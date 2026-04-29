Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jannik Sinner nei quarti di finale (LIVE)
Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Karolina Pliskova vs Anastasia Potapova
Jannik Sinner vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)
Marta Kostyuk vs Linda Noskova (Non prima 20:00)
Arthur Fils vs Jiri Lehecka (Non prima 21:30)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Ellen Perez / Demi Schuurs (Non prima 16:00)
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
Stadium 3 – ore 13:00
Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cabral / Joe Salisbury
Christian Harrison / Neal Skupski vs Andre Goransson / Evan King
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Penso che l’avversario di oggi di Sinner, sarà il piú impegnativo dopo Alcaraz. Jodar è un “nuovo” particolarmente aggressivo, dotato di un fisico eccellente. Prevedo una gran battaglia come quella di ieri sera. enzo
Concordo con la tua prima parte.
sembra proprio un Sinner 2026 contro Sinner 2020
Ad oggi non ci dovrebbe essere partita.. ma se lo spagnolo mette la stessa disciplina e volontà di migliorarsi dell’altoatesino nella sua crescita allora tra un paio d’anni saranno match combattutissimi
Sicuramente se ne saranno accorti anche nel team di Jannik
Oggi a Madrid tempo così così … chissà se si giocherà indoor …
@ Gaz (#4603128)
Una belva questa Baptiste. Ha il braccio pesantissimo, serve a 198 km ora. La ragazza esprime il tennis di oggi, tanta potenza, tecnica non necessariamente sopraffina. Non capisco perchè turi spesso fuori la lingua…
Vince Sinner. Ma curioso di vedere come. L’imperatore Flavio dopo la vittoria sul visigoti, dovrà affrontare un nuovo barbaro in terra iberica. Poi potrà rientrare a Roma con l’alloro in testa,sulla sua biga tra due ali di folla esultanti. Ave a te! Imperatore
Si ha il tetto, e anche l’Arantxa Sánchez ha il tetto.
Solo io ho notato una certa difficolta’ di Jodar a rispondere di rovescio sul servizio in kick?
Visto il meteo c’é la possibilità che giochino indoor, o sbaglio? Nel senso, almeno il Manolo Santana dovrebbe avere il tetto se non ricordo male
Sul 2-0 Sabalenka e servizio nel terzo mi sono detto “se battiste Brecca accendo la TV” è così è stato, ottima scelta, perché quello che ho visto è stato il set dell’anno, emozioni così per un match non le provavo da diverso tempo,tra scambi,colpi vincenti,giocate,le due tenniste che stavano vivendo anche loro molte emozioni tra euforia e disperazione,in un susseguirsi di colpi di scena che non starò a riprendere, avrei dovuto fare il commento minuto per minuto per fare capire ciò di cui faticavo a credere.
Vedere Sabalenka perdere è già una soddisfazione rarissima,con 6 match point…..
Io la butto lì dicendo che prende piede il pensiero di una finale Baptiste -Kostyuk , l’ucraina magari oggi perde ma è davanti gli occhi di tutti che al momento è la migliore in circolazione, ancora negli occhi come ha demolito Pegula.
Ci potrebbe essere semifinale per gli amanti di bellezza con Potapova, entrambe partono oggi favorite.
Non capisco perché vi intestardite a guardare le quote? Specie nel tennis non ha proprio senso…
L’esplosione di Jodar (anche di Fils per la verità)ha salvato molto questo torneo che rischiava di essere vissuto come scontato.
Leggo le quote degli scommettitori e mi sembrano (come sempre) troppo indirizzate verso una vittoria di Jannik.
Per quello che ho visto in questo torneo Jodar è sicuramente temibile, ma Sinner ha più volte dimostrato di non temere chi lo sfida nel suo stile di gioco, vedremo.
@ Alex77 (#4603113)
Sinner vince facile….
Jodar potrebbe perdere anche da cecchinato…
Oggi Quindi Jannik affrontera la sua versione acerba. Qualcosa tipo Jannik 2026 vs Jannik 2020/21
Non mi preoccuperei troppo del contesto ostile ( pubblico che sará inevitabilmente tutto dalla parte del giocatore di casa ). Sono situazioni che ha giá affrontato. Tipo nella finale del roland Garros dovevi francesi di ” emme ” erano tutti dalla parte di Alcaraz e cercavano di sabotare il nostro disturbanddolo.
Stavolta non si arriverá a tanto ma in ogni caso il primo obiettivo di Sinner è il Roland Garros.
Con un Alcaraz che salterá Roland Garros e probabilmente Wimbledon ( e se non non lo salta di sicuro non lo gioca al top ) Jannik ha giá la testa ai due slam europei
Partita molto interessante, ma so già quale sarà il “canovaccio” di sbandati, haters, troll vari, ovvero se vincerà Sinner sarà perché “logico, Jodar ha 5 anni in meno, ma tra poco…”, se vincerà lo spagnolo vorrà dire la fine per il rosso e l’inizio di un nuovo dominio
Sono davvero curioso di vedere la partita del futuro-#1 contro l’attuale-#1…
…il vantaggio di Jodar (oltre che il sostegno del pubblico) è quello di non aver “nulla” da perdere e “tutto” da guadagnare…
…farà come il suo “collega” (futuro-#1) Fonzie, sparando “a raffica” contro il povero Sinner???
Lo scopriremo presto!!!