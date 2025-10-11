ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone Principale. Presenze di Berrettini e Sonego che sono nello stesso spot di tabellone
ATP 250 Stoccolma – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Holger Rune vs Bye
Jesper de Jong vs Marton Fucsovics
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry
Miomir Kecmanovic vs (6) Alexandre Muller
(4) Ugo Humbert vs Bye
Matteo Berrettini vs Qualifier
Qualifier vs Lorenzo Sonego
Aleksandar Kovacevic vs (8) Camilo Ugo Carabelli
(5) Tallon Griekspoor vs Jacob Fearnley
(WC) Elias Ymer vs (WC) Mikael Ymer
(WC) Leo Borg vs (PR) Sebastian Ofner
Bye vs (3) Denis Shapovalov
(7) Alexei Popyrin vs Sebastian Korda
Kamil Majchrzak vs Qualifier
(NG) Nicolai Budkov Kjaer vs Marin Cilic
Bye vs (2) Casper Ruud
TAG: ATP 250 Stoccolma, ATP 250 Stoccolma 2025, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini
hai il 50% di probabilità
Sta' a vedere che Zeppieri se si qualifica viene sorteggiato contro un connazionale
Forza Berretto. Riscattiamoci!
