WTA 125 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Due azzurre presenti

WTA 125 Rio De Janeiro – Tabellone Principale – terra
(1) Simona Waltert vs Luisina Giovannini
(WC) Luiza Fullana vs Miriana Tona
Tina Smith vs Eva Vedder
Tara Wuerth vs (8) Carole Monnet
(3) Julia Grabher vs Laura Pigossi
(WC) Antonia Vergara Rivera vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Carolina Alves
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (6) Sinja Kraus
(7) Julia Riera vs Alice Rame
Irene Burillo vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Pietra Rivoli
Martina Colmegna vs (4) Maria Lourdes Carle
(5) Leyre Romero Gormaz vs Anastasia Zolotareva
(WC) Ana Candiotto vs Sada Nahimana
Gabriela Ce vs Jazmin Ortenzi
Ekaterine Gorgodze vs (2) Panna Udvardy
