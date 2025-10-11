Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. LIVE Djokovic vs Vacherot e Medvedev vs Rinderknech (LIVE)

11/10/2025 06:20 2 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Semifinali (cemento)

Stadium Court – ore 08:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
ATP Shanghai
Kevin Krawietz / Tim Puetz [3]
0
6
5
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
15
3
5
Novak Djokovic SRB vs Valentin Vacherot MON (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

il capitano 11-10-2025 08:56

Scritto da pablito
Cugini underdog vs. top players.
Continuerà la favola ?

Dai cugini di campagna, ai cugini Coimbra, “Quando c’è da raccontare una figura di merda, tutti hanno un cugggino”!!

 2
pablito 11-10-2025 08:40

Cugini underdog vs. top players. 😉

Continuerà la favola ? 🙂

 1
+1: il capitano