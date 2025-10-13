WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 1° Turno, terra battuta

Gabriela Cevs Jazmin Ortenzi

Ana Candiotto vs Sada Nahimana



Luiza Fullana vs Miriana Tona Non prima 00:00



Tara Wuerthvs (8) Carole Monnet

Irene Burillo vs Sofia Da Cruz Mendonca



(7) Julia Riera vs Alice Rame



Julia Grabher / Sinja Kraus vs (2) Panna Udvardy / (2) Simona Waltert Non prima 23:00



Tina Smithvs Eva Vedder

(5) Leyre Romero Gormaz vs Anastasia Zolotareva



(3) Varvara Lepchenkovs Elvina Kalieva

Lia Karatancheva vs (2) Petra Marcinko Inizio 03:00



Victoria Rodriguez vs Dasha Plekhanova Non prima 04:30



Court 3 – ore 03:00

Jessica Pieri vs Maria Portillo Ramirez



Ana Paola Gonzalez Dominguez / Daniela Martinez Guerrero vs Cadence Brace / Marian Gomez Pezuela Cano



Court 2 – ore 03:00

Kristina Novak vs Leonie Kung



Haley Giavara vs Katrina Scott



WTA Jinan 125 Ekaterina Ovcharenko Ekaterina Ovcharenko 2 6 7 Jia-Jing Lu [8] Jia-Jing Lu [8] 6 1 5 Vincitore: Ovcharenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Jia-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Ekaterina Ovcharenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Jia-Jing Lu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Jia-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Ovcharenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jia-Jing Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Jia-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Ekaterina Ovcharenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jia-Jing Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Ekaterina Ovcharenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Jia-Jing Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Jia-Jing Lu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Ekaterina Ovcharenko 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Jia-Jing Lu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Ekaterina Ovcharenkovs (8) Jia-Jing Lu

Chenting Zhu vs (6) Ekaterina Reyngold



WTA Jinan 125 Chenting Zhu • Chenting Zhu 0 4 2 0 Ekaterina Reyngold [6] Ekaterina Reyngold [6] 0 6 6 0 Vincitore: Reyngold Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Chenting Zhu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Chenting Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Ekaterina Reyngold 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Chenting Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Ekaterina Reyngold 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Chenting Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ekaterina Reyngold 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Chenting Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ekaterina Reyngold 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Chenting Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Ekaterina Reyngold 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Chenting Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ekaterina Reyngold 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Chenting Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ekaterina Reyngold 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Chenting Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Ekaterina Reyngold 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Chenting Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Reyngold 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao vs (4) Eudice Chong / (4) Shuo Feng Non prima 06:00



WTA Jinan 125 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0 3 3 0 Eudice Chong / Shuo Feng [4] • Eudice Chong / Shuo Feng [4] 0 6 6 0 Vincitore: Chong / Feng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eudice Chong / Shuo Feng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Eudice Chong / Shuo Feng 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Eudice Chong / Shuo Feng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Eudice Chong / Shuo Feng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Eudice Chong / Shuo Feng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Eudice Chong / Shuo Feng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 40-40 3-5 → 3-6 Eudice Chong / Shuo Feng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Eudice Chong / Shuo Feng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Eudice Chong / Shuo Feng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Eudice Chong / Shuo Feng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Zhuoxuan Bai / Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(5) Victoria Jimenez Kasintseva vs Ye-Xin Ma



WTA Jinan 125 Victoria Jimenez Kasintseva [5] Victoria Jimenez Kasintseva [5] 0 6 0 Ye-Xin Ma • Ye-Xin Ma 40 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 40-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Han Shi vs (6) Lulu Sun Non prima 09:00



Court 1 – ore 03:00

(1) Yeonwoo Ku vs Katarina Zavatska Inizio 03:30



WTA Jinan 125 Yeonwoo Ku [1] Yeonwoo Ku [1] 4 6 5 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 6 2 7 Vincitore: Zavatska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(2) Wushuang Zheng vs Fangran Tian



WTA Jinan 125 Wushuang Zheng [2] Wushuang Zheng [2] 0 3 4 0 Fangran Tian • Fangran Tian 0 6 6 0 Vincitore: Tian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Fangran Tian 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Fangran Tian 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Wushuang Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Fangran Tian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Wushuang Zheng 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Fangran Tian 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Wushuang Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Fangran Tian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Wushuang Zheng 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Fangran Tian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Wushuang Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fangran Tian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Wushuang Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Fangran Tian 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Wushuang Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Fangran Tian 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Wushuang Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Fangran Tian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Wushuang Zheng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Fangran Tian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Anna Bondar / (1) Veronika Erjavec vs Arianne Hartono / Prarthana Thombare Non prima 06:00



WTA Jinan 125 Anna Bondar / Veronika Erjavec [1] Anna Bondar / Veronika Erjavec [1] 0 3 4 0 Arianne Hartono / Prarthana Thombare • Arianne Hartono / Prarthana Thombare 0 6 6 0 Vincitore: Hartono / Thombare Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Anna Bondar / Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Anna Bondar / Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Anna Bondar / Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 1-4 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna Bondar / Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Anna Bondar / Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Anna Bondar / Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 3-4 → 3-5 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Anna Bondar / Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anna Bondar / Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Anna Bondar / Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Arianne Hartono / Prarthana Thombare 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Polina Iatcenko vs Elena Pridankina



WTA Jinan 125 Polina Iatcenko Polina Iatcenko 0 0 Elena Pridankina Elena Pridankina 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Haruka Kaji vs Yufei Ren Non prima 09:00



Court 2 – ore 03:00

Ayumi Koshiishi vs (5) Priska Nugroho Inizio 03:30



WTA Jinan 125 Ayumi Koshiishi Ayumi Koshiishi 7 3 5 Priska Nugroho [5] Priska Nugroho [5] 6 6 7 Vincitore: Nugroho Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Priska Nugroho 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Ayumi Koshiishi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Priska Nugroho 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Priska Nugroho 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Priska Nugroho 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Ayumi Koshiishi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Priska Nugroho 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Priska Nugroho 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ayumi Koshiishi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ayumi Koshiishi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Priska Nugroho 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Priska Nugroho 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ayumi Koshiishi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Ayumi Koshiishi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Priska Nugroho 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Ayumi Koshiishi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Priska Nugroho 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Ayumi Koshiishi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Priska Nugroho 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ayumi Koshiishi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Priska Nugroho 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ayumi Koshiishi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(3) Aliona Falei vs Ankita Raina



WTA Jinan 125 Aliona Falei [3] • Aliona Falei [3] 0 6 7 0 Ankita Raina Ankita Raina 0 0 5 0 Vincitore: Falei Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aliona Falei 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Aliona Falei 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Ankita Raina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Aliona Falei 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Ankita Raina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Aliona Falei 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Ankita Raina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-A 3-3 → 4-3 Aliona Falei 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Aliona Falei 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ankita Raina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Aliona Falei 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Ankita Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Aliona Falei 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Ankita Raina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Aliona Falei 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Ankita Raina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Aliona Falei 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Katarina Zavatska vs Ekaterina Ovcharenko



WTA Jinan 125 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 0 6 3 0 Ekaterina Ovcharenko • Ekaterina Ovcharenko 0 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Ovcharenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Ekaterina Ovcharenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 4-1 → 5-1 Ekaterina Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ekaterina Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ekaterina Ovcharenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(7) Saki Imamura



(8) Whitney Osuigwe vs Chloe Paquet Non prima 09:00



WTA Jinan 125 Xinxin Yao [4] Xinxin Yao [4] 0 3 5 0 Ruien Zhang • Ruien Zhang 0 6 7 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ruien Zhang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Xinxin Yao 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Ruien Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Xinxin Yao 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Ruien Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Xinxin Yao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ruien Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Xinxin Yao 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ruien Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Xinxin Yao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ruien Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Xinxin Yao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ruien Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Xinxin Yao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Ruien Zhang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Xinxin Yao 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Ruien Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Xinxin Yao 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(4) Xinxin Yaovs Ruien Zhang

Riya Bhatia vs (7) Saki Imamura



WTA Jinan 125 Riya Bhatia Riya Bhatia 0 2 4 0 Saki Imamura [7] • Saki Imamura [7] 0 6 6 0 Vincitore: Imamura Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Saki Imamura 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Saki Imamura 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Riya Bhatia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Saki Imamura 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Riya Bhatia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Saki Imamura 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Riya Bhatia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Saki Imamura 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Riya Bhatia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Saki Imamura 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Riya Bhatia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Saki Imamura 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Riya Bhatia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Saki Imamura 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Riya Bhatia 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Saki Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Riya Bhatia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Saki Imamura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Riya Bhatia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ruien Zhang vs (5) Priska Nugroho



WTA Jinan 125 Ruien Zhang • Ruien Zhang 40 3 0 Priska Nugroho [5] Priska Nugroho [5] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 Priska Nugroho 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ruien Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Priska Nugroho 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ruien Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Priska Nugroho 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ruien Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Priska Nugroho 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ruien Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Priska Nugroho 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ruien Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(6) Ekaterina Reyngold



(3) Maia Lumsden / (3) Janice Tjen vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia Non prima 09:00



