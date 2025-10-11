WTA 250 Osaka: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Osaka – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tereza Valentova vs Alina Charaeva
(WC) Sara Saito vs (10) Greet Minnen
(2) Varvara Gracheva vs Himeno Sakatsume
Dominika Salkova vs (8) Elena-Gabriela Ruse
(3) Caty McNally vs Claire Liu
(WC) Ena Koike vs (12) Joanna Garland
(4) Kimberly Birrell vs Mai Hontama
(WC) Hayu Kinoshita vs (7) Katie Volynets
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Maddison Inglis
Astra Sharma vs (9) Kaja Juvan
(6) Dalma Galfi vs Kyoka Okamura
(WC) Mei Yamaguchi vs (11) Taylor Townsend
