Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 11 Ottobre 2025. Zeppieri avanti nelle qualificazioni di Stoccolma, si ritira Gigante

Il circuito ATP torna in Europa, con la tappa indoor del BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma (ATP 250 – montepremi €706.850). Due gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.

Zeppieri, testa di serie n.7, ha superato con autorità l’ucraino Vitaliy Sachko (n.209) con il punteggio di 6-2 6-4, centrando l’accesso al turno decisivo. Il laziale affronterà ora per la prima volta in carriera il tedesco Patrick Zahraj (n.243), che ha beneficiato del ritiro di Dino Prizmic.

Sfortunato invece Matteo Gigante (n.144 ATP), costretto al ritiro nel primo turno contro il norvegese Victor Durasovic (n.238) sul punteggio di 4-2 nel primo set in favore del tennista nordico.

WTA Wuhan Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 4 3 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Stockholm Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 2 4 Giulio Zeppieri [7] Giulio Zeppieri [7] 6 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Sachko 15-0 40-0 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 0-1 → 0-2 V. Sachko 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

SF Gauff– PaoliniQ1 Sachko– Zeppieri

Q1 Durasovic – Gigante 3° inc. ore 11



ATP Stockholm Viktor Durasovic Viktor Durasovic A 4 Matteo Gigante [5] • Matteo Gigante [5] 40 2 Vincitore: Durasovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 4-2 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 V. Durasovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 V. Durasovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA 500 Ningbo – hard

Q1 Gibson – Bronzetti 2 incontro dalle 05:00

