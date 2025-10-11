ATP 250 Brussels, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo due azzurri (LIVE)
ATP 250 Brussels – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Nikoloz Basilashvili vs Alessio Basile
Gauthier Onclin vs Alexander Blockx (Non prima 13:30)
Jaime Faria vs Tibo Colson (Non prima 15:30)
Gilles Arnaud Bailly vs Marco Trungelliti
Court 1 – ore 11:30
Jurij Rodionov vs Pierre-Hugues Herbert
Eliot Spizzirri vs Zsombor Piros
Valentin Royer vs Daniel Merida
Calvin Hemery vs Yannick Hanfmann
ATP 250 Almaty – Turno Qualificazione – Cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata vs Ugo Blanchet
Rinky Hijikata vs Ugo Blanchet (Non prima 12:30)
James Duckworth vs Mikhail Kukushkin (Non prima 13:00)
COURT 1 – ore 09:30
Marko Topo vs Titouan Droguet
Marc-Andrea Huesler vs Bernard Tomic (Non prima 12:00)
ATP 250 Stoccolma – Turno Qualificazione – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:00
Ethan Quinn vs Mark Lajal
Filip Misolic vs Viktor Durasovic
Arthur Fery vs Jay Clarke (Non prima 14:00)
Court 1 – ore 14:00
Patrick Zahraj vs Giulio Zeppieri
WTA 250 Osaka – 1º Turno Qualificazioni – Cemento
Center – ore 04:30
Ena Koike vs (12) Joanna Garland
(4) Kimberly Birrell vs Mai Hontama
Hayu Kinoshita vs (7) Katie Volynets
Court 1 – ore 04:30
(2) Varvara Gracheva vs Himeno Sakatsume
Sara Saito vs (10) Greet Minnen
(6) Dalma Galfi vs Kyoka Okamura Non prima 07:30
Court 8 – ore 04:30
(3) Caty McNally vs Claire Liu
(1) Tereza Valentova vs Alina Charaeva
Mei Yamaguchi vs (11) Taylor Townsend
Court 6 – ore 04:30
Dominika Salkova vs (8) Elena-Gabriela Ruse
Astra Sharma vs (9) Kaja Juvan
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Maddison Inglis
WTA 500 Ningbo – Turno Qualificazione – Cemento
Center Court – ore 05:00
Hanyu Guo vs (11) Kamilla Rakhimova
Aliaksandra Sasnovich vs (10) Camila Osorio
Yidi Yang vs (8) Zeynep Sonmez
Grandstand – ore 05:00
Ajla Tomljanovic vs (9) Antonia Ruzic
(5) Yulia Putintseva vs Talia Gibson
Tamara Korpatsch vs Yuliia Starodubtseva
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
Redazione siete Ridicoli!!! Per trovare la notizia del 1000 Cinese si deve scorrere mezz ora!!! Le prime notizie sono dedicate ad un insignificante 250 cui partecipano 2 italiana.Basta!!RIDICOLI