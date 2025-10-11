Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 11 Ottobre 2025. Zeppieri avanti nelle qualificazioni di Stoccolma, si ritira Gigante

Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Il circuito ATP torna in Europa, con la tappa indoor del BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma (ATP 250 – montepremi €706.850). Due gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.
Zeppieri, testa di serie n.7, ha superato con autorità l’ucraino Vitaliy Sachko (n.209) con il punteggio di 6-2 6-4, centrando l’accesso al turno decisivo. Il laziale affronterà ora per la prima volta in carriera il tedesco Patrick Zahraj (n.243), che ha beneficiato del ritiro di Dino Prizmic.
Sfortunato invece Matteo Gigante (n.144 ATP), costretto al ritiro nel primo turno contro il norvegese Victor Durasovic (n.238) sul punteggio di 4-2 nel primo set in favore del tennista nordico.
WTA 1000 Wuhan – hard
SF Gauff
– Paolini ore 11:00
WTA Wuhan
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Jasmine Paolini [7]
0
4
3
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
ATP 250 Stockholm – indoor hard
Q1 Sachko
– Zeppieri 2° inc. ore 11
ATP Stockholm
Vitaliy Sachko
2
4
Giulio Zeppieri [7]
6
6
Vincitore: Zeppieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
G. Zeppieri
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 1-3
G. Zeppieri
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
0-1 → 0-2
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-5 → 2-6
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
V. Sachko
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Q1 Durasovic – Gigante 3° inc. ore 11
ATP Stockholm
Viktor Durasovic
A
4
Matteo Gigante [5]•
40
2
Vincitore: Durasovic
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gigante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
M. Gigante
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
V. Durasovic
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
2-1 → 2-2
V. Durasovic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
M. Gigante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
WTA 500 Ningbo – hard
Q1 Gibson – Bronzetti 2 incontro dalle 05:00
WTA Ningbo
Talia Gibson
0
6
7
0
Lucia Bronzetti [7]•
0
3
6
0
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Bravo zeppieri.
Zeppieri turni non difficili (da challenger) con il ritiro di Prizmic .
Certo che, duole dirlo , ma nei tornei che contano davvero oltre jasmine il nulla….. ma come mai??
Se non cambia atteggiamento in campo Lucia uscirà presto dalle 100… A Rete un incubo e poche variazioni!
Bronzetti sempre peggio! Cambia allenatore in fretta!!
Non è tanto al venerdì o al sabato ma più alla domenica che si fa fatica ad arrivare. La mia non è una pretesa ma una constatazione. 😆
Dopo la Paolini abbiamo una voragine pero’ tra le girls@ no Sinner no Party (#4496751)
Purtroppo Lucia ha annullato solo un MP, il 2° le è stato fatale.
E poi non scrivete che senza Jannik non c’è nessun italiano da guardare nel weekend!
Ahahahah (°-°)