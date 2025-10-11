Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 11 Ottobre 2025. Zeppieri avanti nelle qualificazioni di Stoccolma, si ritira Gigante

11/10/2025 15:30 9 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

Il circuito ATP torna in Europa, con la tappa indoor del BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma (ATP 250 – montepremi €706.850). Due gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.
Zeppieri, testa di serie n.7, ha superato con autorità l’ucraino Vitaliy Sachko (n.209) con il punteggio di 6-2 6-4, centrando l’accesso al turno decisivo. Il laziale affronterà ora per la prima volta in carriera il tedesco Patrick Zahraj (n.243), che ha beneficiato del ritiro di Dino Prizmic.
Sfortunato invece Matteo Gigante (n.144 ATP), costretto al ritiro nel primo turno contro il norvegese Victor Durasovic (n.238) sul punteggio di 4-2 nel primo set in favore del tennista nordico.

CHN WTA 1000 Wuhan – hard
SF Gauff USA – Paolini ITA ore 11:00
WTA Wuhan
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Jasmine Paolini [7]
0
4
3
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli



SWE ATP 250 Stockholm – indoor hard
Q1 Sachko UKR – Zeppieri ITA 2° inc. ore 11
ATP Stockholm
Vitaliy Sachko
2
4
Giulio Zeppieri [7]
6
6
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli

Q1 Durasovic NOR – Gigante ITA 3° inc. ore 11

ATP Stockholm
Viktor Durasovic
A
4
Matteo Gigante [5]
40
2
Vincitore: Durasovic
Mostra dettagli



CHN WTA 500 Ningbo – hard
Q1 Gibson AUS – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 05:00

WTA Ningbo
Talia Gibson
0
6
7
0
Lucia Bronzetti [7]
0
3
6
0
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

TAG:

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

mattia saracino 11-10-2025 15:15

Bravo zeppieri.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 11-10-2025 12:19

Zeppieri turni non difficili (da challenger) con il ritiro di Prizmic .

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 11-10-2025 10:39

Certo che, duole dirlo , ma nei tornei che contano davvero oltre jasmine il nulla….. ma come mai??

 7
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Betafasan 11-10-2025 10:03

Se non cambia atteggiamento in campo Lucia uscirà presto dalle 100… A Rete un incubo e poche variazioni!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 11-10-2025 10:01

Bronzetti sempre peggio! Cambia allenatore in fretta!!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 11-10-2025 09:30

Scritto da no Sinner no Party
E poi non scrivete che senza Jannik non c’è nessun italiano da guardare nel weekend!
Ahahahah (°-°)

Non è tanto al venerdì o al sabato ma più alla domenica che si fa fatica ad arrivare. La mia non è una pretesa ma una constatazione. 😆

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 11-10-2025 09:29

Dopo la Paolini abbiamo una voragine pero’ tra le girls@ no Sinner no Party (#4496751)

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 11-10-2025 09:26

Purtroppo Lucia ha annullato solo un MP, il 2° le è stato fatale.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 11-10-2025 09:20

E poi non scrivete che senza Jannik non c’è nessun italiano da guardare nel weekend!

Ahahahah (°-°)

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia