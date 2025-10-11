WTA 500 Ningbo: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini n.2 del seeding con un bye all’esordio
WTA 500 Ningbo – Tabellone Principale – hard
(1) Mirra Andreeva vs Bye
Emma Raducanu vs (WC) Lin Zhu
Marketa Vondrousova vs Karolina Muchova
(WC) Xiyu Wang vs (7) Diana Shnaider
(4) Ekaterina Alexandrova vs Bye
(WC) Yue Yuan vs Xinyu Wang
Sofia Kenin vs McCartney Kessler
Qualifier vs (8) Liudmila Samsonova
(5) Clara Tauson vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Victoria Mboko vs Dayana Yastremska
Bye vs (3) Elena Rybakina
(6) Belinda Bencic vs Magda Linette
Qualifier vs Qualifier
(WC) Shuai Zhang vs Veronika Kudermetova
Bye vs (2) Jasmine Paolini
TAG: Jasmine Paolini, WTA 500 Ningbo, WTA 500 Ningbo 2025
7 commenti
è l’ultimo torneo o ce ne sono altri?
MUCHOVA
PAOLINI
ALEXANDROVA
RYBAKINA
RADUCANU
SAMSONOVA
TAUSON
BENCIC
Se Jas fa semifinale, Rybakina non può superarla neanche vincendo il torneo, resterebbe dietro di 20 punti
Rybakina
Andreeva
Alexandrova
Paolini
Vondrousova
Kenin
Tauson
Q
RYBAKINA
ALEXANDROVA
ANDREEVA
PAOLINI
VONDROUSOVA
SAMSONOVA
TAUSON
LINETTE
tabellone vergognoso per rybakina. speriamo che raducanu possa fermare andreeva
Potenziale semifinale con Rybakina che potrebbe essere decisiva in ottica Finals