WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Osaka: Il Tabellone Principale. Comanda il seeding Naomi Osaka

12/10/2025 08:17 1 commento
Naomi Osaka nella foto - Foto Getty Images
Naomi Osaka nella foto - Foto Getty Images

JPN WTA 250 Osaka – Tabellone Principale – hard
(1) Naomi Osaka JPN vs (WC) Wakana Sonobe JPN
Suzan Lamens NED vs Emiliana Arango COL
Jaqueline Cristian ROU vs Qualifier
Qualifier vs (8) Jessica Bouzas Maneiro ESP

(3) Elise Mertens BEL vs Cristina Bucsa ESP
Qualifier vs Alexandra Eala PHI
Maria Sakkari GRE vs Ashlyn Krueger USA
(WC) Nao Hibino JPN vs (6) Olga Danilovic SRB

(7) Ann Li USA vs Qualifier
Qualifier vs Rebecca Sramkova SVK
Qualifier vs Alycia Parks USA
Hailey Baptiste USA vs (4) Leylah Fernandez CAN

(5) Marie Bouzkova CZE vs (WC) Ena Shibahara JPN
Viktorija Golubic SUI vs Bianca Andreescu CAN
Sorana Cirstea ROU vs (WC) Moyuka Uchijima JPN
Katie Boulter GBR vs (2) Linda Noskova CZE

TAG: ,

1 commento

romanu79 12-10-2025 09:34

NOSKOVA

MERTENS

OSAKA
FERNANDEZ

CRISTIAN
DANILOVIC
SRAMKOVA
ANDREESCU

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!