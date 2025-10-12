Zeppieri completa il trio azzurro a Stoccolma: subito derby con Berrettini e Humbert aspetta uno dei due azzurri (con il tabellone completo)

Ci sarà un sapore tutto italiano al torneo ATP 250 di Stoccolma, dove Giulio Zeppieri ha conquistato un posto nel tabellone principale superando le qualificazioni. Il 22enne mancino di Latina, numero 161 del ranking ATP e testa di serie n.7 del tabellone cadetto, ha battuto all’esordio l’ucraino Vitaliy Sachko (n.209) con il punteggio di 6-2 6-4, per poi imporsi nel turno decisivo su Patrick Zahraj (n.243) per 6-1 6-4.

Il tedesco Zahraj era entrato in tabellone grazie al ritiro di Dino Prizmic (n.117 e n.4 del seeding), ma nulla ha potuto contro un Zeppieri preciso e in fiducia, che torna così a giocare nel main draw di un torneo ATP.

Il successo del laziale regala all’Italia un terzo rappresentante nel tabellone principale, accanto a Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. E proprio contro Berrettini, numero 59 del mondo, Zeppieri vivrà un derby tutto azzurro al primo turno. Il vincitore della sfida affronterà al secondo turno il francese Ugo Humbert (n.26 ATP), quarta testa di serie del torneo.

Per quanto riguarda Lorenzo Sonego, il torinese – attuale n.46 del ranking – debutterà contro il qualificato britannico Arthur Fery (n.230). In caso di vittoria, troverà il vincente del match tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.68) e l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.45), ottava testa di serie.

ATP 250 Stoccolma – Tabellone Principale (compresi i qualificati) – indoor hard

(1) Holger Rune vs Bye

Jesper de Jong vs Marton Fucsovics

(Q) Mark Lajal vs Tomas Martin Etcheverry

Miomir Kecmanovic vs (6) Alexandre Muller

(4) Ugo Humbert vs Bye

Matteo Berrettini vs (Q) Giulio Zeppieri

(Q) Arthur Fery vs Lorenzo Sonego

Aleksandar Kovacevic vs (8) Camilo Ugo Carabelli

(5) Tallon Griekspoor vs Jacob Fearnley

(WC) Elias Ymer vs (WC) Mikael Ymer

(WC) Leo Borg vs (PR) Sebastian Ofner

Bye vs (3) Denis Shapovalov

(7) Alexei Popyrin vs Sebastian Korda

Kamil Majchrzak vs (Q) Filip Misolic

(NG) Nicolai Budkov Kjaer vs Marin Cilic

Bye vs (2) Casper Ruud