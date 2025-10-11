Challenger 125 Olbia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 13 azzurri tra Md e Quali

Challenger 125 Olbia – Tabellone Principale – hard

(1) Alejandro Tabilo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Alexis Galarneau vs Luka Pavlovic

(WC) Pierluigi Basile vs (6) Pablo Carreno Busta

(3) Martin Landaluce vs Justin Engel

Borna Gojo vs (WC) Francesco Forti

Alex Molcan vs (Alt) Marek Gengel

Qualifier vs (7) Dusan Lajovic

(5) Roberto Carballes Baena vs Nerman Fatic

Dan Added vs (WC) Carlo Alberto Caniato

Daniel Rincon vs Francesco Maestrelli

Hugo Grenier vs (4) Nishesh Basavareddy

(8) Moez Echargui vs Edas Butvilas

Qualifier vs (NG) Arthur Gea

(Alt) Stefano Travaglia vs Luca Van Assche

Qualifier vs (2) Vit Kopriva

Challenger 125 Olbia – Tabellone Qualificazione – hard

Clement Tabur [1] b Daniel Frasconi [WC]

Maks Kasnikowski [10] b Filip Pieczonka

Tom Paris [2] b Leo Raquillet

Matthew William Donald [12] b Alexander Donski

Daniil Glinka [3] [ALT] b Aleksandr Braynin

Enrico Dalla Valle [8] b Trey Hilderbrand

Christoph Negritu [4] b Leonardo Mazzucchielli [WC]

Michele Ribecai [9] b Michael Vrbensky

Norbert Gombos [5] b Matteo Mura [WC]

Arthur Reymond [11] b Cleeve Harper [ALT]

Federico Arnaboldi [6] b Alessandro Spadola [WC]

Lorenzo Carboni [7] b Samir Hamza Reguig

Court 1 – ore 10:00

Cleeve Harper vs Arthur Reymond

Tom Paris vs Leo Raquillet

Trey Hilderbrand vs Enrico Dalla Valle

Federico Arnaboldi vs Alessandro Spadola

Court 2 – ore 10:00

Filip Pieczonka vs Maks Kasnikowski

Alexander Donski vs Matthew William Donald

Daniil Glinka vs Aleksandr Braynin

Michael Vrbensky vs Michele Ribecai