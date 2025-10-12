WTA 250 Osaka: Il Tabellone Principale. Comanda il seeding Naomi Osaka
WTA 250 Osaka – Tabellone Principale – hard
(1) Naomi Osaka vs (WC) Wakana Sonobe
Suzan Lamens vs Emiliana Arango
Jaqueline Cristian vs Qualifier
Qualifier vs (8) Jessica Bouzas Maneiro
(3) Elise Mertens vs Cristina Bucsa
Qualifier vs Alexandra Eala
Maria Sakkari vs Ashlyn Krueger
(WC) Nao Hibino vs (6) Olga Danilovic
(7) Ann Li vs Qualifier
Qualifier vs Rebecca Sramkova
Qualifier vs Alycia Parks
Hailey Baptiste vs (4) Leylah Fernandez
(5) Marie Bouzkova vs (WC) Ena Shibahara
Viktorija Golubic vs Bianca Andreescu
Sorana Cirstea vs (WC) Moyuka Uchijima
Katie Boulter vs (2) Linda Noskova
TAG: WTA 250 Osaka, WTA 250 Osaka 2025
1 commento
NOSKOVA
MERTENS
OSAKA
FERNANDEZ
CRISTIAN
DANILOVIC
SRAMKOVA
ANDREESCU