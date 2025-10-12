Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 12 Ottobre 2025

12/10/2025 00:23 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007
SWE ATP 250 Stockholm – indoor hard
Q2 Zahraj GER – Zeppieri ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Olbia – hard
Q1 Gombos SVK – Mura ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Tabur FRA – Frasconi ITA 2° Inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Hamza Reguig ALG – Carboni ITA 3° Inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Negritu GER – Mazzucchelli ITA 4° Inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Hilderbrand USA – Dalla Valle ITA 3° Inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Arnaboldi ITA – Spadola ITA 4° Inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Vrbensky CZE – Ribecai ITA 4° Inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



CHN CH Shenzhen – Hard
Q1 Mo CHN – Vasami ITA 4° inc. ore 04:00

Il match deve ancora iniziare



JPN WTA 250 Osaka – Hard
Q1 Cocciaretto ITA – Inglis AUS 3 incontro dalle 04:30

Il match deve ancora iniziare

