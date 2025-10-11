Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca – I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Pegula batte Sabalenka in una dura battaglia e conquista la finale a Wuhan: sarà derby con Gauff

11/10/2025 15:46
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images

Jessica Pegula ha conquistato una vittoria straordinaria al termine di una battaglia intensa e guadagnandosi un posto nella finale del WTA 1000 di Wuhan 2025. La statunitense, numero 6 del mondo, ha superato la numero uno Aryna Sabalenka con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(2) dopo 2 ore e 22 minuti di gioco intenso. Pegula, che firma così uno dei successi più importanti della sua carriera, affronterà in finale la connazionale Coco Gauff, in un atteso derby americano per il titolo.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Semifinali, cemento

CENTER – ore 09:00
Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE
WTA Wuhan
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
3
0
0
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
6
6
0
Vincitore: Hunter / Siniakova
Mostra dettagli

(3) Coco Gauff USA vs (7) Jasmine Paolini ITA Non prima 11:00

WTA Wuhan
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Jasmine Paolini [7]
0
4
3
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (6) Jessica Pegula USA Non prima 12:30

WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [1]
6
4
6
Jessica Pegula [6]
2
6
7
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

(8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB vs Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN

WTA Wuhan
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8]
6
4
11
Laura Siegemund / Fanny Stollar
1
6
9
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 11:00
Lola Radivojevic SRB vs Teodora Kostovic SRB
WTA Mallorca 125
Lola Radivojevic
0
7
6
0
Teodora Kostovic
0
6
3
0
Vincitore: Radivojevic
Mostra dettagli

(1) Solana Sierra ARG vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 12:00

WTA Mallorca 125
Solana Sierra [1]
30
6
0
Andrea Lazaro Garcia
0
2
1
Mostra dettagli

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Noma Noha Akugue GER / Mariella Thamm GER Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

39 commenti. Lasciane uno!

Roberto (Guest) 11-10-2025 15:34

“Meglio la vittoria di ieri della sconfitta di oggi”, antico proverbio cinese

 39
Molto Pollo (Guest) 11-10-2025 15:24

Eh?

 38
NonsoloSinner (Guest) 11-10-2025 13:17

Come scrivevo prima ho avuto l’impressione di una Paolini con le pile un po’ scariche. Mi piacerebbe vedere le statistiche del servizio, mi sembravano in media più lenti di ieri, mai esplosivi.,Ma forse era la Gauff che rispondeva meglio della Swiatek di ieri. Sulla risposta al servizio arrrivava spesso in ritardo, sulle palle un po’ corte non faceva il passo in avanti necessario. Ma ha comunque fatto molti bei punti nei turni di servizio della Gauff

 37
 36
Sempre leprotto (Guest) 11-10-2025 12:45

Il servizio diventa un handicap invece di un vantaggio. Purtroppo la Errani in questo caso, non può esserle da esempio. In alcune partite femminili è così. Speri sempre che non sia la tua beniamina che debba battere. Grande Jasmine sempre e comunque

 35
Gaz (Guest) 11-10-2025 12:41

 34
NonsoloSinner (Guest) 11-10-2025 12:37

Peccato per la Paolini. Aveva i colpi per vincerla questa partita ma specie nel secondo set mi è sembrato non avesse più l’energia, la convinzione per poterlo fare. Mi sbaglio o non ha mai tenuto il servizio nel secondo set, nonostante lo abbia strappato tre volte alla Gauff?

 33
MI.RCO 11-10-2025 12:36

Scritto da Sequel
La cori gauff non fa tutti i gratuiti della swiatek Ergo viene vengono fuori i limiti della Paolini che si vede ritornare sempre una palla in più

Oggi, solo oggi

 32
Diè (Guest) 11-10-2025 12:35

La Wta al suo meglio, ossia dove il break lo fa chi tiene il servizio.
Peccato ma così è.

 31
Principe (Guest) 11-10-2025 12:35

Partita buttata nel cesso

 30
antoniov 11-10-2025 12:35

Che peccato, che peccato …

Grazie egualmente Jasmine … grande comunque !

 29
Giallo Naso (Guest) 11-10-2025 12:35

@ Krik Kroc (#4496823)

sicuramente un’ottima gauff, ma la paolini davvero fallosa oggi. il secondo set nel complesso è girato male, però in tutto il match mai aiutata dal servizio

 28
 23
Razzotto 11-10-2025 12:32

Il tennis è questa roba qua ormai penso se ne sia preso atto. Oggi c’è rammarico, si poteva fare

 22
Krik Kroc 11-10-2025 12:31

Oggi la Gauff in stato di grazia. Peccato

 21
goldrust 11-10-2025 12:25

Scritto da PeteBondurant
11 break di fila
Qualcuno sa se e’ record

Il vero break è questo servizio tenuto dalla Gauff

 20
Razzotto 11-10-2025 12:23

E ovviamente dopo 11 break il servizio lo tiene Gauff

 19
Az67 (Guest) 11-10-2025 12:20

Scritto da Krik Kroc
La Gauff oggi gioca come non mai. Deve essere in fase di ovulazione ( rendimento massimo ) .
Poi non fa più doppi falli, in pochi mesi ha messo a posto il servizio

Proprio……solo 7 per ora….

 18
PeteBondurant 11-10-2025 12:19

11 break di fila

Qualcuno sa se e’ record

 17
S.C. (Guest) 11-10-2025 12:12

Ma la Gauff ha fatto un patto con i nastri? Penso che siamo a doppia cifra con i nastri pizzicati o vincenti!

 16
Supporter dei poeti estinti (Guest) 11-10-2025 12:11

Servizio questo sconosciuto..

 15
Maurantonio 11-10-2025 12:09

E ancora un nastro

 14
Maurantonio 11-10-2025 12:00

Scritto da goldrust
Direi che ha decisamente scocciato con questi nastri

E pure nel secondo
Ace di Paolini con nastro ininfluente che le avrebbe dato il 2-0

 13
Maurantonio 11-10-2025 11:59

E fanculo ai nastri
In 5 occasioni il game è cambiato per nastri fortuiti della Gauff

 12
Krik Kroc 11-10-2025 11:50

La Gauff oggi gioca come non mai. Deve essere in fase di ovulazione ( rendimento massimo ) .
Poi non fa più doppi falli, in pochi mesi ha messo a posto il servizio

 11
Gaz (Guest) 11-10-2025 11:48

Un primo set che Gauff deposita lì in alto,dove la nonna conserva le confetture.

 10
antoniov 11-10-2025 11:44

Quest’ultimo break mi piace … 😛

Forza Jasminennik !!!

 9
goldrust 11-10-2025 11:42

Direi che ha decisamente scocciato con questi nastri

 8
Krik Kroc 11-10-2025 11:41

Tutte le reti a favore di Gauff. Cavolo!

 7
antoniov 11-10-2025 11:37

Che brava Jasmine a rimettersi in carreggiata con i break!

Edit:

Nooo … altro contro-break 😕

6
Gaz (Guest) 11-10-2025 11:29

Scritto da Dr Ivo
Rimane comunque il traguardo…
Non rimarrebbe ma rimane come fatto già compiuto. A quali viscere d’animale attingi nei tuoi oracoli?

Rimane,Senza condizionale.
Fidati.

 5
Dr Ivo (Guest) 11-10-2025 11:25

Rimane comunque il traguardo…
Non rimarrebbe ma rimane come fatto già compiuto. A quali viscere d’animale attingi nei tuoi oracoli?

 4
Betafasan 11-10-2025 10:07

Forza Jasmine!
devi essere molto determinata e attenta in campo!

 3
Gaz (Guest) 11-10-2025 09:37

Per quanto riguarda il discorso finals, anche se Paolini ha messo un’ipoteca rimane la questione Keys.
Ha saltato tutta la stagione asiatica per malanni fisici e poi cosa fai? ti presenti proprio all’ultimo evento della stagione,per soldi,per prestigio di sfilare in abito da sera tra le migliori tenniste della stagione,se il problema è risolto abbia almeno il tatto e la compiacenza di presentarsi al torneo precedente le finals, che credo sia in Giappone, proprio per dimostrare che è pronta e idonea a disputare un torneo, altrimenti così sa tanto di opportunismo.

 2
Gaz (Guest) 11-10-2025 09:12

Sembrerebbe che Paolini sia diventata la bestia nera di Gauff,e a distanza di poco tempo deve rincontrarla nuovamente,e addirittura subito dopo il successo forse più importante a livello di valore delle avversarie, tutto lascia presupporre una Paolini verso la finale di Wuhan.
Ragion per cui sul mio personalissimo cartellino oggi metto Coco Gauff.
Abbiamo imparato che non c’è una linearità nel tennis,una logica,anzi,nel momento in cui pensi che le cose stanno per seguire un percorso arriva il ribaltone.
Le 3 volte che Paolini ha battuto Gauff lo ha fatto in un percorso ascensionale,questa volta deve passare da un’impresa mai fatta come battere Swiatek alla Gauff in meno di 24 ore,il match di ieri ha sicuramente portato via tante energie nervose,per quanto non sia durato tanto, mentalmente sei concentratissima Senza un minuto di pausa, ripetere quella prestazione e pressoché impossibile,le prime due vittorie sono arrivate su terra,quella di Cincinnati è stata la più difficile con la Gauff che aveva il match in mano e per una tennista di questa caratura è impensabile che continui a perdere con la stessa avversaria,Gauff ha perso 9 Games in questi 3 match a Wuhan.
Rimane comunque il traguardo semifinale per Paolini ed un successo come quello di ieri che può darle ulteriore autoconsapevolezza.

 1
