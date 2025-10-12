Zeppieri sfiderà Berrettini ATP, Copertina

Zeppieri completa il trio azzurro a Stoccolma: subito derby con Berrettini e Humbert aspetta uno dei due azzurri (con il tabellone completo)

12/10/2025 21:00 3 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

Ci sarà un sapore tutto italiano al torneo ATP 250 di Stoccolma, dove Giulio Zeppieri ha conquistato un posto nel tabellone principale superando le qualificazioni. Il 22enne mancino di Latina, numero 161 del ranking ATP e testa di serie n.7 del tabellone cadetto, ha battuto all’esordio l’ucraino Vitaliy Sachko (n.209) con il punteggio di 6-2 6-4, per poi imporsi nel turno decisivo su Patrick Zahraj (n.243) per 6-1 6-4.

Il tedesco Zahraj era entrato in tabellone grazie al ritiro di Dino Prizmic (n.117 e n.4 del seeding), ma nulla ha potuto contro un Zeppieri preciso e in fiducia, che torna così a giocare nel main draw di un torneo ATP.
Il successo del laziale regala all’Italia un terzo rappresentante nel tabellone principale, accanto a Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. E proprio contro Berrettini, numero 59 del mondo, Zeppieri vivrà un derby tutto azzurro al primo turno. Il vincitore della sfida affronterà al secondo turno il francese Ugo Humbert (n.26 ATP), quarta testa di serie del torneo.

Per quanto riguarda Lorenzo Sonego, il torinese – attuale n.46 del ranking – debutterà contro il qualificato britannico Arthur Fery (n.230). In caso di vittoria, troverà il vincente del match tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.68) e l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.45), ottava testa di serie.

SWE ATP 250 Stoccolma – Tabellone Principale (compresi i qualificati) – indoor hard
(1) Holger Rune DEN vs Bye
Jesper de Jong NED vs Marton Fucsovics HUN
(Q) Mark Lajal EST vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Miomir Kecmanovic SRB vs (6) Alexandre Muller FRA

(4) Ugo Humbert FRA vs Bye
Matteo Berrettini ITA vs (Q) Giulio Zeppieri ITA
(Q) Arthur Fery GBR vs Lorenzo Sonego ITA
Aleksandar Kovacevic USA vs (8) Camilo Ugo Carabelli ARG

(5) Tallon Griekspoor NED vs Jacob Fearnley GBR
(WC) Elias Ymer SWE vs (WC) Mikael Ymer SWE
(WC) Leo Borg SWE vs (PR) Sebastian Ofner AUT
Bye vs (3) Denis Shapovalov CAN

(7) Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA
Kamil Majchrzak POL vs (Q) Filip Misolic AUT
(NG) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Marin Cilic CRO
Bye vs (2) Casper Ruud NOR

TAG: , , , ,

3 commenti

Pheanes (Guest) 12-10-2025 22:09

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Ma proprio Berrettini? Si lo so quando ne hai molti può capitare ma insomma…

Ma il manipolatore su questo sorteggio, come sempre, tace. Parla ogni qual volta trova un pertugio per tentare di manipolare i lettori.
Lettori che stanno in coda all’edicola.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 12-10-2025 21:39

Spero in berrettini in Semifinale e magari SE la settimana dopo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 12-10-2025 21:09

Ma proprio Berrettini? Si lo so quando ne hai molti può capitare ma insomma… 🙄

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!