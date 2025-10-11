Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 250 Osaka: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Elisabetta Cocciaretto

11/10/2025 10:24 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
JPN WTA 250 Osaka – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tereza Valentova CZE vs Alina Charaeva RUS
(WC) Sara Saito JPN vs (10) Greet Minnen BEL

(2) Varvara Gracheva FRA vs Himeno Sakatsume JPN
Dominika Salkova CZE vs (8) Elena-Gabriela Ruse ROU

(3) Caty McNally USA vs Claire Liu USA
(WC) Ena Koike JPN vs (12) Joanna Garland TPE

(4) Kimberly Birrell AUS vs Mai Hontama JPN
(WC) Hayu Kinoshita JPN vs (7) Katie Volynets USA

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Maddison Inglis AUS
Astra Sharma AUS vs (9) Kaja Juvan SLO

(6) Dalma Galfi HUN vs Kyoka Okamura JPN
(WC) Mei Yamaguchi JPN vs (11) Taylor Townsend USA

