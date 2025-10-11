ATP 250 Stoccolma, Almaty e WTA 500 Ningbo: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Out Lucia Bronzetti in Cina. Zeppieri avanti nelle qualificazioni di Stoccolma, si ritira Gigante

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Dopo il WTA 1000 di Wuhan, il circuito femminile prosegue la sua tournée asiatica con l’Aux Ningbo Open 2025 (WTA 500 – montepremi 1.064.510 $), dove è stato sorteggiato il tabellone di qualificazione.
Unica italiana al via, Lucia Bronzetti (n. 74 del mondo e testa di serie n. 7), è uscita di scena all’esordio. La riminese classe 1998 è stata sconfitta dall’australiana Talia Gibson (n. 128) con il punteggio di 6-3, 7-6(6), nonostante sia stata a due punti dal forzare il terzo set, sul 5-5 nel tie-break della seconda frazione e dopo essere stata avanti per 4 a 3 e minibreak.
Per Bronzetti, un’occasione mancata in una parte di stagione dove cercava punti preziosi in ottica ranking e fiducia verso la chiusura dell’anno.
Il circuito ATP torna in Europa, con la tappa indoor del BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma (ATP 250 – montepremi €706.850). Due gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.
Zeppieri, testa di serie n.7, ha superato con autorità l’ucraino Vitaliy Sachko (n.209) con il punteggio di 6-2 6-4, centrando l’accesso al turno decisivo. Il laziale affronterà ora per la prima volta in carriera il tedesco Patrick Zahraj (n.243), che ha beneficiato del ritiro di Dino Prizmic.
Sfortunato invece Matteo Gigante (n.144 ATP), costretto al ritiro nel primo turno contro il norvegese Victor Durasovic (n.238) sul punteggio di 4-2 nel primo set in favore del tennista nordico.
ATP 250 Almaty – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata
vs Jakub Paul
ATP Almaty
Rinky Hijikata [2]
7
6
Jakub Paul
6
3
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
2*-0
ace
3-0*
ace
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
5-6 → 6-6
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
J. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Paul
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
James Duckworth vs Saba Purtseladze (Non prima 09:30)
ATP Almaty
James Duckworth [1]•
0
6
1
Saba Purtseladze
0
3
0
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Purtseladze
0-15
15-30
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Purtseladze
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
5-2 → 5-3
S. Purtseladze
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-2 → 4-2
S. Purtseladze
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Purtseladze
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
1-0 → 1-1
Mikhail Kukushkin vs Taro Daniel (non prima 13:30)
ATP Almaty
Mikhail Kukushkin
7
6
Taro Daniel [6]
6
1
Vincitore: Kukushkin
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
T. Daniel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Kukushkin
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
T. Daniel
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-40
40-40
ace
0-0 → 0-1
Denis Yevseyev vs Bernard Tomic (Non prima 14:00)
ATP Almaty
Denis Yevseyev
6
1
4
Bernard Tomic [8]
4
6
6
Vincitore: Tomic
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
B. Tomic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 5-3
B. Tomic
40-A
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
B. Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
0-0 → 0-1
COURT 1 – ore 08:00
Ilia Simakin vs Ugo Blanchet
ATP Almaty
Ilia Simakin
3
7
6
Ugo Blanchet [5]
6
6
7
Vincitore: Blanchet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
U. Blanchet
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
5-5 → 5-6
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-3 → 3-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
I. Simakin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
df
0-1 → 1-1
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
40-30
ace
5-5 → 6-5
U. Blanchet
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Blanchet
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
I. Simakin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
U. Blanchet
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
August Holmgren vs Titouan Droguet (Non prima 09:30)
ATP Almaty
August Holmgren
6
6
Titouan Droguet [7]
7
7
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
A. Holmgren
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Droguet
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
A. Holmgren
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Droguet
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
T. Droguet
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Holmgren
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Billy Harris vs Marko Topo (Non prima 11:00)
ATP Almaty
Billy Harris [4]
6
4
Marko Topo
7
6
Vincitore: Topo
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
0-15
df
15-15
15-30
40-30
4-5 → 4-6
B. Harris
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
B. Harris
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Topo
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
B. Harris
0-15
15-15
30-15
40-30
df
2-2 → 3-2
B. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
M. Topo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
M. Topo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Topo
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
B. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Topo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Topo
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Liam Draxl vs Marc-Andrea Huesler
ATP Almaty
Liam Draxl [3]•
40
4
6
2
Marc-Andrea Huesler
0
6
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Draxl
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Huesler
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-2 → 2-3
L. Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Draxl
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Draxl
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Huesler
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
L. Draxl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
M. Huesler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
M. Huesler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Huesler
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
ATP 250 Stoccolma – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:00
Rei Sakamoto
vs Mark Lajal
ATP Stockholm
Rei Sakamoto
1
4
Mark Lajal [6]
6
6
Vincitore: Lajal
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Lajal
0-15
0-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
M. Lajal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 1-3
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
M. Lajal
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Lajal
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-5 → 1-6
M. Lajal
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Sakamoto
15-0
15-15
df
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Lajal
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ethan Quinn vs Nikola Slavic
ATP Stockholm
Ethan Quinn [1]
6
6
Nikola Slavic
3
2
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Slavic
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
E. Quinn
0-15
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
3-2 → 4-2
N. Slavic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Slavic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
N. Slavic
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
N. Slavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Filip Misolic vs William Rejchtman Vinciguerra
ATP Stockholm
Filip Misolic [2]
6
6
6
William Rejchtman Vinciguerra
7
4
4
Vincitore: Misolic
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Misolic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
W. Rejchtman Vinciguerra
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Misolic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
W. Rejchtman Vinciguerra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-3 → 4-3
F. Misolic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
W. Rejchtman Vinciguerra
2-2 → 2-3
F. Misolic
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
1-2 → 2-2
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Misolic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
W. Rejchtman Vinciguerra
5-3 → 5-4
F. Misolic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
W. Rejchtman Vinciguerra
1-1 → 1-2
F. Misolic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2*-1
ace
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
W. Rejchtman Vinciguerra
6-5 → 6-6
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
W. Rejchtman Vinciguerra
4-3 → 4-4
W. Rejchtman Vinciguerra
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
W. Rejchtman Vinciguerra
2-1 → 2-2
W. Rejchtman Vinciguerra
1-0 → 1-1
Ignacio Buse vs Arthur Fery
ATP Stockholm
Ignacio Buse [3]•
30
2
Arthur Fery
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 11:00
Dino Prizmic vs Patrick Zahraj
ATP Stockholm
Dino Prizmic [4]•
30
6
2
Patrick Zahraj
30
1
3
Vincitore: Zahraj
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Zahraj
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
P. Zahraj
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-1 → 6-1
P. Zahraj
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-0 → 5-0
P. Zahraj
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
D. Prizmic
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Prizmic
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Vitaliy Sachko vs Giulio Zeppieri
ATP Stockholm
Vitaliy Sachko
2
4
Giulio Zeppieri [7]
6
6
Vincitore: Zeppieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
G. Zeppieri
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 1-3
G. Zeppieri
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
0-1 → 0-2
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-5 → 2-6
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
V. Sachko
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Viktor Durasovic vs Matteo Gigante
ATP Stockholm
Viktor Durasovic
A
4
Matteo Gigante [5]•
40
2
Vincitore: Durasovic
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gigante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
M. Gigante
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
V. Durasovic
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
2-1 → 2-2
V. Durasovic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
M. Gigante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Sascha Gueymard Wayenburg vs Jay Clarke
ATP Stockholm
Sascha Gueymard Wayenburg•
0
6
6
3
Jay Clarke [8]
0
3
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gueymard Wayenburg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Gueymard Wayenburg
1-3 → 2-3
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Gueymard Wayenburg
1-1 → 1-2
S. Gueymard Wayenburg
0-15
0-30
15-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
S. Gueymard Wayenburg
5-6 → 6-6
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Gueymard Wayenburg
4-5 → 5-5
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
S. Gueymard Wayenburg
3-2 → 4-2
S. Gueymard Wayenburg
2-1 → 3-1
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
S. Gueymard Wayenburg
1-0 → 2-0
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gueymard Wayenburg
5-3 → 6-3
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
S. Gueymard Wayenburg
4-2 → 5-2
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-1 → 4-2
S. Gueymard Wayenburg
4-0 → 4-1
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
S. Gueymard Wayenburg
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
WTA 500 Ningbo – 1º Turno Qualificazioni – Cemento
Center Court – ore 05:00
(2) Maya Joint
vs Ajla Tomljanovic
WTA Ningbo
Maya Joint [2]
6
2
4
Ajla Tomljanovic
4
6
6
Vincitore: Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Ajla Tomljanovic
4-3 → 4-4
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
3-2 → 3-3
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ajla Tomljanovic
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
5-4 → 6-4
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Ajla Tomljanovic
4-3 → 5-3
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(6) Polina Kudermetova vs Hanyu Guo
WTA Ningbo
Polina Kudermetova [6]•
0
2
3
0
Hanyu Guo
0
6
6
0
Vincitore: Guo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Polina Kudermetova
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Polina Kudermetova
1-1 → 2-1
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Polina Kudermetova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
2-4 → 2-5
Polina Kudermetova
2-2 → 2-3
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Hanyu Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) McCartney Kessler vs Tamara Korpatsch
WTA Ningbo
Yihan Qu
6
2
3
Tamara Korpatsch
2
6
6
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
3-5 → 3-6
Yihan Qu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Yihan Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Tamara Korpatsch
2-2 → 2-3
Tamara Korpatsch
2-0 → 2-1
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yihan Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Yihan Qu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Yihan Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Yihan Qu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yihan Qu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Tamara Korpatsch
5-1 → 5-2
Yihan Qu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Yihan Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Tamara Korpatsch
2-0 → 3-0
Yihan Qu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Laura Siegemund vs Saisai Zheng
WTA Ningbo
Yidi Yang•
0
6
6
0
Saisai Zheng
0
1
2
0
Vincitore: Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yidi Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Saisai Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Saisai Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Yidi Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Saisai Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Yidi Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Grandstand – ore 05:00
Meng-Yi Chen
vs (11) Kamilla Rakhimova
WTA Ningbo
Meng-Yi Chen
0
1
0
0
Kamilla Rakhimova [11]
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Meng-Yi Chen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
0-1 → 0-2
Meng-Yi Chen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
1-5 → 1-6
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Meng-Yi Chen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(3) Tatjana Maria vs Aliaksandra Sasnovich
WTA Ningbo
Tatjana Maria [3]
0
0
1
0
Aliaksandra Sasnovich
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
0-5 → 0-6
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Aliaksandra Sasnovich
0-1 → 0-2
Tatjana Maria
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Lilli Tagger vs (10) Camila Osorio
WTA Ningbo
Lilli Tagger
0
4
2
0
Camila Osorio [10]
0
6
6
0
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lilli Tagger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova vs (8) Zeynep Sonmez
WTA Ningbo
Linda Fruhvirtova•
0
4
1
0
Zeynep Sonmez [8]
0
6
6
0
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Linda Fruhvirtova
2-2 → 2-3
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 05:00
Viktoriya Tomova vs (9) Antonia Ruzic
WTA Ningbo
Viktoriya Tomova
6
6
1
Antonia Ruzic [9]
7
2
6
Vincitore: Ruzic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoriya Tomova
1-5 → 1-6
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-5 → 1-5
Viktoriya Tomova
0-4 → 0-5
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Viktoriya Tomova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Viktoriya Tomova
4-2 → 5-2
Viktoriya Tomova
2-2 → 3-2
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
1*-5
1*-6
6-6 → 6-7
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Viktoriya Tomova
5-4 → 5-5
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Viktoriya Tomova
2-3 → 2-4
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Talia Gibson vs (7) Lucia Bronzetti
WTA Ningbo
Talia Gibson
0
6
7
0
Lucia Bronzetti [7]•
0
3
6
0
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(5) Yulia Putintseva vs Katarzyna Kawa
WTA Ningbo
Yulia Putintseva [5]
0
6
6
0
Katarzyna Kawa•
0
0
3
0
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Yulia Putintseva
4-3 → 5-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Yulia Putintseva
3-2 → 3-3
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Yulia Putintseva
2-1 → 3-1
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Yulia Putintseva
3-0 → 4-0
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Yuliia Starodubtseva vs (12) Priscilla Hon
WTA Ningbo
Yuliia Starodubtseva•
0
7
6
0
Priscilla Hon [12]
0
6
1
0
Vincitore: Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Priscilla Hon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6-6 → 7-6
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Priscilla Hon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Yuliia Starodubtseva
2-3 → 3-3
Priscilla Hon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Priscilla Hon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Yuliia Starodubtseva
0-1 → 0-2
3 commenti
E tu cambia Fornitore..
9 vittorie 19 sconfitte la striscia negativa che certifica una crisi che ha portato la Gibson a vincere per la prima volta contro una top 100, credo.
Rischia di stare fuori dal Main Draw degli Australian Open una delle moschettiere che ha laureato l’Italia la squadra più forte al mondo.
BRONZETTI cambia allenatore!