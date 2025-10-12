Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 12 Ottobre 2025
ATP 250 Stockholm – indoor hard
Q2 Zahraj – Zeppieri Inizio 14:00
CH Olbia – hard
Q1 Gombos – Mura Inizio 10:00
Q1 Tabur – Frasconi 2° Inc. ore 10
Q1 Hamza Reguig – Carboni 3° Inc. ore 10
Q1 Negritu – Mazzucchelli 4° Inc. ore 10
Q1 Hilderbrand – Dalla Valle 3° Inc. ore 10
Q1 Arnaboldi – Spadola 4° Inc. ore 10
Q1 Vrbensky – Ribecai 4° Inc. ore 10
CH Shenzhen – Hard
Q1 Mo – Vasami 4° inc. ore 04:00
WTA 250 Osaka – Hard
Q1 Cocciaretto – Inglis 3 incontro dalle 04:30
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit