ATP 250 Almaty: Il Tabellone Principale. Cobolli e Darderi già al secondo turno. Ostacolo magiaro per Luca Nardi
ATP 250 Almaty – Tabellone Principale – hard indoor
(1) Karen Khachanov vs Bye
Jan-Lennard Struff vs Mackenzie McDonald
Laslo Djere vs Alexander Shevchenko
Qualifier vs (8) Corentin Moutet
(4) Luciano Darderi vs Bye
Arthur Cazaux vs Shintaro Mochizuki
Aleksandar Vukic vs Qualifier
(WC) Beibit Zhukayev vs (6) Alex Michelsen
(7) Gabriel Diallo vs (WC) Amir Omarkhanov
Qualifier vs Qualifier
Nicolas Jarry vs (WC) Timofey Skatov
Bye vs (3) Flavio Cobolli
(5) Brandon Nakashima vs Hamad Medjedovic
Fabian Marozsan vs Luca Nardi
Tristan Schoolkate vs Adam Walton
Bye vs (2) Daniil Medvedev
TAG: ATP 250 Almaty, ATP 250 Almaty 2025, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Luciano Darderi
7 commenti
Dovesse vincere Shanghai, non sarebbe poi così lontano dal qualificarsi per le Finals e quindi ci sta che vada a caccia di punti. Lui e FAA sono ancora in piena corsa; considerando l’assenza certa di Draper e quella probabile di Djokovic, si giocano l’ultimo posto disponibile. Sempre sperando che Musetti metta in cascina quel pugno di punti, che lo metterebbe al sicuro da un doppia rimonta ai suoi danni. Credo che, alla fine, possano bastare 3600-3700 punti e Musetti ce li ha ha portata di mano.
Buoni spot per tutti e tre . Continuo a non condividere , anzi ad essere contrario ai bye.
Medvedev?!?
Bah!