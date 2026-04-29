Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jannik Sinner nei quarti di finale (LIVE)

29/04/2026 09:28 16 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  29 Aprile 2026
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🎾  Programma del giorno — 29 Aprile
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ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Quarti di Finale Femminile
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Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Karolina Pliskova CZE vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs Linda Noskova CZE (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare






Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Luciano Darderi ITA / Stefanos Tsitsipas GRE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Su-Wei Hsieh TPE / Sofia Kenin USA vs Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 13:00
Tallon Griekspoor NED / Brandon Nakashima USA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

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16 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

enzo la barbera (Guest) 29-04-2026 09:33

Penso che l’avversario di oggi di Sinner, sarà il piú impegnativo dopo Alcaraz. Jodar è un “nuovo” particolarmente aggressivo, dotato di un fisico eccellente. Prevedo una gran battaglia come quella di ieri sera. enzo

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italo (Guest) 29-04-2026 09:28

Scritto da Junior
Oggi Quindi Jannik affrontera la sua versione acerba. Qualcosa tipo Jannik 2026 vs Jannik 2020/21
Non mi preoccuperei troppo del contesto ostile ( pubblico che sará inevitabilmente tutto dalla parte del giocatore di casa ). Sono situazioni che ha giá affrontato. Tipo nella finale del roland Garros dovevi francesi di ” emme ” erano tutti dalla parte di Alcaraz e cercavano di sabotare il nostro disturbanddolo.
Stavolta non si arriverá a tanto ma in ogni caso il primo obiettivo di Sinner è il Roland Garros.
Con un Alcaraz che salterá Roland Garros e probabilmente Wimbledon ( e se non non lo salta di sicuro non lo gioca al top ) Jannik ha giá la testa ai due slam europei

Concordo con la tua prima parte.
sembra proprio un Sinner 2026 contro Sinner 2020
Ad oggi non ci dovrebbe essere partita.. ma se lo spagnolo mette la stessa disciplina e volontà di migliorarsi dell’altoatesino nella sua crescita allora tra un paio d’anni saranno match combattutissimi

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Inox 29-04-2026 09:22

Scritto da Pikario Furioso
Solo io ho notato una certa difficolta’ di Jodar a rispondere di rovescio sul servizio in kick?

Sicuramente se ne saranno accorti anche nel team di Jannik

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Golden Shark 29-04-2026 09:20

Oggi a Madrid tempo così così … chissà se si giocherà indoor …

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enzo la barbera (Guest) 29-04-2026 09:17

@ Gaz (#4603128)

Una belva questa Baptiste. Ha il braccio pesantissimo, serve a 198 km ora. La ragazza esprime il tennis di oggi, tanta potenza, tecnica non necessariamente sopraffina. Non capisco perchè turi spesso fuori la lingua…

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Leprotto (Guest) 29-04-2026 09:14

Vince Sinner. Ma curioso di vedere come. L’imperatore Flavio dopo la vittoria sul visigoti, dovrà affrontare un nuovo barbaro in terra iberica. Poi potrà rientrare a Roma con l’alloro in testa,sulla sua biga tra due ali di folla esultanti. Ave a te! Imperatore

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+1: zaltiboy
toni (Guest) 29-04-2026 09:02

Scritto da Bagel
Visto il meteo c’é la possibilità che giochino indoor, o sbaglio? Nel senso, almeno il Manolo Santana dovrebbe avere il tetto se non ricordo male

Si ha il tetto, e anche l’Arantxa Sánchez ha il tetto.

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Pikario Furioso 29-04-2026 09:00

Solo io ho notato una certa difficolta’ di Jodar a rispondere di rovescio sul servizio in kick?

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Bagel 29-04-2026 08:54

Visto il meteo c’é la possibilità che giochino indoor, o sbaglio? Nel senso, almeno il Manolo Santana dovrebbe avere il tetto se non ricordo male

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Gaz (Guest) 29-04-2026 08:52

Sul 2-0 Sabalenka e servizio nel terzo mi sono detto “se battiste Brecca accendo la TV” è così è stato, ottima scelta, perché quello che ho visto è stato il set dell’anno, emozioni così per un match non le provavo da diverso tempo,tra scambi,colpi vincenti,giocate,le due tenniste che stavano vivendo anche loro molte emozioni tra euforia e disperazione,in un susseguirsi di colpi di scena che non starò a riprendere, avrei dovuto fare il commento minuto per minuto per fare capire ciò di cui faticavo a credere.
Vedere Sabalenka perdere è già una soddisfazione rarissima,con 6 match point…..

Io la butto lì dicendo che prende piede il pensiero di una finale Baptiste -Kostyuk , l’ucraina magari oggi perde ma è davanti gli occhi di tutti che al momento è la migliore in circolazione, ancora negli occhi come ha demolito Pegula.
Ci potrebbe essere semifinale per gli amanti di bellezza con Potapova, entrambe partono oggi favorite.

 7
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Inox 29-04-2026 08:49

Non capisco perché vi intestardite a guardare le quote? Specie nel tennis non ha proprio senso…

 6
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Carota Senior 29-04-2026 08:45

L’esplosione di Jodar (anche di Fils per la verità)ha salvato molto questo torneo che rischiava di essere vissuto come scontato.
Leggo le quote degli scommettitori e mi sembrano (come sempre) troppo indirizzate verso una vittoria di Jannik.
Per quello che ho visto in questo torneo Jodar è sicuramente temibile, ma Sinner ha più volte dimostrato di non temere chi lo sfida nel suo stile di gioco, vedremo.

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Paul Newman (Guest) 29-04-2026 08:45

@ Alex77 (#4603113)

Sinner vince facile….
Jodar potrebbe perdere anche da cecchinato…

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-1: JannikUberAlles, Carota Senior
Junior (Guest) 29-04-2026 08:44

Oggi Quindi Jannik affrontera la sua versione acerba. Qualcosa tipo Jannik 2026 vs Jannik 2020/21

Non mi preoccuperei troppo del contesto ostile ( pubblico che sará inevitabilmente tutto dalla parte del giocatore di casa ). Sono situazioni che ha giá affrontato. Tipo nella finale del roland Garros dovevi francesi di ” emme ” erano tutti dalla parte di Alcaraz e cercavano di sabotare il nostro disturbanddolo.
Stavolta non si arriverá a tanto ma in ogni caso il primo obiettivo di Sinner è il Roland Garros.

Con un Alcaraz che salterá Roland Garros e probabilmente Wimbledon ( e se non non lo salta di sicuro non lo gioca al top ) Jannik ha giá la testa ai due slam europei

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Alex77 (Guest) 29-04-2026 08:40

Partita molto interessante, ma so già quale sarà il “canovaccio” di sbandati, haters, troll vari, ovvero se vincerà Sinner sarà perché “logico, Jodar ha 5 anni in meno, ma tra poco…”, se vincerà lo spagnolo vorrà dire la fine per il rosso e l’inizio di un nuovo dominio

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+1: Inox, Pikario Furioso, omerjno, Cogi53
JannikUberAlles 29-04-2026 08:35

Sono davvero curioso di vedere la partita del futuro-#1 contro l’attuale-#1…

…il vantaggio di Jodar (oltre che il sostegno del pubblico) è quello di non aver “nulla” da perdere e “tutto” da guadagnare…

…farà come il suo “collega” (futuro-#1) Fonzie, sparando “a raffica” contro il povero Sinner???

Lo scopriremo presto!!!

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