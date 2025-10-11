Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 11 Ottobre 2025

11/10/2025 08:35 3 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

GRE W50 Heraklion 40000 – Semi-final
[9] Lisa Pigato ITA vs [3] Selena Janicijevic FRA ore 12:00

ITF W50 Heraklion - 2025-10-05T00:00:00Z
Lisa Pigato
0
4
Selena Janicijevic
15
4
USA W35 Redding 30000 – Semi-final
[6] Akasha Urhobo USA vs Francesca Pace ITA ore 00:00

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Henry (Guest) 11-10-2025 09:27

😳

 3
Gaz (Guest) 11-10-2025 09:26

Francesca Pace e solo l’ultima delle ex speranze ad aver raggiunto i 20 anni,e il traguardo minimo richiesto top 300 era lontano, anche la sua scheda finisce automaticamente nella cartelletta amaranto insieme a tutte le altre per la quale per emergere avranno bisogno di Santa Lucia da Rimini.
Se non arrivi ad un traguardo così modesto dopo 2 anni di professionismo vuol dire che manca qualcosa, d’altronde già l’ultimo anno di juniores già te lo evidenzia, quando non c’è uno scatto.

 2
Federico (Guest) 11-10-2025 08:37

Se questa foto è recente, credo che Pigato abbia bisogno di un nutrizionista e di un buon preparatore atletico

 1
