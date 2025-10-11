Challenger 125 Olbia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 13 azzurri tra Md e Quali
Challenger 125 Olbia – Tabellone Principale – hard
(1) Alejandro Tabilo vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Alexis Galarneau vs Luka Pavlovic
(WC) Pierluigi Basile vs (6) Pablo Carreno Busta
(3) Martin Landaluce vs Justin Engel
Borna Gojo vs (WC) Francesco Forti
Alex Molcan vs (Alt) Marek Gengel
Qualifier vs (7) Dusan Lajovic
(5) Roberto Carballes Baena vs Nerman Fatic
Dan Added vs (WC) Carlo Alberto Caniato
Daniel Rincon vs Francesco Maestrelli
Hugo Grenier vs (4) Nishesh Basavareddy
(8) Moez Echargui vs Edas Butvilas
Qualifier vs (NG) Arthur Gea
(Alt) Stefano Travaglia vs Luca Van Assche
Qualifier vs (2) Vit Kopriva
Challenger 125 Olbia – Tabellone Qualificazione – hard
Clement Tabur [1] b Daniel Frasconi [WC]
Maks Kasnikowski [10] b Filip Pieczonka
Tom Paris [2] b Leo Raquillet
Matthew William Donald [12] b Alexander Donski
Daniil Glinka [3] [ALT] b Aleksandr Braynin
Enrico Dalla Valle [8] b Trey Hilderbrand
Christoph Negritu [4] b Leonardo Mazzucchielli [WC]
Michele Ribecai [9] b Michael Vrbensky
Norbert Gombos [5] b Matteo Mura [WC]
Arthur Reymond [11] b Cleeve Harper [ALT]
Federico Arnaboldi [6] b Alessandro Spadola [WC]
Lorenzo Carboni [7] b Samir Hamza Reguig
Cloto Arena – ore 10:00
Norbert Gombos vs Matteo Mura
Clement Tabur vs Daniel Frasconi
Samir Hamza Reguig vs Lorenzo Carboni
Christoph Negritu vs Leonardo Mazzucchelli
Court 1 – ore 10:00
Cleeve Harper vs Arthur Reymond
Tom Paris vs Leo Raquillet
Trey Hilderbrand vs Enrico Dalla Valle
Federico Arnaboldi vs Alessandro Spadola
Court 2 – ore 10:00
Filip Pieczonka vs Maks Kasnikowski
Alexander Donski vs Matthew William Donald
Daniil Glinka vs Aleksandr Braynin
Michael Vrbensky vs Michele Ribecai
6 commenti
Seguo
LANDALUCE
KOPRIVA
CARRENO
BASAVAREDDY
TABILO
MOLCAN
ADDED
GEA
Tabilo
Basavareddy
Molcan
Echargui
Carreno
Landaluce
Carballes
Kopriva
Notizie di Vasami?
BASAVAREDDY
CARRENO
MOLCAN
VAN ASSCHE
TABILO
LANDALUCE
CARBALLES
BUTVILAS
Carballes
Landaluce
Carreno
Butvilas
Q
Gengel
Maestrelli
Van assche