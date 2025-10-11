Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 11 Ottobre 2025
11/10/2025 08:35 3 commenti
W50 Heraklion 40000 – Semi-final
[9] Lisa Pigato vs [3] Selena Janicijevic ore 12:00
W35 Redding 30000 – Semi-final
[6] Akasha Urhobo vs Francesca Pace ore 00:00
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
😳
Francesca Pace e solo l’ultima delle ex speranze ad aver raggiunto i 20 anni,e il traguardo minimo richiesto top 300 era lontano, anche la sua scheda finisce automaticamente nella cartelletta amaranto insieme a tutte le altre per la quale per emergere avranno bisogno di Santa Lucia da Rimini.
Se non arrivi ad un traguardo così modesto dopo 2 anni di professionismo vuol dire che manca qualcosa, d’altronde già l’ultimo anno di juniores già te lo evidenzia, quando non c’è uno scatto.
Se questa foto è recente, credo che Pigato abbia bisogno di un nutrizionista e di un buon preparatore atletico