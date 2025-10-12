Valentin Vacherot, un titolo e una fortuna a Shanghai. Ma l’ATP deve riflettere sui Masters 1000

La straordinaria impresa di Valentin Vacherot al Masters 1000 di Shanghai 2025 non gli ha regalato soltanto il primo grande titolo della carriera, ma anche un premio economico che segna una svolta clamorosa nella sua vita sportiva. Il monegasco, partito dalle qualificazioni e protagonista di una favola che nessuno avrebbe potuto immaginare, ha vissuto due settimane perfette sia in campo che fuori, conquistando il titolo e un bottino economico da record.

Prima di sbarcare in Cina, Vacherot aveva guadagnato complessivamente 594.077 dollari in carriera. Dopo il trionfo a Shanghai, quella cifra è praticamente raddoppiato: con i 1.124.380 dollari destinati al campione del torneo, il monegasco ha incassato in due settimane quasi il doppio in tutta la sua carriera precedente.

Un exploit sportivo e finanziario che conferma la bellezza delle storie inaspettate, ma che al tempo stesso solleva interrogativi profondi sullo stato attuale del circuito ATP. In un anno in cui i Masters 1000 hanno visto finali sempre più atipiche e una con un ritiro dopo pochi game, la vittoria di Vacherot – insieme a quella di altri outsider nelle ultime tappe – mette in evidenza una tendenza: i tornei più prestigiosi dopo gli Slam stanno diventando il punto debole del sistema.

La loro frequente assenza di stelle, la frammentazione del calendario e la fatica dei top player hanno aperto la porta a risultati sorprendenti, ma anche a un calo d’appeal mediatico. Il paradosso è che, pur garantendo spettacolo e meritocrazia, i Masters 1000 stanno perdendo la loro identità d’élite, rischiando di trasformarsi in palcoscenici imprevedibili ma sempre meno riconoscibili.

Valentin Vacherot resta comunque l’emblema di questa stagione: un simbolo di passione, determinazione e umiltà, capace di scrivere una delle storie più improbabili degli ultimi anni. Ma il suo trionfo dovrebbe spingere l’ATP a interrogarsi su come restituire ai Masters 1000 il prestigio e la solidità che un tempo li rendevano l’asse portante del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico