Challenger 75 Shenzhen (Futian): Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Nelle quali c’è Jacopo Vasami

11/10/2025 15:04 7 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
CHN Challenger 75 Shenzhen (Futian) – Tabellone Principale – hard
(1) Henrique Rocha POR vs Qualifier
Qualifier vs Khumoyun Sultanov UZB
Pavel Kotov RUS vs (WC) Tianhui Zhang CHN
(WC) Jie Cui CHN vs (5) James McCabe AUS

(4) Jason Kubler AUS vs Fajing Sun CHN
Hyeon Chung KOR vs (WC) Rigele Te CHN
Yi Zhou CHN vs Qualifier
Qualifier vs (7) Yuta Shimizu JPN

(8) Rio Noguchi JPN vs Kaichi Uchida JPN
Kasidit Samrej THA vs (PR) Jason Jung TPE
Omar Jasika AUS vs Yasutaka Uchiyama JPN
Qualifier vs (3) Kyrian Jacquet FRA

(6) Sho Shimabukuro JPN vs Petr Bar Biryukov RUS
Qualifier vs Arthur Weber FRA
(JR) Naoya Honda JPN vs Frederico Ferreira Silva POR
Lloyd Harris RSA vs (2) Harold Mayot FRA

CHN Challenger 75 Shenzhen (Futian) – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Luca Castelnuovo SUI vs Duckhee Lee KOR
Yaojie Zeng CHN vs (11) Sidharth Rawat IND

(2) Tsung-Hao Huang TPE vs (WC) Xing Dao Chen CHN
(Alt) Xiaofei Wang CHN vs (10) Linang Xiao CHN

(3) Egor Agafonov RUS vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
S D Prajwal Dev IND vs (8) Yuta Kikuchi JPN

(4) Dominik Palan CZE vs (WC) Aoran Wang CHN
Mikalai Haliak BLR vs (12) Koki Matsuda JPN

(5) Sergey Fomin UZB vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA
(WC) Zhenxiong Dong CHN vs (7) Evan Zhu USA

(6) Maxim Zhukov RUS vs (WC) Hanyi Liu CHN
Ye Cong Mo CHN vs (9) Jacopo Vasami ITA

Center Court – ore 04:00
S D Prajwal Dev IND vs Yuta Kikuchi JPN
Egor Agafonov RUS vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Tsung-Hao Huang TPE vs Xing Dao Chen CHN
Mikalai Haliak BLR vs Koki Matsuda JPN

Covered Court 2 – ore 04:00
Zhenxiong Dong CHN vs Evan Zhu USA
Yaojie Zeng CHN vs Sidharth Rawat IND
Xiaofei Wang CHN vs Linang Xiao CHN
Dominik Palan CZE vs Aoran Wang CHN

Covered Court 4 – ore 04:00
Sergey Fomin UZB vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA
Luca Castelnuovo SUI vs Duckhee Lee KOR
Maxim Zhukov RUS vs Hanyi Liu CHN
Ye Cong Mo CHN vs Jacopo Vasami ITA

brunodalla 11-10-2025 17:06

HARRIS

MCCABE

SHIMIZU
JAQUET

Q
CHUNG
NOGUCHI
BAR

 7
miky85 11-10-2025 16:49

Shimabukuro

Kubler

Rocha
Jacquet

Kotov
Q
Samrej
Mayot

 6
kaishaku 11-10-2025 16:35

MAYOT

ROCHA

KUBLER
JACQUET

KOTOV
ZHOU
JUNG
SHIMABUKURO

 5
akgul num.1 11-10-2025 16:00

Zhou

Harris

Rocha
Jacquet

McCabe
Kubler
Noguchi
Shimabukuro

 4
patrick 11-10-2025 15:45

SHIMABUKURO

KOTOV

SHIMIZU
NOGUCHI

ROCHA
CHUNG
JASIKA
L HARRIS

 3
Donato 11-10-2025 15:15

Shimabukuro

Rocha

Kubler
Uchida

McCabe
Shimizu
Jasika
Mayot

 2
l Occhio di Sauron 11-10-2025 15:12

KOTOV

HARRIS

CHUNG
JASIKA

ROCHA
SHIMIZU
SAMREJ
SHIMABUKURO

 1
