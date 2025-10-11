Challenger 75 Shenzhen (Futian): Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Nelle quali c’è Jacopo Vasami
Challenger 75 Shenzhen (Futian) – Tabellone Principale – hard
(1) Henrique Rocha vs Qualifier
Qualifier vs Khumoyun Sultanov
Pavel Kotov vs (WC) Tianhui Zhang
(WC) Jie Cui vs (5) James McCabe
(4) Jason Kubler vs Fajing Sun
Hyeon Chung vs (WC) Rigele Te
Yi Zhou vs Qualifier
Qualifier vs (7) Yuta Shimizu
(8) Rio Noguchi vs Kaichi Uchida
Kasidit Samrej vs (PR) Jason Jung
Omar Jasika vs Yasutaka Uchiyama
Qualifier vs (3) Kyrian Jacquet
(6) Sho Shimabukuro vs Petr Bar Biryukov
Qualifier vs Arthur Weber
(JR) Naoya Honda vs Frederico Ferreira Silva
Lloyd Harris vs (2) Harold Mayot
Challenger 75 Shenzhen (Futian) – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Luca Castelnuovo vs Duckhee Lee
Yaojie Zeng vs (11) Sidharth Rawat
(2) Tsung-Hao Huang vs (WC) Xing Dao Chen
(Alt) Xiaofei Wang vs (10) Linang Xiao
(3) Egor Agafonov vs Mitsuki Wei Kang Leong
S D Prajwal Dev vs (8) Yuta Kikuchi
(4) Dominik Palan vs (WC) Aoran Wang
Mikalai Haliak vs (12) Koki Matsuda
(5) Sergey Fomin vs Wishaya Trongcharoenchaikul
(WC) Zhenxiong Dong vs (7) Evan Zhu
(6) Maxim Zhukov vs (WC) Hanyi Liu
Ye Cong Mo vs (9) Jacopo Vasami
Center Court – ore 04:00
S D Prajwal Dev vs Yuta Kikuchi
Egor Agafonov vs Mitsuki Wei Kang Leong
Tsung-Hao Huang vs Xing Dao Chen
Mikalai Haliak vs Koki Matsuda
Covered Court 2 – ore 04:00
Zhenxiong Dong vs Evan Zhu
Yaojie Zeng vs Sidharth Rawat
Xiaofei Wang vs Linang Xiao
Dominik Palan vs Aoran Wang
Covered Court 4 – ore 04:00
Sergey Fomin vs Wishaya Trongcharoenchaikul
Luca Castelnuovo vs Duckhee Lee
Maxim Zhukov vs Hanyi Liu
Ye Cong Mo vs Jacopo Vasami
