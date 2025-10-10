Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 10 Ottobre 2025

Saranno Felix Gill e Daniel Michalski a giocarsi il titolo del singolare maschile nel quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Se il britannico conta una vittoria su questi campi (nel 2023), il polacco ha conquistato domenica scorsa il sesto alloro sul rosso di Santa Margherita di Pula.

In semifinale, Gill ha stoppato con un doppio 6-4 l’ultimo italiano in gara, Massimo Giunta, mentre il polacco, numero 2 del seeding, si è imposto 6-2, 6-3 sul tedesco Tim Handel.

Alessandro Spadola e Matteo Vavassori inseguono la vittoria in doppio. Dopo averla spuntata 7-5, 3-6, 10-6 su Lorenzo Angelini e Sebastiano Cocola, la coppia numero 3 del seeding sfiderà per il titolo la coppia numero 2, quella composta dai cechi Dominik Recek e Daniel Siniakov.

Nel singolare femminile saranno semifinali senza giocatrici italiane: la testa di serie numero 2 Nicole Fossa Huergo si è ritirata sotto 6-3, 6-0 contro la svedese Lisa Zaar (numero 6), mentre Federica Bilardo ha alzato bandiera bianca contro la qualificata ceca Julie Pastikova sul 6-3, 1-0.

Nella parte alta del tabellone si sfideranno la testa di serie numero 3 Katharina Hobgarski (la tennista tedesca ha vinto lo scorso torneo su questi campi) e la croata Tena Lukas.

Hobgarski e Zaar che si sono aggiudicate il torneo di doppio battendo 6-3, 6-4 Yasmine Kabbaj e Mathilde Lollia. In semifinale, la marocchina e la francese avevano stoppato 3-6, 6-3, 10-2 Eleonora Alvisi ed Enola Chiesa.