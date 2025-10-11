Due azzurri nel Md ATP, Copertina

ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone Principale. Presenze di Berrettini e Sonego che sono nello stesso spot di tabellone

11/10/2025 15:34 9 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
SWE ATP 250 Stoccolma – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Holger Rune DEN vs Bye
Jesper de Jong NED vs Marton Fucsovics HUN
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Miomir Kecmanovic SRB vs (6) Alexandre Muller FRA

(4) Ugo Humbert FRA vs Bye
Matteo Berrettini ITA vs Qualifier
Qualifier vs Lorenzo Sonego ITA
Aleksandar Kovacevic USA vs (8) Camilo Ugo Carabelli ARG

(5) Tallon Griekspoor NED vs Jacob Fearnley GBR
(WC) Elias Ymer SWE vs (WC) Mikael Ymer SWE
(WC) Leo Borg SWE vs (PR) Sebastian Ofner AUT
Bye vs (3) Denis Shapovalov CAN

(7) Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA
Kamil Majchrzak POL vs Qualifier
(NG) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Marin Cilic CRO
Bye vs (2) Casper Ruud NOR

9 commenti. Lasciane uno!

Lore_LjubO 11-10-2025 17:06

Griekspoor

Humbert

Rune
Ruud

Kecmanovic
Sonego
Shapovalov
Korda

 9
9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 11-10-2025 16:52

RUNE

GRIEKSPOOR

BERRETTINI
RUUD

KECMANOVIC
SONEGO
SHAPOVALOV
KORDA

 8
8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 11-10-2025 16:36

Rune

Shapovalov

Humbert
Ruud

Kecmanovic
Sonego
Griekspoor
Majchrzak

 7
7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 11-10-2025 16:23

SHAPOVALOV

BERRETTINI

RUNE
RUUD

MULLER
SONEGO
GRIEKSPOOR
KORDA

 6
6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 11-10-2025 16:09

Scritto da JOA20
Sta’ a vedere che Zeppieri se si qualifica viene sorteggiato contro un connazionale

hai il 50% di probabilità

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 11-10-2025 16:08

Rune

Griekspoor

Humbert
Ruud

Muller
Sonego
Shapovalov
Popyrin

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 11-10-2025 15:51

Sta’ a vedere che Zeppieri se si qualifica viene sorteggiato contro un connazionale

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 11-10-2025 15:43

Forza Berretto. Riscattiamoci!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 11-10-2025 15:42

RUNE

RUUD

BERRETTINI
GRIEKSPOOR

MULLER
SONEGO
SHAPOVALOV
POPYRIN

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!