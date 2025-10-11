Da Shanghai ATP, Copertina, Generica

Djokovic, conferenza surreale a Shanghai: poche parole e tanti elogi dopo il ko con Vacherot

11/10/2025 13:09 14 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
È durata appena pochi minuti la conferenza stampa di Novak Djokovic dopo la sorprendente sconfitta contro Valentin Vacherot (6-3, 6-4) nelle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025. Un incontro che ha lasciato il serbo visibilmente provato, sia fisicamente che mentalmente, al termine di una delle sue giornate più difficili in campo.

Solo elogi per Vacherot
Djokovic ha aperto il suo brevissimo intervento con parole di grande rispetto nei confronti dell’avversario, autore di una prestazione memorabile:
“Voglio congratularmi con Valentin per aver raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000. Partendo dalle qualificazioni, è una storia incredibile. Gli ho detto a rete che ha disputato un torneo straordinario: il suo atteggiamento è stato eccellente, e anche il suo gioco è stato fantastico. Il giocatore migliore ha vinto oggi.”
Un tono pacato, quasi rassegnato, quello del 38enne serbo, che ha voluto rendere merito a un avversario capace di approfittare delle sue difficoltà fisiche senza mai perdere lucidità.

Silenzio sulle condizioni fisiche
Alla domanda successiva, in cui un giornalista gli ha chiesto di parlare del suo stato fisico dopo i problemi all’anca sinistra accusati durante la partita, Djokovic ha sorpreso tutti con una risposta secca e gelida:
“No. Prossima domanda, per favore.”

Due sole parole, pronunciate con lo sguardo basso, prima di interrompere di fatto la conferenza stampa. Nessuna spiegazione, nessun dettaglio sulle sue condizioni o sui piani per la prossima settimana, in cui è previsto un torneo esibizione in Arabia Saudita.



Francesco Paolo Villarico

14 commenti. Lasciane uno!

Nicola (Guest) 11-10-2025 14:29

Scritto da marco

Scritto da Nicola

Scritto da ospite1
Penso che chiuderà l’anno qui.

Ma io direi anche la carriera,al massimo farà un ultimo Australian Open,d’altronde ufficiosamente Federer a chiuso a Wimbledon e Nadal al Roland Garros alle Olimpiadi

Vorrei solo farvi notare che Djokovic è il n. 3 della race.

E tra 3 mesi quando inizierà la nuova stagione non sarà più giovane di adesso …andrà sempre peggio per la condizione fisica

 14
marco (Guest) 11-10-2025 14:26

Scritto da Nicola

Scritto da ospite1
Penso che chiuderà l’anno qui.

Ma io direi anche la carriera,al massimo farà un ultimo Australian Open,d’altronde ufficiosamente Federer a chiuso a Wimbledon e Nadal al Roland Garros alle Olimpiadi

Vorrei solo farvi notare che Djokovic è il n. 3 della race.

 13
antoniov 11-10-2025 14:21

Scritto da dyoker
credo che si renda conto di quello che ho scritto poco fa:
le partite di djokovic si concentrino a prendersela più con la sua panchina e sul suo auto convincersi che sia infortunato, mi dispiace dirlo è entrato in un brutto vortice……

Sorvolando sui teatrini che instaura notoriamente con quelli della sua panchina, da suo non sostenitore, oggi più che autoconvincimento di star male … stava effettivamente male … secondo il mio opinabile pensiero … essendo già provato dagli sforzi affrontati nei precedenti combattuti matches, sennò avrebbe vinto.

 12
Krik Kroc 11-10-2025 14:21

Scritto da ospite1
Penso che chiuderà l’anno qui.

Non vedo che rinunci a Siz King

 11
Francesco Cancellotti (Guest) 11-10-2025 14:19

In difesa di Nole: si è presentato in conferenza stampa e ha fatto i complimenti all’avversario da gran signore. Surreali sono le dichiarazioni di quelli che prendono scuse perché non possono ammettere che l’avversario possa essere più forte, almeno quel giorno

2. Riflessione meno positiva- ero rimasto sorpreso da Nole quando ha detto che nei tornei 2 su tre poteva battere Sinner e Alcaraz. Vacherot ha fatto un grandissimo torneo ma certo non è Sinner o Alcaraz

 10
+1: il capitano
il capitano 11-10-2025 14:17

E anche il grande Nole sta chiudendo la carriera e presto raggiungerà gli altri due soci. Anzi, uno è già li a Shangai a raccogliere ancora palanche. Stasera probabilmente si troveranno al pub per ricordare i vecchi tempi. Stasera grande Nole ti consolerà e ti offrirà da bere Re Roger!!

 9
Nicola (Guest) 11-10-2025 14:01

Scritto da ospite1
Penso che chiuderà l’anno qui.

Ma io direi anche la carriera,al massimo farà un ultimo Australian Open,d’altronde ufficiosamente Federer a chiuso a Wimbledon e Nadal al Roland Garros alle Olimpiadi

 8
marcauro 11-10-2025 13:54

Penso che sia vicino il momento tanto temuto…

 7
Losvizzero 11-10-2025 13:35

Strano forte, come se fosse oltraggioso e svilente avere un problema fisico. Quando si pensa stia rinsavendo non perde mai occasione per far ricredere

 6
-1: Detuqueridapresencia
Raul Ramirez 11-10-2025 13:34

Più che a metà del Sunset Boulevard.

 5
+1: il capitano, marcauro
Peter (Guest) 11-10-2025 13:31

Da Gran Canaria.
Nonostante tutti i suoi problemi dovuti ai 38 anni,il suo dovere Nole lo ha fatto fino in fondo.

 4
dyoker 11-10-2025 13:22

credo che si renda conto di quello che ho scritto poco fa:

le partite di djokovic si concentrino a prendersela più con la sua panchina e sul suo auto convincersi che sia infortunato, mi dispiace dirlo è entrato in un brutto vortice……

 3
I love tennis (Guest) 11-10-2025 13:21

Probabilmente non ha voluto rispondere sui problemi fisici perché si è giustamente rotto i maroni anche dei fenomeni che lo accusano pure sui social di fingere gli infortuni. Ne ha le scatole piene sicuramente.Anche qui succede ma meglio sorvolare.

 2
+1: giallu
ospite1 (Guest) 11-10-2025 13:15

Penso che chiuderà l’anno qui.

 1
