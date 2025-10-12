Coco Gauff regina a Wuhan: battuta Pegula e terzo titolo WTA 1000 in carriera

La giovane Coco Gauff continua a riscrivere la storia del tennis americano.

La numero 3 del mondo ha conquistato il WTA 1000 di Wuhan 2025, superando in finale la connazionale Jessica Pegula con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 45 minuti di battaglia.

Per la 21enne statunitense si tratta del secondo titolo stagionale, il primo dopo il trionfo al Roland Garros, e del terzo WTA 1000 della carriera — oltre che dell’undicesimo titolo complessivo nel circuito

Una finale tutta americana

La finale del torneo cinese ha offerto uno spettacolo di altissimo livello, con due delle giocatrici più solide e in forma del momento.

Gauff ha confermato ancora una volta la sua straordinaria crescita mentale, mantenendo la calma anche nei momenti più delicati: nel secondo set, infatti, Pegula era avanti 3-0 e poi 5-4, con due break di vantaggio e la possibilità di servire per allungare la sfida al terzo parziale.

Ma Coco ha reagito da campionessa: ha ritrovato profondità e precisione nei colpi, ribaltando completamente l’inerzia del match con cinque giochi vinti negli ultimi sei e chiudendo la contesa senza mai perdere un set in tutto il torneo.

Gauff, una certezza prima delle Finals

Con questa vittoria, Coco Gauff conferma di essere ormai una presenza stabile nell’élite del tennis mondiale.

La statunitense arriva così alle WTA Finals di Riad in uno stato di forma straordinario, piena di fiducia e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque.

“Vincere un titolo come questo, senza cedere neppure un set, mi dà molta fiducia. È un grande modo per concludere la stagione prima delle Finals,” ha dichiarato Coco al termine della finale.