ATP 250 Stoccolma, Almaty e WTA 500 Ningbo: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo tre azzurri (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
KAZ ATP 250 Almaty – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata AUS vs Jakub Paul SUI
Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Taro Daniel JPN (non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Bernard Tomic AUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 08:00
Ilia Simakin RUS vs Ugo Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Titouan Droguet FRA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Marko Topo GER (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:00
Rei Sakamoto JPN vs Mark Lajal EST
Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Nikola Slavic SWE

Il match deve ancora iniziare

Filip Misolic AUT vs William Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Dino Prizmic CRO vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Matteo Gigante ITA

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 500 Ningbo – 1º Turno Qualificazioni – Cemento

Center Court – ore 05:00
(2) Maya Joint AUS vs Ajla Tomljanovic AUS
Il match deve ancora iniziare

(6) Polina Kudermetova RUS vs Hanyu Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) McCartney Kessler USA vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Laura Siegemund GER vs Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 05:00
Meng-Yi Chen CHN vs (11) Kamilla Rakhimova RUS
Il match deve ancora iniziare

(3) Tatjana Maria GER vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Lilli Tagger AUT vs (10) Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Linda Fruhvirtova CZE vs (8) Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 05:00
Viktoriya Tomova BUL vs (9) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs (7) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

