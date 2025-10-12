Valentin Vacherot scrive la storia a Shanghai: da numero 204 del mondo a campione di un Masters 1000
Vedere per credere. Due settimane fa, Valentin Vacherot arrivava a Shanghai senza nemmeno sapere se sarebbe riuscito a entrare nelle qualificazioni. Oggi, il monegasco è campione del Masters 1000 di Shanghai 2025, dopo aver battuto in finale suo cugino Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Una storia talmente improbabile da sembrare scritta per il cinema, ma che solo il tennis può rendere reale.
Una finale tra parenti e sogni diventati realtà
In un torneo che ha visto cadere stelle e nascere nuove favole, la più grande sorpresa è arrivata proprio dall’interno della stessa famiglia.
I cugini Vacherot e Rinderknech**, protagonisti di un percorso straordinario, si sono ritrovati uno di fronte all’altro **per la prima volta nel circuito ATP — e per di più in una finale di Masters 1000.
A rendere ancora più speciale l’atmosfera c’era anche Roger Federer, spettatore d’eccezione in tribuna centrale.
Il francese è stato il primo a colpire. Con un break immediato per il 3-1, Rinderknech ha mostrato solidità e lucidità tattica, affidandosi a un gioco ordinato e proiettato spesso verso la rete.
Vacherot, più nervoso e impreciso nei primi giochi, ha cercato di restare aggrappato al set, ma senza riuscire a trovare il ritmo necessario per mettere in difficoltà il cugino.
Con un servizio impeccabile e nessuna palla break concessa, Rinderknech ha chiuso il primo parziale per 6-4, dando la sensazione di avere la finale sotto controllo.
Vacherot reagisce e manda la sfida al terzo set
Nel secondo set, il monegasco ha mostrato tutto il carattere che lo ha contraddistinto durante il torneo.
Pur rischiando di capitolare subito (0-30 nel primo gioco), ha reagito con freddezza e determinazione. I turni di servizio sono diventati sempre più solidi, mentre il suo rovescio iniziava a fare male.
Sul 4-3, Vacherot ha trovato il break decisivo con un rovescio lungolinea da manuale, chiudendo poi il set per 6-3.
Era la sesta volta nel torneo che riusciva a rimontare un set di svantaggio — e questa volta la storia lo stava portando verso un destino straordinario.
Il trionfo: il sogno diventa realtà
Nel terzo set, la fiducia e il ritmo di Vacherot sono diventati travolgenti. Ha strappato subito il servizio a Rinderknech, mentre il francese, provato fisicamente e mentalmente, cominciava a mostrare segnali di resa.
Nonostante qualche ultimo sussulto di orgoglio e l’intervento del fisioterapista per problemi alla schiena, Rinderknech non è più riuscito a ribaltare l’inerzia del match.
Solido, preciso e determinato, Vacherot ha chiuso con autorità per 6-3, coronando una delle imprese più incredibili nella storia recente del tennis
Sono contento, era giusto vincesse lui senza nulla togliere al cugino che avrà altre opportunità, ma questa era la settimana di Vacherot ed è giusto e bello che sia finita così, ora da top 40 sicuramente gli si apriranno nuove prospettive per la sua carriera, forse sarà stata una meteora alla cecchinato,un acuti isolato, però chi lo sa.
Come qui qualcuno ha già avuto modo di dire, se il Sud Tirolo non ci avesse dato Jannik Sinner l’Italia tennistica avrebbe in vetrina lo stesso numero di titoli ATP Masters 1000 del Principato di Monaco: 1 (tra l’altro vinto proprio nel Principato).
Bravissimo e non sarebbe nemmeno il caso di tirare fuori sorte o fortuna perché ha fatto fuori fior di Top con lo scalpo del più vincente in assoluto.
Ora sono curioso di vederlo nei prossimi mesi, secondo me se non si monta la testa può salire ancora sapendo di poter giocare più sereno, senza l’ansia del risultato e del prize money.
Magari è solo l’exploit di un buon tennista determinata da una serie imponderabile di eventi favorevoli, ma la storia dello sport è piena di campioni emersi non più giovanissimi… uno nel tennis lo abbiamo in casa: chi avrebbe mai scommesso non così tanto tempo fa su Jasmine, 29 anni e ormai stabilmente in top-10 da quasi 2 anni… e ricordiamoci che Vacherot si è prima laureato negli States e solo da 2-3 anni si è dedicato a tempo pieno al tennis … il ragazzone magari non sarà mai un fenomeno, ma ha le qualità per restare diversi anni in top-100
Una favola sportiva che ha reso unico questo torneo …. E chi l avrebbe mai detto che la finale tra due tennisti “quasi” sconosciuti ai più, sarà invece ricordata per anni( forse al pari delle finali Slam tra Sinner e Alcaraz di quest anno, forse 🙂
Il bello di questo sport sta nelle emozioni che può regalare dal nulla 🙂
Mai che una favola simile succeda ad un italico.