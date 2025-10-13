WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 19:00
Gabriela Ce
vs Jazmin Ortenzi
Il match deve ancora iniziare
Ana Candiotto vs Sada Nahimana
Il match deve ancora iniziare
Luiza Fullana vs Miriana Tona Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Tara Wuerth
vs (8) Carole Monnet
Il match deve ancora iniziare
Irene Burillo vs Sofia Da Cruz Mendonca
Il match deve ancora iniziare
(7) Julia Riera vs Alice Rame
Il match deve ancora iniziare
Julia Grabher / Sinja Kraus vs (2) Panna Udvardy / (2) Simona Waltert Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Tina Smith
vs Eva Vedder
Il match deve ancora iniziare
(5) Leyre Romero Gormaz vs Anastasia Zolotareva
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tampico 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 23:30
(3) Varvara Lepchenko
vs Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Lia Karatancheva vs (2) Petra Marcinko Inizio 03:00
Il match deve ancora iniziare
Victoria Rodriguez vs Dasha Plekhanova Non prima 04:30
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 03:00
Jessica Pieri vs Maria Portillo Ramirez
Il match deve ancora iniziare
Ana Paola Gonzalez Dominguez / Daniela Martinez Guerrero vs Cadence Brace / Marian Gomez Pezuela Cano
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 03:00
Kristina Novak vs Leonie Kung
Il match deve ancora iniziare
Haley Giavara vs Katrina Scott
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Qualificazioni e 1° Turno Main Draw, cemento
Centre Court – ore 03:00
Ekaterina Ovcharenko
vs (8) Jia-Jing Lu Inizio 03:30
WTA Jinan 125
Ekaterina Ovcharenko
2
6
7
Jia-Jing Lu [8]
6
1
5
Vincitore: Ovcharenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterina Ovcharenko
6-5 → 7-5
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Ekaterina Ovcharenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ekaterina Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Ekaterina Ovcharenko
1-2 → 2-2
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Ekaterina Ovcharenko
3-1 → 4-1
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Ekaterina Ovcharenko
2-0 → 3-0
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Ekaterina Ovcharenko
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Ekaterina Ovcharenko
2-4 → 2-5
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Ekaterina Ovcharenko
0-4 → 1-4
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Ekaterina Ovcharenko
0-2 → 0-3
Ekaterina Ovcharenko
0-0 → 0-1
Chenting Zhu vs (6) Ekaterina Reyngold
WTA Jinan 125
Chenting Zhu•
0
4
2
0
Ekaterina Reyngold [6]
0
6
6
0
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
2-4 → 2-5
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Chenting Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Chenting Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chenting Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Ekaterina Reyngold
4-4 → 4-5
Chenting Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Ekaterina Reyngold
3-3 → 3-4
Ekaterina Reyngold
1-3 → 2-3
Chenting Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao vs (4) Eudice Chong / (4) Shuo Feng Non prima 06:00
WTA Jinan 125
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0
3
3
0
Eudice Chong / Shuo Feng [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Feng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eudice Chong / Shuo Feng
3-5 → 3-6
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Eudice Chong / Shuo Feng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
1-2 → 1-3
Eudice Chong / Shuo Feng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0-1 → 1-1
Eudice Chong / Shuo Feng
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
3-5 → 3-6
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
1-3 → 1-4
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao
0-0 → 0-1
(5) Victoria Jimenez Kasintseva vs Ye-Xin Ma
WTA Jinan 125
Victoria Jimenez Kasintseva [5]
0
6
0
Ye-Xin Ma•
40
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 1-0
Han Shi vs (6) Lulu Sun Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 03:00
(1) Yeonwoo Ku vs Katarina Zavatska Inizio 03:30
WTA Jinan 125
Yeonwoo Ku [1]
4
6
5
Katarina Zavatska
6
2
7
Vincitore: Zavatska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yeonwoo Ku
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Yeonwoo Ku
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Katarina Zavatska
3-3 → 3-4
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Yeonwoo Ku
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarina Zavatska
5-1 → 5-2
Katarina Zavatska
4-0 → 5-0
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Katarina Zavatska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yeonwoo Ku
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Katarina Zavatska
4-4 → 4-5
Yeonwoo Ku
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Katarina Zavatska
4-2 → 4-3
Yeonwoo Ku
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(2) Wushuang Zheng vs Fangran Tian
WTA Jinan 125
Wushuang Zheng [2]
0
3
4
0
Fangran Tian•
0
6
6
0
Vincitore: Tian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fangran Tian
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Fangran Tian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Fangran Tian
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Fangran Tian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fangran Tian
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Wushuang Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Fangran Tian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Fangran Tian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Anna Bondar / (1) Veronika Erjavec vs Arianne Hartono / Prarthana Thombare Non prima 06:00
WTA Jinan 125
Anna Bondar / Veronika Erjavec [1]
0
3
4
0
Arianne Hartono / Prarthana Thombare•
0
6
6
0
Vincitore: Hartono / Thombare
Servizio
Svolgimento
Set 3
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Anna Bondar / Veronika Erjavec
3-5 → 4-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Anna Bondar / Veronika Erjavec
2-4 → 2-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Anna Bondar / Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-4 → 1-4
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-3 → 0-4
Anna Bondar / Veronika Erjavec
0-2 → 0-3
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Anna Bondar / Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
3-5 → 3-6
Anna Bondar / Veronika Erjavec
3-4 → 3-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
2-4 → 3-4
Anna Bondar / Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
2-2 → 2-3
Anna Bondar / Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Anna Bondar / Veronika Erjavec
0-1 → 1-1
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Polina Iatcenko vs Elena Pridankina
WTA Jinan 125
Polina Iatcenko
0
0
Elena Pridankina
0
0
Haruka Kaji vs Yufei Ren Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 03:00
Ayumi Koshiishi vs (5) Priska Nugroho Inizio 03:30
WTA Jinan 125
Ayumi Koshiishi
7
3
5
Priska Nugroho [5]
6
6
7
Vincitore: Nugroho
Servizio
Svolgimento
Set 3
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Ayumi Koshiishi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Ayumi Koshiishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Ayumi Koshiishi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Ayumi Koshiishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayumi Koshiishi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Priska Nugroho
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Ayumi Koshiishi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Ayumi Koshiishi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Ayumi Koshiishi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Ayumi Koshiishi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Priska Nugroho
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ayumi Koshiishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(3) Aliona Falei vs Ankita Raina
WTA Jinan 125
Aliona Falei [3]•
0
6
7
0
Ankita Raina
0
0
5
0
Vincitore: Falei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ankita Raina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Aliona Falei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Aliona Falei
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Ankita Raina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-A
3-3 → 4-3
Aliona Falei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ankita Raina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Aliona Falei
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Ankita Raina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Ankita Raina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ankita Raina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Katarina Zavatska vs Ekaterina Ovcharenko
WTA Jinan 125
Katarina Zavatska
0
6
3
0
Ekaterina Ovcharenko•
0
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Katarina Zavatska
1-4 → 2-4
Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Ekaterina Ovcharenko
5-1 → 5-2
Katarina Zavatska
4-1 → 5-1
Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterina Ovcharenko
0-0 → 0-1
vs (7) Saki Imamura
Il match deve ancora iniziare
(8) Whitney Osuigwe vs Chloe Paquet Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 03:00
(4) Xinxin Yao
vs Ruien Zhang Inizio 03:30
WTA Jinan 125
Xinxin Yao [4]
0
3
5
0
Ruien Zhang•
0
6
7
0
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ruien Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Ruien Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Xinxin Yao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ruien Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Ruien Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Ruien Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Riya Bhatia vs (7) Saki Imamura
WTA Jinan 125
Riya Bhatia
0
2
4
0
Saki Imamura [7]•
0
6
6
0
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Riya Bhatia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Riya Bhatia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Riya Bhatia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Riya Bhatia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Saki Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Riya Bhatia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Saki Imamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Saki Imamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Saki Imamura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ruien Zhang vs (5) Priska Nugroho
WTA Jinan 125
Ruien Zhang•
40
3
0
Priska Nugroho [5]
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ruien Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
Priska Nugroho
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ruien Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Ruien Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Ruien Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
vs (6) Ekaterina Reyngold
Il match deve ancora iniziare
(3) Maia Lumsden / (3) Janice Tjen vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare
