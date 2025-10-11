ATP 250 Stoccolma, Almaty e WTA 500 Ningbo: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo tre azzurri (LIVE)
ATP 250 Almaty – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata vs Jakub Paul
James Duckworth vs Saba Purtseladze (Non prima 09:30)
Mikhail Kukushkin vs Taro Daniel (non prima 13:30)
Denis Yevseyev vs Bernard Tomic (Non prima 14:00)
COURT 1 – ore 08:00
Ilia Simakin vs Ugo Blanchet
August Holmgren vs Titouan Droguet (Non prima 09:30)
Billy Harris vs Marko Topo (Non prima 11:00)
Liam Draxl vs Marc-Andrea Huesler
ATP 250 Stoccolma – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:00
Rei Sakamoto vs Mark Lajal
Ethan Quinn vs Nikola Slavic
Filip Misolic vs William Rejchtman Vinciguerra
Ignacio Buse vs Arthur Fery
Court 1 – ore 11:00
Dino Prizmic vs Patrick Zahraj
Vitaliy Sachko vs Giulio Zeppieri
Viktor Durasovic vs Matteo Gigante
Sascha Gueymard Wayenburg vs Jay Clarke
WTA 500 Ningbo – 1º Turno Qualificazioni – Cemento
Center Court – ore 05:00
(2) Maya Joint vs Ajla Tomljanovic
(6) Polina Kudermetova vs Hanyu Guo
(1) McCartney Kessler vs Tamara Korpatsch
(4) Laura Siegemund vs Saisai Zheng
Grandstand – ore 05:00
Meng-Yi Chen vs (11) Kamilla Rakhimova
(3) Tatjana Maria vs Aliaksandra Sasnovich
Lilli Tagger vs (10) Camila Osorio
Linda Fruhvirtova vs (8) Zeynep Sonmez
Court 6 – ore 05:00
Viktoriya Tomova vs (9) Antonia Ruzic
Talia Gibson vs (7) Lucia Bronzetti
(5) Yulia Putintseva vs Katarzyna Kawa
Yuliia Starodubtseva vs (12) Priscilla Hon
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
