WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca – I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Pegula batte Sabalenka in una dura battaglia e conquista la finale a Wuhan: sarà derby con Gauff

Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images
Jessica Pegula ha conquistato una vittoria straordinaria al termine di una battaglia intensa e guadagnandosi un posto nella finale del WTA 1000 di Wuhan 2025. La statunitense, numero 6 del mondo, ha superato la numero uno Aryna Sabalenka con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(2) dopo 2 ore e 22 minuti di gioco intenso. Pegula, che firma così uno dei successi più importanti della sua carriera, affronterà in finale la connazionale Coco Gauff, in un atteso derby americano per il titolo.
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Semifinali, cemento
“Meglio la vittoria di ieri della sconfitta di oggi”, antico proverbio cinese
Eh?
Come scrivevo prima ho avuto l'impressione di una Paolini con le pile un po' scariche. Mi piacerebbe vedere le statistiche del servizio, mi sembravano in media più lenti di ieri, mai esplosivi.,Ma forse era la Gauff che rispondeva meglio della Swiatek di ieri. Sulla risposta al servizio arrrivava spesso in ritardo, sulle palle un po' corte non faceva il passo in avanti necessario. Ma ha comunque fatto molti bei punti nei turni di servizio della Gauff
Come scrivevo prima ho avuto l’impressione di una Paolini con le pile un po’ scariche. Mi piacerebbe vedere le statistiche del servizio, mi sembravano in media più lenti di ieri, mai esplosivi.,Ma forse era la Gauff che rispondeva meglio della Swiatek di ieri. Sulla risposta al servizio arrrivava spesso in ritardo, sulle palle un po’ corte non faceva il passo in avanti necessario. Ma ha comunque fatto molti bei punti nei turni di servizio della Gauff
Il servizio diventa un handicap invece di un vantaggio. Purtroppo la Errani in questo caso, non può esserle da esempio. In alcune partite femminili è così. Speri sempre che non sia la tua beniamina che debba battere. Grande Jasmine sempre e comunque
Non siamo quì a vendere aspirapolveri,fumo,ne tantomeno tappeti persiani,ne a giudicare le tenniste per comportamenti,simpatie,antipatie,gambe, fianchi,viso ecc…
C’è di base la passione per questo sport,questo gioco, ormai da tanti anni,e con queste basi non imbrattate nasce la competenza che ti porta poi anche a cercare di capire queste ragazze, perché il fattore psicologico è molto più determinante nel femminile,materia che amo,e così si riesce anche ad interpretarlo il più della volte,cosa che ti può portare anche qualche guadagno economico.
Spiace per chi rosica in questo momento,ma se sei un misero che pensa di essere superiore semplicemente sbeffeggiando ogni giorno tutto quello che dici Gaz , invece di imparare,be… allora…
Quando tiri troppo la corda,poi,prima o poi finisci nel sacco,un competente non risponde ai pagliacci,sa già che passerà a raccogliere.
Sempre viva il tennis.
E buon natale a tutti gli amici telespettatori.
Peccato per la Paolini. Aveva i colpi per vincerla questa partita ma specie nel secondo set mi è sembrato non avesse più l’energia, la convinzione per poterlo fare. Mi sbaglio o non ha mai tenuto il servizio nel secondo set, nonostante lo abbia strappato tre volte alla Gauff?
Oggi, solo oggi
La Wta al suo meglio, ossia dove il break lo fa chi tiene il servizio.
Peccato ma così è.
Partita buttata nel cesso
Che peccato, che peccato …
Grazie egualmente Jasmine … grande comunque !
@ Krik Kroc (#4496823)
sicuramente un’ottima gauff, ma la paolini davvero fallosa oggi. il secondo set nel complesso è girato male, però in tutto il match mai aiutata dal servizio
La cori gauff non fa tutti i gratuiti della swiatek Ergo viene vengono fuori i limiti della Paolini che si vede ritornare sempre una palla in più
La cori gauff non fa tutti i gratuiti della swiatek Ergo viene vengono fuori i limiti della Paolini che si vede ritornare sempre una palla in più
La cori gauff non fa tutti i gratuiti della swiatek Ergo viene vengono fuori i limiti della Paolini che si vede ritornare sempre una palla in più
La cori gauff non fa tutti i gratuiti della swiatek Ergo viene vengono fuori i limiti della Paolini che si vede ritornare sempre una palla in più
La cori gauff non fa tutti i gratuiti della swiatek Ergo viene vengono fuori i limiti della Paolini che si vede ritornare sempre una palla in più
Il tennis è questa roba qua ormai penso se ne sia preso atto. Oggi c’è rammarico, si poteva fare
Oggi la Gauff in stato di grazia. Peccato
Il vero break è questo servizio tenuto dalla Gauff
E ovviamente dopo 11 break il servizio lo tiene Gauff
Proprio……solo 7 per ora….
11 break di fila
Qualcuno sa se e’ record
Ma la Gauff ha fatto un patto con i nastri? Penso che siamo a doppia cifra con i nastri pizzicati o vincenti!
Servizio questo sconosciuto..
E ancora un nastro
E pure nel secondo
Ace di Paolini con nastro ininfluente che le avrebbe dato il 2-0
E fanculo ai nastri
In 5 occasioni il game è cambiato per nastri fortuiti della Gauff
La Gauff oggi gioca come non mai. Deve essere in fase di ovulazione ( rendimento massimo ) .
Poi non fa più doppi falli, in pochi mesi ha messo a posto il servizio
Un primo set che Gauff deposita lì in alto,dove la nonna conserva le confetture.
Quest’ultimo break mi piace … 😛
Forza Jasminennik !!!
Direi che ha decisamente scocciato con questi nastri
Tutte le reti a favore di Gauff. Cavolo!
Che brava Jasmine a rimettersi in carreggiata con i break!
Edit:
Nooo … altro contro-break 😕
Rimane,Senza condizionale.
Fidati.
Rimane comunque il traguardo…
Non rimarrebbe ma rimane come fatto già compiuto. A quali viscere d’animale attingi nei tuoi oracoli?
Forza Jasmine!
devi essere molto determinata e attenta in campo!
Per quanto riguarda il discorso finals, anche se Paolini ha messo un’ipoteca rimane la questione Keys.
Ha saltato tutta la stagione asiatica per malanni fisici e poi cosa fai? ti presenti proprio all’ultimo evento della stagione,per soldi,per prestigio di sfilare in abito da sera tra le migliori tenniste della stagione,se il problema è risolto abbia almeno il tatto e la compiacenza di presentarsi al torneo precedente le finals, che credo sia in Giappone, proprio per dimostrare che è pronta e idonea a disputare un torneo, altrimenti così sa tanto di opportunismo.
Sembrerebbe che Paolini sia diventata la bestia nera di Gauff,e a distanza di poco tempo deve rincontrarla nuovamente,e addirittura subito dopo il successo forse più importante a livello di valore delle avversarie, tutto lascia presupporre una Paolini verso la finale di Wuhan.
Ragion per cui sul mio personalissimo cartellino oggi metto Coco Gauff.
Abbiamo imparato che non c’è una linearità nel tennis,una logica,anzi,nel momento in cui pensi che le cose stanno per seguire un percorso arriva il ribaltone.
Le 3 volte che Paolini ha battuto Gauff lo ha fatto in un percorso ascensionale,questa volta deve passare da un’impresa mai fatta come battere Swiatek alla Gauff in meno di 24 ore,il match di ieri ha sicuramente portato via tante energie nervose,per quanto non sia durato tanto, mentalmente sei concentratissima Senza un minuto di pausa, ripetere quella prestazione e pressoché impossibile,le prime due vittorie sono arrivate su terra,quella di Cincinnati è stata la più difficile con la Gauff che aveva il match in mano e per una tennista di questa caratura è impensabile che continui a perdere con la stessa avversaria,Gauff ha perso 9 Games in questi 3 match a Wuhan.
Rimane comunque il traguardo semifinale per Paolini ed un successo come quello di ieri che può darle ulteriore autoconsapevolezza.