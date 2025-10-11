ATP 250 Stoccolma, Almaty e WTA 500 Ningbo: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Out Lucia Bronzetti in Cina. In campo due azzurri a Stoccolma (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Dopo il WTA 1000 di Wuhan, il circuito femminile prosegue la sua tournée asiatica con l’Aux Ningbo Open 2025 (WTA 500 – montepremi 1.064.510 $), dove è stato sorteggiato il tabellone di qualificazione.
Unica italiana al via, Lucia Bronzetti (n. 74 del mondo e testa di serie n. 7), è uscita di scena all’esordio. La riminese classe 1998 è stata sconfitta dall’australiana Talia Gibson (n. 128) con il punteggio di 6-3, 7-6(6), nonostante sia stata a due punti dal forzare il terzo set, sul 5-5 nel tie-break della seconda frazione e dopo essere stata avanti per 4 a 3 e minibreak.
Per Bronzetti, un’occasione mancata in una parte di stagione dove cercava punti preziosi in ottica ranking e fiducia verso la chiusura dell’anno.
3 commenti
E tu cambia Fornitore..
9 vittorie 19 sconfitte la striscia negativa che certifica una crisi che ha portato la Gibson a vincere per la prima volta contro una top 100, credo.
Rischia di stare fuori dal Main Draw degli Australian Open una delle moschettiere che ha laureato l’Italia la squadra più forte al mondo.
BRONZETTI cambia allenatore!