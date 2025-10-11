Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Carlos Taberner nella foto
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Semifinali, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 13:00
Marcelo Demoliner
/ Orlando Luz
vs Inigo Cervantes
/ Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Henri Squire (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Taberner vs Luka Mikrut (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 12:00
Joran Vliegen
/ Jackson Withrow
vs Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Otto Virtanen (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Hugo Gaston (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 10:00
Ryan Peniston
vs Antoine Escoffier
ATP Hersonissos
Ryan Peniston [4]
40
3
Antoine Escoffier•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Escoffier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
R. Peniston
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 3-3
A. Escoffier
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Escoffier
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Kimmer Coppejans vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Inaki Montes-De La Torre vs David Poljak / Max Westphal (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta
17:00 — Juan Carlos Prado Angelo
vs Matias Soto
ATP Cali
Juan Carlos Prado Angelo
30
5
Matias Soto•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Carlos Prado Angelo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Soto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
3-5 → 4-5
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
M. Soto
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Soto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. Carlos Prado Angelo
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
2-1 → 2-2
M. Soto
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
J. Carlos Prado Angelo
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-0 → 2-0
17:00 — Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno
ATP Cali
Juan Pablo Varillas
0
4
3
Gonzalo Bueno•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
J. Pablo Varillas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pablo Varillas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
J. Pablo Varillas
3-3 → 4-3
J. Pablo Varillas
2-2 → 3-2
J. Pablo Varillas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Pablo Varillas
0-0 → 1-0
18:00 — Tomas Barrios Vera vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Semifinali, cemento
Indoor 1 – ore 08:00
Rithvik Choudary Bollipalli
/ Arjun Kadhe
vs Finn Reynolds
/ James Watt
ATP Jinan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [1]
5
6
Finn Reynolds / James Watt [3]
7
7
Vincitore: Reynolds / Watt
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-6 → 6-6
F. Reynolds / Watt
5-5 → 5-6
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
4-5 → 5-5
F. Reynolds / Watt
4-4 → 4-5
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 3-4
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-3 → 3-3
F. Reynolds / Watt
2-2 → 2-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
F. Reynolds / Watt
1-1 → 1-2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-1 → 1-1
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
F. Reynolds / Watt
5-5 → 5-6
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
4-5 → 5-5
F. Reynolds / Watt
4-4 → 4-5
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
3-4 → 4-4
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-3 → 3-3
F. Reynolds / Watt
2-2 → 2-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
1-2 → 2-2
F. Reynolds / Watt
0-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-1 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Arthur Cazaux vs Shintaro Mochizuki (Non prima 09:30)
ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
0
6
4
Shintaro Mochizuki [7]•
15
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cazaux
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-1 → 5-1
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Petr Bar Biryukov vs Mackenzie McDonald
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Semifinali, cemento
Grossman – Kennedy Court – ore 20:00
Spencer Johnson
/ Wally Thayne
vs Mats Rosenkranz
/ Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Spencer Johnson / Wally Thayne vs Mats Rosenkranz / Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Edward Winter (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Garrett Johns vs Jay Dylan Friend
Il match deve ancora iniziare
