WTA 125 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Due azzurre presenti

12/10/2025 19:44 Nessun commento
Martina Colmegna nella foto
BRA WTA 125 Rio De Janeiro – Tabellone Principale – terra
(1) Simona Waltert SUI vs Luisina Giovannini ARG
(WC) Luiza Fullana BRA vs Miriana Tona ITA
Tina Smith AUS vs Eva Vedder NED
Tara Wuerth CRO vs (8) Carole Monnet FRA

(3) Julia Grabher AUT vs Laura Pigossi BRA
(WC) Antonia Vergara Rivera CHI vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Carolina Alves BRA
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (6) Sinja Kraus AUT

(7) Julia Riera ARG vs Alice Rame FRA
Irene Burillo ESP vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (WC) Pietra Rivoli BRA
Martina Colmegna ITA vs (4) Maria Lourdes Carle ARG

(5) Leyre Romero Gormaz ESP vs Anastasia Zolotareva RUS
(WC) Ana Candiotto BRA vs Sada Nahimana BDI
Gabriela Ce BRA vs Jazmin Ortenzi ARG
Ekaterine Gorgodze GEO vs (2) Panna Udvardy HUN

