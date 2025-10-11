WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Ningbo: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini n.2 del seeding con un bye all’esordio

11/10/2025 16:02 7 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 500 Ningbo – Tabellone Principale – hard
(1) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Emma Raducanu GBR vs (WC) Lin Zhu CHN
Marketa Vondrousova CZE vs Karolina Muchova CZE
(WC) Xiyu Wang CHN vs (7) Diana Shnaider RUS

(4) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
(WC) Yue Yuan CHN vs Xinyu Wang CHN
Sofia Kenin USA vs McCartney Kessler USA
Qualifier vs (8) Liudmila Samsonova RUS

(5) Clara Tauson DEN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Victoria Mboko CAN vs Dayana Yastremska UKR
Bye vs (3) Elena Rybakina KAZ

(6) Belinda Bencic SUI vs Magda Linette POL
Qualifier vs Qualifier
(WC) Shuai Zhang CHN vs Veronika Kudermetova RUS
Bye vs (2) Jasmine Paolini ITA

7 commenti

brunodalla 11-10-2025 17:11

Potenziale semifinale con Rybakina che potrebbe essere decisiva in ottica Finals

Se Jas fa semifinale, Rybakina non può superarla neanche vincendo il torneo, resterebbe dietro di 20 punti

è l’ultimo torneo o ce ne sono altri?

 7
brunodalla 11-10-2025 17:10

MUCHOVA

PAOLINI

ALEXANDROVA
RYBAKINA

RADUCANU
SAMSONOVA
TAUSON
BENCIC

 6
JOA20 (Guest) 11-10-2025 17:09

Potenziale semifinale con Rybakina che potrebbe essere decisiva in ottica Finals

Se Jas fa semifinale, Rybakina non può superarla neanche vincendo il torneo, resterebbe dietro di 20 punti

 5
miky85 11-10-2025 16:44

Rybakina

Andreeva

Alexandrova
Paolini

Vondrousova
Kenin
Tauson
Q

 4
kaishaku 11-10-2025 16:33

RYBAKINA

ALEXANDROVA

ANDREEVA
PAOLINI

VONDROUSOVA
SAMSONOVA
TAUSON
LINETTE

 3
Giallo Naso (Guest) 11-10-2025 16:26

tabellone vergognoso per rybakina. speriamo che raducanu possa fermare andreeva

 2
JOA20 (Guest) 11-10-2025 16:24

Potenziale semifinale con Rybakina che potrebbe essere decisiva in ottica Finals

 1
