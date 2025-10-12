Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 13 Ottobre 2025
ATP 250 Brussels – indoor hard
R32 Giron – Bellucci Non prima 15:30
ATP 250 Almaty – indoor hard
R32 Marozsan – Nardi Inizio 08:00
WTA 250 Osaka – hard
TDQ Cocciaretto – Juvan ore 06:00
CH Olbia – hard
Q2 Kielan – Carboni 2° inc. ore 10
R32 Travaglia – Van Assche 5° inc. ore 10
Q2 Glinka – Dalla Valle 2° inc. ore 10
Q2 Negritu – Ribecai 2° inc. ore 10
CH Hersonissos – hard
R32 Berrettini – Andaloro Non prima 13:00
TAG: Italiani in campo
