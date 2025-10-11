Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Carlos Taberner nella foto
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 13:00
Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR
Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Henri Squire GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Luka Mikrut CRO (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 12:00
Joran Vliegen BEL / Jackson Withrow USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Hugo Gaston FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 10:00
Ryan Peniston GBR vs Antoine Escoffier FRA
ATP Hersonissos
Ryan Peniston [4]
40
3
Antoine Escoffier
30
3
Kimmer Coppejans BEL vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Inaki Montes-De La Torre ESP vs David Poljak CZE / Max Westphal FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

17:00 — Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Matias Soto CHI
ATP Cali
Juan Carlos Prado Angelo
30
5
Matias Soto
0
5
17:00 — Juan Pablo Varillas PER vs Gonzalo Bueno PER

ATP Cali
Juan Pablo Varillas
0
4
3
Gonzalo Bueno
0
6
2
18:00 — Tomas Barrios Vera CHI vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Semifinali, cemento

Indoor 1 – ore 08:00
Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL
ATP Jinan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [1]
5
6
Finn Reynolds / James Watt [3]
7
7
Vincitore: Reynolds / Watt
Arthur Cazaux FRA vs Shintaro Mochizuki JPN (Non prima 09:30)

ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
0
6
4
Shintaro Mochizuki [7]
15
1
0
Petr Bar Biryukov RUS vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Semifinali, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 20:00
Spencer Johnson USA / Wally Thayne USA vs Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER
Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Edward Winter AUS (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns USA vs Jay Dylan Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

