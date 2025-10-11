Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Brussels, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo due azzurri (LIVE)

11/10/2025 22:19 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
BEL ATP 250 Brussels – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Alessio Basile BEL
Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Alexander Blockx BEL (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Tibo Colson BEL (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri USA vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – Turno Qualificazione – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata AUS vs Ugo Blanchet FRA
Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Ugo Blanchet FRA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 09:30
Marko Topo GER vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Bernard Tomic AUS (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – Turno Qualificazione – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:00
Ethan Quinn USA vs Mark Lajal EST
Il match deve ancora iniziare

Filip Misolic AUT vs Viktor Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Jay Clarke GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Patrick Zahraj GER vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – 1º Turno Qualificazioni – Cemento

Center – ore 04:30
Ena Koike JPN vs (12) Joanna Garland TPE
Il match deve ancora iniziare

(4) Kimberly Birrell AUS vs Mai Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare

Hayu Kinoshita JPN vs (7) Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:30
(2) Varvara Gracheva FRA vs Himeno Sakatsume JPN
Il match deve ancora iniziare

Sara Saito JPN vs (10) Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

(6) Dalma Galfi HUN vs Kyoka Okamura JPN Non prima 07:30

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 04:30
(3) Caty McNally USA vs Claire Liu USA
Il match deve ancora iniziare

(1) Tereza Valentova CZE vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Mei Yamaguchi JPN vs (11) Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 04:30
Dominika Salkova CZE vs (8) Elena-Gabriela Ruse ROU
Il match deve ancora iniziare

Astra Sharma AUS vs (9) Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 500 Ningbo – Turno Qualificazione – Cemento

Center Court – ore 05:00
Hanyu Guo CHN vs (11) Kamilla Rakhimova RUS
Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (10) Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Yidi Yang CHN vs (8) Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 05:00
Ajla Tomljanovic AUS vs (9) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER vs Yuliia Starodubtseva UKR

Il match deve ancora iniziare

