WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

13/10/2025 09:01 Nessun commento
Jessica Pieri nella foto
Jessica Pieri nella foto

WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 19:00
Gabriela Ce BRA vs Jazmin Ortenzi ARG
Il match deve ancora iniziare

Ana Candiotto BRA vs Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

Luiza Fullana BRA vs Miriana Tona ITA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Tara Wuerth CRO vs (8) Carole Monnet FRA
Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP vs Sofia Da Cruz Mendonca BRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Julia Riera ARG vs Alice Rame FRA

Il match deve ancora iniziare

Julia Grabher AUT / Sinja Kraus AUT vs (2) Panna Udvardy HUN / (2) Simona Waltert SUI Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Tina Smith AUS vs Eva Vedder NED
Il match deve ancora iniziare

(5) Leyre Romero Gormaz ESP vs Anastasia Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tampico 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 23:30
(3) Varvara Lepchenko USA vs Elvina Kalieva USA
Il match deve ancora iniziare

Lia Karatancheva BUL vs (2) Petra Marcinko CRO Inizio 03:00

Il match deve ancora iniziare

Victoria Rodriguez MEX vs Dasha Plekhanova CAN Non prima 04:30

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 03:00
Jessica Pieri ITA vs Maria Portillo Ramirez MEX

Il match deve ancora iniziare

Ana Paola Gonzalez Dominguez MEX / Daniela Martinez Guerrero MEX vs Cadence Brace CAN / Marian Gomez Pezuela Cano MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 03:00
Kristina Novak SLO vs Leonie Kung SUI

Il match deve ancora iniziare

Haley Giavara USA vs Katrina Scott USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Qualificazioni e 1° Turno Main Draw, cemento

Centre Court – ore 03:00
Ekaterina Ovcharenko RUS vs (8) Jia-Jing Lu CHN Inizio 03:30
WTA Jinan 125
Ekaterina Ovcharenko
2
6
7
Jia-Jing Lu [8]
6
1
5
Vincitore: Ovcharenko
Mostra dettagli

Chenting Zhu CHN vs (6) Ekaterina Reyngold RUS

WTA Jinan 125
Chenting Zhu
0
4
2
0
Ekaterina Reyngold [6]
0
6
6
0
Vincitore: Reyngold
Mostra dettagli

Zhuoxuan Bai CHN / Xinyu Gao CHN vs (4) Eudice Chong HKG / (4) Shuo Feng CHN Non prima 06:00

WTA Jinan 125
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0
3
3
0
Eudice Chong / Shuo Feng [4]
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Feng
Mostra dettagli

(5) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Ye-Xin Ma CHN

WTA Jinan 125
Victoria Jimenez Kasintseva [5]
0
6
0
Ye-Xin Ma
40
3
0
Mostra dettagli

Han Shi CHN vs (6) Lulu Sun NZL Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 03:00
(1) Yeonwoo Ku KOR vs Katarina Zavatska UKR Inizio 03:30

WTA Jinan 125
Yeonwoo Ku [1]
4
6
5
Katarina Zavatska
6
2
7
Vincitore: Zavatska
Mostra dettagli

(2) Wushuang Zheng CHN vs Fangran Tian CHN

WTA Jinan 125
Wushuang Zheng [2]
0
3
4
0
Fangran Tian
0
6
6
0
Vincitore: Tian
Mostra dettagli

(1) Anna Bondar HUN / (1) Veronika Erjavec SLO vs Arianne Hartono NED / Prarthana Thombare IND Non prima 06:00

WTA Jinan 125
Anna Bondar / Veronika Erjavec [1]
0
3
4
0
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0
6
6
0
Vincitore: Hartono / Thombare
Mostra dettagli

Polina Iatcenko RUS vs Elena Pridankina RUS

WTA Jinan 125
Polina Iatcenko
0
0
Elena Pridankina
0
0
Mostra dettagli

Haruka Kaji JPN vs Yufei Ren CHN Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 03:00
Ayumi Koshiishi JPN vs (5) Priska Nugroho INA Inizio 03:30

WTA Jinan 125
Ayumi Koshiishi
7
3
5
Priska Nugroho [5]
6
6
7
Vincitore: Nugroho
Mostra dettagli

(3) Aliona Falei BLR vs Ankita Raina IND

WTA Jinan 125
Aliona Falei [3]
0
6
7
0
Ankita Raina
0
0
5
0
Vincitore: Falei
Mostra dettagli

Katarina Zavatska UKR vs Ekaterina Ovcharenko RUS

WTA Jinan 125
Katarina Zavatska
0
6
3
0
Ekaterina Ovcharenko
0
2
6
0
Mostra dettagli

it vs (7) Saki Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

(8) Whitney Osuigwe USA vs Chloe Paquet FRA Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 03:00
(4) Xinxin Yao CHN vs Ruien Zhang CHN Inizio 03:30
WTA Jinan 125
Xinxin Yao [4]
0
3
5
0
Ruien Zhang
0
6
7
0
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Riya Bhatia IND vs (7) Saki Imamura JPN

WTA Jinan 125
Riya Bhatia
0
2
4
0
Saki Imamura [7]
0
6
6
0
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

Ruien Zhang CHN vs (5) Priska Nugroho INA

WTA Jinan 125
Ruien Zhang
40
3
0
Priska Nugroho [5]
40
6
2
Mostra dettagli

it vs (6) Ekaterina Reyngold RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Maia Lumsden GBR / (3) Janice Tjen INA vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: