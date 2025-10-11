Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Olbia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 13 azzurri tra Md e Quali

11/10/2025 20:48 6 commenti
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini

ITA Challenger 125 Olbia – Tabellone Principale – hard
(1) Alejandro Tabilo CHI vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Alexis Galarneau CAN vs Luka Pavlovic FRA
(WC) Pierluigi Basile ITA vs (6) Pablo Carreno Busta ESP

(3) Martin Landaluce ESP vs Justin Engel GER
Borna Gojo CRO vs (WC) Francesco Forti ITA
Alex Molcan SVK vs (Alt) Marek Gengel CZE
Qualifier vs (7) Dusan Lajovic SRB

(5) Roberto Carballes Baena ESP vs Nerman Fatic BIH
Dan Added FRA vs (WC) Carlo Alberto Caniato ITA
Daniel Rincon ESP vs Francesco Maestrelli ITA
Hugo Grenier FRA vs (4) Nishesh Basavareddy USA

(8) Moez Echargui TUN vs Edas Butvilas LTU
Qualifier vs (NG) Arthur Gea FRA
(Alt) Stefano Travaglia ITA vs Luca Van Assche FRA
Qualifier vs (2) Vit Kopriva CZE

ITA Challenger 125 Olbia – Tabellone Qualificazione – hard
FRA Clement Tabur [1] b ITA Daniel Frasconi [WC]
POL Maks Kasnikowski [10] b GER Filip Pieczonka

FRA Tom Paris [2] b FRA Leo Raquillet
BUL Matthew William Donald [12] b BUL Alexander Donski

EST Daniil Glinka [3] [ALT] b UKR Aleksandr Braynin
ITA Enrico Dalla Valle [8] b USA Trey Hilderbrand

GER Christoph Negritu [4] b ITA Leonardo Mazzucchielli [WC]
ITA Michele Ribecai [9] b CZE Michael Vrbensky

SVK Norbert Gombos [5] b ITA Matteo Mura [WC]
FRA Arthur Reymond [11] b CAN Cleeve Harper [ALT]

ITA Federico Arnaboldi [6] b ITA Alessandro Spadola [WC]
ITA Lorenzo Carboni [7] b ALG Samir Hamza Reguig

Cloto Arena – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Matteo Mura ITA
Clement Tabur FRA vs Daniel Frasconi ITA
Samir Hamza Reguig ALG vs Lorenzo Carboni ITA
Christoph Negritu GER vs Leonardo Mazzucchelli ITA

Court 1 – ore 10:00
Cleeve Harper CAN vs Arthur Reymond FRA
Tom Paris FRA vs Leo Raquillet FRA
Trey Hilderbrand USA vs Enrico Dalla Valle ITA
Federico Arnaboldi ITA vs Alessandro Spadola ITA

Court 2 – ore 10:00
Filip Pieczonka POL vs Maks Kasnikowski POL
Alexander Donski BUL vs Matthew William Donald CZE
Daniil Glinka EST vs Aleksandr Braynin UKR
Michael Vrbensky CZE vs Michele Ribecai ITA

6 commenti

Sebastiano (Guest) 11-10-2025 23:37

Scritto da Riki
Notizie di Vasami?

Seguo

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 11-10-2025 23:22

LANDALUCE

KOPRIVA

CARRENO
BASAVAREDDY

TABILO
MOLCAN
ADDED
GEA

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 11-10-2025 22:29

Tabilo

Basavareddy

Molcan
Echargui

Carreno
Landaluce
Carballes
Kopriva

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Riki (Guest) 11-10-2025 21:41

Notizie di Vasami?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 11-10-2025 21:41

BASAVAREDDY

CARRENO

MOLCAN
VAN ASSCHE

TABILO
LANDALUCE
CARBALLES
BUTVILAS

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 11-10-2025 20:59

Carballes

Landaluce

Carreno
Butvilas

Q
Gengel
Maestrelli
Van assche

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!