al nuovo fisioterapista Resnicoff, pronto a iniziare già oggi i primi allenamenti sul cemento arabo. «Sono molto felice di essere tornato qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi piacerà. Ci vediamo mercoledì: sono molto eccitato per tutto questo», ha dichiarato il campione altoatesino nel suo primo incontro con gli organizzatori.

Un montepremi faraonico e molte polemiche

Il Six Kings Slam non è solo spettacolo, ma anche e soprattutto business. Il vincitore incasserà 7 milioni di dollari, mentre ogni partecipante riceverà 1,5 milioni solo per prendere parte all’evento. Cifre mai viste per un’esibizione, che testimoniano l’enorme potere economico saudita e il suo desiderio di imporsi come nuova potenza nel tennis mondiale.

Non mancano però le critiche: molte voci nel mondo dello sport accusano i top player di incoerenza, denunciando il calendario troppo fitto della stagione ATP e poi accettando di giocare in Arabia Saudita per somme milionarie. Sullo sfondo restano le problematiche legate ai diritti umani e alla discriminazione di genere nel Paese ospitante, un tema che continua a dividere l’opinione pubblica.

Favoriti e possibili sorprese

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner restano i principali favoriti, con lo spagnolo forse leggermente avanti grazie al riposo accumulato dopo la rinuncia a Shanghai. Djokovic, reduce da problemi fisici, potrebbe invece sfruttare l’occasione per ritrovare fiducia con soli due match da vincere per il titolo.

Tra gli outsider, Taylor Fritz rappresenta l’alternativa più credibile, forte del recente successo su Alcaraz a San Francisco e della buona prestazione a Tokyo. In difficoltà invece Zverev e Tsitsipas, ancora lontani dal miglior livello.

Dove vedere il Six Kings Slam 2025

Per la prima volta, sarà Netflix a trasmettere in diretta mondiale tutti i match del Six Kings Slam 2025. Il colosso dello streaming, dopo l’esperimento con l’esibizione tra Nadal e Alcaraz a Las Vegas, punta a consolidare la propria presenza nel mondo del tennis con un evento spettacolare e mediaticamente globale.

Il Six Kings Slam 2025 nasce come semplice esibizione, ma rischia di diventare qualcosa di molto più grande: il simbolo di un nuovo equilibrio nel tennis mondiale, dove il denaro saudita può cambiare — e forse sta già cambiando — le regole del gioco.