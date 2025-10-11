Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Almaty: Il Tabellone Principale. Cobolli e Darderi già al secondo turno. Ostacolo magiaro per Luca Nardi

11/10/2025 13:05 7 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

KAZ ATP 250 Almaty – Tabellone Principale – hard indoor
(1) Karen Khachanov RUS vs Bye
Jan-Lennard Struff GER vs Mackenzie McDonald USA
Laslo Djere SRB vs Alexander Shevchenko KAZ
Qualifier vs (8) Corentin Moutet FRA

(4) Luciano Darderi ITA vs Bye
Arthur Cazaux FRA vs Shintaro Mochizuki JPN
Aleksandar Vukic AUS vs Qualifier
(WC) Beibit Zhukayev KAZ vs (6) Alex Michelsen USA

(7) Gabriel Diallo CAN vs (WC) Amir Omarkhanov KAZ
Qualifier vs Qualifier
Nicolas Jarry CHI vs (WC) Timofey Skatov KAZ
Bye vs (3) Flavio Cobolli ITA

(5) Brandon Nakashima USA vs Hamad Medjedovic SRB
Fabian Marozsan HUN vs Luca Nardi ITA
Tristan Schoolkate AUS vs Adam Walton AUS
Bye vs (2) Daniil Medvedev RUS

TAG: , , , ,

7 commenti

Leftwing13 11-10-2025 13:54

Scritto da OspiteSgradito
Medvedev?!?
Bah!

Scritto da OspiteSgradito
Medvedev?!?
Bah!

Dovesse vincere Shanghai, non sarebbe poi così lontano dal qualificarsi per le Finals e quindi ci sta che vada a caccia di punti. Lui e FAA sono ancora in piena corsa; considerando l’assenza certa di Draper e quella probabile di Djokovic, si giocano l’ultimo posto disponibile. Sempre sperando che Musetti metta in cascina quel pugno di punti, che lo metterebbe al sicuro da un doppia rimonta ai suoi danni. Credo che, alla fine, possano bastare 3600-3700 punti e Musetti ce li ha ha portata di mano.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 11-10-2025 13:24

motet

diallo

darderi
nakashima

khachanov
michelsen
cobolli
schoolkate

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 11-10-2025 13:21

Khachanov

Cobolli

Darderi
Marozsan

Shevchenko
Vukic
Q
Walton

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JCVD 11-10-2025 12:41

Diallo

Michelsen

Khachanov
Nakashima

Moutet
Darderi
Cobolli
Medvedev

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 11-10-2025 12:39

KHACHANOV

COBOLLI

DARDERI
NAKASHIMA

MOUTET
MICHELSEN
DIALLO
MEDVEDEV

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 11-10-2025 12:21

Buoni spot per tutti e tre . Continuo a non condividere , anzi ad essere contrario ai bye.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GOAT Bublik
OspiteSgradito (Guest) 11-10-2025 12:02

Medvedev?!?
Bah!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!