Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Stoccolma, Almaty e WTA 500 Ningbo: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Out Lucia Bronzetti in Cina. In campo due azzurri a Stoccolma (LIVE)

11/10/2025 09:44 3 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

Dopo il WTA 1000 di Wuhan, il circuito femminile prosegue la sua tournée asiatica con l’Aux Ningbo Open 2025 (WTA 500 – montepremi 1.064.510 $), dove è stato sorteggiato il tabellone di qualificazione.
Unica italiana al via, Lucia Bronzetti (n. 74 del mondo e testa di serie n. 7), è uscita di scena all’esordio. La riminese classe 1998 è stata sconfitta dall’australiana Talia Gibson (n. 128) con il punteggio di 6-3, 7-6(6), nonostante sia stata a due punti dal forzare il terzo set, sul 5-5 nel tie-break della seconda frazione e dopo essere stata avanti per 4 a 3 e minibreak.
Per Bronzetti, un’occasione mancata in una parte di stagione dove cercava punti preziosi in ottica ranking e fiducia verso la chiusura dell’anno.

KAZ ATP 250 Almaty – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata AUS vs Jakub Paul SUI
ATP Almaty
Rinky Hijikata [2]
7
6
Jakub Paul
6
3
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 09:30)

ATP Almaty
James Duckworth [1]
0
6
1
Saba Purtseladze
0
3
0
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

Mikhail Kukushkin KAZ vs Taro Daniel JPN (non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Bernard Tomic AUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 08:00
Ilia Simakin RUS vs Ugo Blanchet FRA

ATP Almaty
Ilia Simakin
1
3
7
6
Ugo Blanchet [5]
2*
6
6
6
Mostra dettagli

August Holmgren DEN vs Titouan Droguet FRA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Marko Topo GER (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:00
Rei Sakamoto JPN vs Mark Lajal EST
Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Nikola Slavic SWE

Il match deve ancora iniziare

Filip Misolic AUT vs William Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Dino Prizmic CRO vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Matteo Gigante ITA

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 500 Ningbo – 1º Turno Qualificazioni – Cemento

Center Court – ore 05:00
(2) Maya Joint AUS vs Ajla Tomljanovic AUS
WTA Ningbo
Maya Joint [2]
6
2
4
Ajla Tomljanovic
4
6
6
Vincitore: Tomljanovic
Mostra dettagli

(6) Polina Kudermetova RUS vs Hanyu Guo CHN

WTA Ningbo
Polina Kudermetova [6]
0
2
3
0
Hanyu Guo
0
6
6
0
Vincitore: Guo
Mostra dettagli

(1) McCartney Kessler USA vs Tamara Korpatsch GER

WTA Ningbo
Yihan Qu
30
6
2
Tamara Korpatsch
30
2
5
Mostra dettagli

(4) Laura Siegemund GER vs Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 05:00
Meng-Yi Chen CHN vs (11) Kamilla Rakhimova RUS
WTA Ningbo
Meng-Yi Chen
0
1
0
0
Kamilla Rakhimova [11]
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Mostra dettagli

(3) Tatjana Maria GER vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Ningbo
Tatjana Maria [3]
0
0
1
0
Aliaksandra Sasnovich
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli

Lilli Tagger AUT vs (10) Camila Osorio COL

WTA Ningbo
Lilli Tagger
0
4
2
0
Camila Osorio [10]
0
6
6
0
Vincitore: Osorio
Mostra dettagli

Linda Fruhvirtova CZE vs (8) Zeynep Sonmez TUR

WTA Ningbo
Linda Fruhvirtova
0
4
1
0
Zeynep Sonmez [8]
0
6
6
0
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli



Court 6 – ore 05:00
Viktoriya Tomova BUL vs (9) Antonia Ruzic CRO

WTA Ningbo
Viktoriya Tomova
6
6
1
Antonia Ruzic [9]
7
2
6
Vincitore: Ruzic
Mostra dettagli

Talia Gibson AUS vs (7) Lucia Bronzetti ITA

WTA Ningbo
Talia Gibson
0
6
7
0
Lucia Bronzetti [7]
0
3
6
0
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Katarzyna Kawa POL

WTA Ningbo
Yulia Putintseva [5]
0
6
6
0
Katarzyna Kawa
0
0
3
0
Vincitore: Putintseva
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

3 commenti

SGT76 11-10-2025 10:37

Scritto da Betafasan
BRONZETTI cambia allenatore!

E tu cambia Fornitore..

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 11-10-2025 10:25

9 vittorie 19 sconfitte la striscia negativa che certifica una crisi che ha portato la Gibson a vincere per la prima volta contro una top 100, credo.
Rischia di stare fuori dal Main Draw degli Australian Open una delle moschettiere che ha laureato l’Italia la squadra più forte al mondo.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 11-10-2025 10:00

BRONZETTI cambia allenatore!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!